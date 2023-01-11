https://crimea.ria.ru/20230111/rossiyan-predupredili-o-zaderzhkakh-v-dostavke-lekarstv-v-apteki-1126336741.html

Лекарства могут пропасть из российских аптек

Лекарства могут пропасть из российских аптек - РИА Новости Крым, 11.01.2023

Лекарства могут пропасть из российских аптек

Росздравнадзор предупредил россиян о временных задержках доставки лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем. Данной ситуацией активно... РИА Новости Крым, 11.01.2023

2023-01-11T10:38

2023-01-11T10:38

2023-01-11T10:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 янв – РИА Новости Крым. Росздравнадзор предупредил россиян о временных задержках доставки лекарств в аптеки из-за высокого спроса и логистических проблем. Данной ситуацией активно пользуются мошенники. Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.Дистрибьюторы меняют логистику"В связи с повышенным спросом на отдельные лекарственные средства в настоящее время могут происходить временные задержки в доставке необходимого количества препаратов в аптеки, связанные с логистическими проблемами поставщиков и производителей", - говорится в сообщении.В ведомстве заверили, что дистрибьюторы принимают меры по изменению логистических путей и оперативной доставке лекарств в аптеки.Остерегайтесь фальсификатовВ то же время ситуацией с нехваткой некоторых препаратов активно пользуются мошенники в целях личной наживы, отметил в Росздравнадзоре.Так, некоторые недобросовестные организации предлагают гражданам за доставку необходимого медикамента, в том числе дорогостоящего, внести предоплату в размере от 50 до 100% от его стоимости. При этом никакие гарантийные обязательства покупателю не предоставляются."В связи с вышеизложенным Росздравнадзор предупреждает: приобретенные через перекупщиков препараты могут оказаться недоброкачественными и фальсифицированными. Прибегая к подобным услугам граждане рискуют в лучшем случае финансовыми средствами, а в худшем – своим здоровьем", - предупреждает ведомство.Ситуация в КрымуРанее в социальной сети появилось обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить факт отсутствия лекарств в государственных аптеках Крыма.8 января РИА Новости Крым стало известно, что Крымский Следком начал проверку данной информации.Министр здравоохранения Крыма Константин Скорупский сообщил, что дефицит ряда препаратов в регионе вызван ажиотажным спросом в новогодние праздники, а также недостаточным запасом медикаментов в аптечных сетях.Министр заверил, что с 9 января ожидаются поставки препаратов в регион.Читайте также на РИА Новости Крым:Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорствуВ Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптекахПравительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов

https://crimea.ria.ru/20230109/vlasti-kryma-nazvali-prichiny-defitsita-lekarstv-v-aptekakh-1126311326.html

https://crimea.ria.ru/20221128/defitsit-vrachey-i-lekarstv-aksenov-nazval-problemy-zdravookhraneniya-kryma-1125584751.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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