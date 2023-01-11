Рейтинг@Mail.ru
Лекарства могут пропасть из российских аптек - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230111/rossiyan-predupredili-o-zaderzhkakh-v-dostavke-lekarstv-v-apteki-1126336741.html
Лекарства могут пропасть из российских аптек
Лекарства могут пропасть из российских аптек - РИА Новости Крым, 11.01.2023
Лекарства могут пропасть из российских аптек
Росздравнадзор предупредил россиян о временных задержках доставки лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем. Данной ситуацией активно... РИА Новости Крым, 11.01.2023
2023-01-11T10:38
2023-01-11T10:55
крым
россия
общество
здравоохранение в россии
здравоохранение в крыму и севастополе
новости
новости крыма
здоровье
лекарства
росздравнадзор
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111473/12/1114731247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6e1640c252e4722629357149696ed558.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Росздравнадзор предупредил россиян о временных задержках доставки лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем. Данной ситуацией активно пользуются мошенники. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Дистрибьюторы меняют логистику"В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей", - говорится в сообщении.В ведомстве заверили, что дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптеки.Остерегайтесь фальсификатовВ то же время ситуацией с нехваткой некоторых препаратов активно пользуются мошенники в целях личной наживы, отметил в Росздравнадзоре.Так, некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого медикамента, в том числе дорогостоящего, внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. При этом никакие гарантийные обязательства покупателю не предоставляются."В связи с вышеизложенным Росздравнадзор предупреждает: приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам граждане рискуют в лучшем случае финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем", - предупреждает ведомство.Ситуация в КрымуРанее в социальной сети появилось обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить факт отсутствия лекарств в государственных аптеках Крыма.8 января РИА Новости Крым стало известно, что Крымский Следком начал проверку данной информации.Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что дефицит ряда препаратов в регионе вызван ажиотажным спросом в новогодние праздники, а также недостаточным запасом медикаментов в аптечных сетях.Министр заверил, что с 9 января ожидаются поставки препаратов в регион.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорствуВ Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптекахПравительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов
https://crimea.ria.ru/20230109/vlasti-kryma-nazvali-prichiny-defitsita-lekarstv-v-aptekakh-1126311326.html
https://crimea.ria.ru/20221128/defitsit-vrachey-i-lekarstv-aksenov-nazval-problemy-zdravookhraneniya-kryma-1125584751.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111473/12/1114731247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2e6d5bf551c8dcc19953985c213bed2d.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, россия, общество, здравоохранение в россии, здравоохранение в крыму и севастополе, новости, новости крыма, здоровье, лекарства, росздравнадзор
Лекарства могут пропасть из российских аптек

Росздравнадзор: возможны задержки в доставке лекарств в аптеки из-за логистических проблем

10:38 11.01.2023 (обновлено: 10:55 11.01.2023)
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкФармацевтический завод "Биоком" в Ставрополье
Фармацевтический завод Биоком в Ставрополье - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
© РИА Новости . Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Росздравнадзор предупредил россиян о временных задержках доставки лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем. Данной ситуацией активно пользуются мошенники. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Дистрибьюторы меняют логистику

"В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей", - говорится в сообщении.
В ведомстве заверили, что дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптеки.

Остерегайтесь фальсификатов

В то же время ситуацией с нехваткой некоторых препаратов активно пользуются мошенники в целях личной наживы, отметил в Росздравнадзоре.
Так, некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого медикамента, в том числе дорогостоящего, внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. При этом никакие гарантийные обязательства покупателю не предоставляются.
"В связи с вышеизложенным Росздравнадзор предупреждает: приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам граждане рискуют в лучшем случае финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем", - предупреждает ведомство.
Аптека - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 17:41
Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках

Ситуация в Крыму

Ранее в социальной сети появилось обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить факт отсутствия лекарств в государственных аптеках Крыма.
8 января РИА Новости Крым стало известно, что Крымский Следком начал проверку данной информации.
Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что дефицит ряда препаратов в регионе вызван ажиотажным спросом в новогодние праздники, а также недостаточным запасом медикаментов в аптечных сетях.
Министр заверил, что с 9 января ожидаются поставки препаратов в регион.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября 2022, 17:29
Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма
Читайте также на РИА Новости Крым:
Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству
В Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптеках
Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов
 
КрымРоссияОбществоЗдравоохранение в РоссииЗдравоохранение в Крыму и СевастополеНовостиНовости КрымаЗдоровьеЛекарстваРосздравнадзор
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:14Шторм в Керченском проливе: обледенение судов и полутораметровые волны
10:51Где в среду в Крыму не будет воды: адреса
10:47Крупный пожар в Симферополе: горел малярный цех
10:38Лекарства могут пропасть из российских аптек
10:21Переломный момент в освобождении ДНР наступил – Пушилин
10:07Коронавирусная сводка по Крыму и Севастополю – данные на 11 января
09:56Захарова пристыдила Совет ООН по правам человека за безразличие к Касему
09:45Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли под контроль всю территорию Соледара – Пригожин
09:42В ожидании инвесторов: в Крыму формируют площадки для большого бизнеса
09:18Ночные взрывы в Харькове – что известно
09:08Страшный "кракен" и "нестрашный" грипп: в Крыму есть летальные исходы
08:48Заповедники Крыма посетили более 300 тысяч человек
08:21Постновогодняя диета: как восстановиться после праздников
07:48Россия может стать основным направлением выездного туризма для Китая
07:27Коммунальные итоги: в Симферополе стало меньше "новогоднего" мусора
07:00Крымчанам пообещали переменчивый февраль и раннюю весну
03:03Не разрушение России: эксперт назвал главную цель США на ближайший век
00:01Какой будет погода в Крыму 11 января
00:00Какой сегодня праздник: 11 января
23:33Гладков: шесть человек пострадали в результате обстрела Шебекино
Лента новостейМолния