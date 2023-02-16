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Аксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в Крыму - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Аксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в Крыму
Аксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в Крыму - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Аксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в Крыму
Ответственность за дефицит медицинских препаратов в Крыму несут чиновники сферы здравоохранения региона, у которых нет понимания ситуации и желания заниматься... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T12:00
2023-02-16T12:00
крым
сергей аксенов
ситуация с дефицитом лекарств в крыму
лекарства
новости крыма
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Ответственность за дефицит медицинских препаратов в Крыму несут чиновники сферы здравоохранения региона, у которых нет понимания ситуации и желания заниматься планированием. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Губернатор сообщил, что за две недели февраля крымчане направили более 150 обращений по вопросу обеспечения лекарствами. В адрес главы республики по-прежнему продолжает поступать большое количество подобных заявлений.В связи с этим Аксенов поручил профильному вице-премьеру Елене Романовской "проанализировать обращения, индивидуально отработать каждое и провести служебное расследование"."Не собираюсь терпеть руководителей, которые не в состоянии организовать системную работу", - заключил глава РК.Ранее минздрав Крыма заявил, что в аптеках Симферополя имеются антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты в достаточном количестве, а проблем с доставкой лекарств на полуостров в целом нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявили войну черному рынку лекарствГрозит ли Крыму дефицит лекарствЛекарства могут пропасть из российских аптек
https://crimea.ria.ru/20230209/logistika-i-tseny-chto-v-krymu-s-antibiotikami-i-zharoponizhayuschimi-1126881699.html
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крым, сергей аксенов, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, лекарства, новости крыма, общество
Аксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в Крыму

Аксенов поручил провести служебное расследование из-за дефицита лекарств в Крыму

12:00 16.02.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоАптека в Симферополе
Аптека в Симферополе - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Ответственность за дефицит медицинских препаратов в Крыму несут чиновники сферы здравоохранения региона, у которых нет понимания ситуации и желания заниматься планированием. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.
"Считаю, что проблемы, связанные с дефицитом лекарств, носят субъективный характер. У ответственных за данное направление чиновников нет понимания ситуации на рынке лекарств и желания заниматься долгосрочным планированием", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Губернатор сообщил, что за две недели февраля крымчане направили более 150 обращений по вопросу обеспечения лекарствами. В адрес главы республики по-прежнему продолжает поступать большое количество подобных заявлений.
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В связи с этим Аксенов поручил профильному вице-премьеру Елене Романовской "проанализировать обращения, индивидуально отработать каждое и провести служебное расследование".
"Не собираюсь терпеть руководителей, которые не в состоянии организовать системную работу", - заключил глава РК.
Ранее минздрав Крыма заявил, что в аптеках Симферополя имеются антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты в достаточном количестве, а проблем с доставкой лекарств на полуостров в целом нет.
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КрымСергей АксеновСитуация с дефицитом лекарств в КрымуЛекарстваНовости КрымаОбщество
 
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