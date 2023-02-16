https://crimea.ria.ru/20230216/aksenov-raskritikoval-podchinennykh-za-defitsit-lekarstv-v-krymu-1127015335.html

Аксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в Крыму

Аксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в Крыму - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Аксенов раскритиковал подчиненных за дефицит лекарств в Крыму

Ответственность за дефицит медицинских препаратов в Крыму несут чиновники сферы здравоохранения региона, у которых нет понимания ситуации и желания заниматься... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T12:00

2023-02-16T12:00

2023-02-16T12:00

крым

сергей аксенов

ситуация с дефицитом лекарств в крыму

лекарства

новости крыма

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым. Ответственность за дефицит медицинских препаратов в Крыму несут чиновники сферы здравоохранения региона, у которых нет понимания ситуации и желания заниматься планированием. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Губернатор сообщил, что за две недели февраля крымчане направили более 150 обращений по вопросу обеспечения лекарствами. В адрес главы республики по-прежнему продолжает поступать большое количество подобных заявлений.В связи с этим Аксенов поручил профильному вице-премьеру Елене Романовской "проанализировать обращения, индивидуально отработать каждое и провести служебное расследование"."Не собираюсь терпеть руководителей, которые не в состоянии организовать системную работу", - заключил глава РК.Ранее минздрав Крыма заявил, что в аптеках Симферополя имеются антибиотики, противовирусные и жаропонижающие препараты в достаточном количестве, а проблем с доставкой лекарств на полуостров в целом нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму объявили войну черному рынку лекарствГрозит ли Крыму дефицит лекарствЛекарства могут пропасть из российских аптек

https://crimea.ria.ru/20230209/logistika-i-tseny-chto-v-krymu-s-antibiotikami-i-zharoponizhayuschimi-1126881699.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, лекарства, новости крыма, общество