https://crimea.ria.ru/20230108/v-minzdrave-kryma-prokommentirovali-situatsiyu-s-lekarstvami-v-aptekakh-1126299834.html

В Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптеках

В Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптеках - РИА Новости Крым, 08.01.2023

В Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптеках

В Крыму существует некоторый дефицит препаратов импортного производства, однако в сети аптек есть их отечественные аналоги. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T18:10

2023-01-08T18:10

2023-01-08T18:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. В Крыму существует некоторый дефицит препаратов импортного производства, однако в сети аптек есть их отечественные аналоги. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе минздрава республики."Отмечается некоторый дефицит препаратов импортного производства, тем не менее имеются отечественные аналоги", – указали в пресс-службе.Сообщается, что в аптечной сети "Крым-Фармации", которая находится в ведении минздрава, "имеются все необходимые препараты минимального ассортимента, обязательного к наличию в аптеках всех форм собственности"."Предприятием на постоянной основе поддерживается неснижаемый товарный запас медикаментов всех групп", – заверили в ведомстве.Ранее в социальной сети появилось обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить факт отсутствия лекарств в государственных аптеках Крыма. Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василию Цаплину доложить о ситуации. 8 января РИА Новости Крым стало известно, что Крымский Следком начал проверку данной информации. Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство расширило перечень лечебных продуктов для детей-инвалидов Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма Следком Крыма проверяет информацию об исчезновении лекарств в аптеках

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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