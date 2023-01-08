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В Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптеках - РИА Новости Крым, 08.01.2023
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https://crimea.ria.ru/20230108/v-minzdrave-kryma-prokommentirovali-situatsiyu-s-lekarstvami-v-aptekakh-1126299834.html
В Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптеках
В Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптеках - РИА Новости Крым, 08.01.2023
В Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптеках
В Крыму существует некоторый дефицит препаратов импортного производства, однако в сети аптек есть их отечественные аналоги. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T18:10
2023-01-08T18:10
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Крыму существует некоторый дефицит препаратов импортного производства, однако в сети аптек есть их отечественные аналоги. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава республики."Отмечается некоторый дефицит препаратов импортного производства, тем не менее имеются отечественные аналоги", – указали в пресс-службе.Сообщается, что в аптечной сети "Крым-Фармации", которая находится в ведении минздрава, "имеются все необходимые препараты минимального ассортимента, обязательного к наличию в аптеках всех форм собственности"."Предприятием на постоянной основе поддерживается неснижаемый товарный запас медикаментов всех групп", – заверили в ведомстве.Ранее в социальной сети появилось обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить факт отсутствия лекарств в государственных аптеках Крыма. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василию Цаплину доложить о ситуации. 8 января РИА Новости Крым стало известно, что Крымский Следком начал проверку данной информации. Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма Следком Крыма проверяет информацию об исчезновении лекарств в аптеках
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РИА Новости Крым
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крым, минздрав крыма, общество, крымский следком, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма
В Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптеках

В Минздраве Крыма сообщили о некотором дефиците лекарств импортного производства в аптеках

18:10 08.01.2023
 
© РИА Новости . Александр ПолегенькоВ Минздраве Крыма сообщили о некотором дефиците лекарств импортного производства в аптеках
В Минздраве Крыма сообщили о некотором дефиците лекарств импортного производства в аптеках - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Крыму существует некоторый дефицит препаратов импортного производства, однако в сети аптек есть их отечественные аналоги. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава республики.
"Отмечается некоторый дефицит препаратов импортного производства, тем не менее имеются отечественные аналоги", – указали в пресс-службе.
Сообщается, что в аптечной сети "Крым-Фармации", которая находится в ведении минздрава, "имеются все необходимые препараты минимального ассортимента, обязательного к наличию в аптеках всех форм собственности".
"Предприятием на постоянной основе поддерживается неснижаемый товарный запас медикаментов всех групп", – заверили в ведомстве.
Ранее в социальной сети появилось обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить факт отсутствия лекарств в государственных аптеках Крыма. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василию Цаплину доложить о ситуации. 8 января РИА Новости Крым стало известно, что Крымский Следком начал проверку данной информации.
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