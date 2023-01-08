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Следком Крыма проверяет информацию об исчезновении лекарств в аптеках - РИА Новости Крым, 08.01.2023
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https://crimea.ria.ru/20230108/sledkom-kryma-proveryaet-informatsiyu-ob-ischeznovenii-lekarstv-v-aptekakh-1126298605.html
Следком Крыма проверяет информацию об исчезновении лекарств в аптеках
Следком Крыма проверяет информацию об исчезновении лекарств в аптеках - РИА Новости Крым, 08.01.2023
Следком Крыма проверяет информацию об исчезновении лекарств в аптеках
Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю оперативно начало проверку фактов после сообщения об отсутствии лекарств в... РИА Новости Крым, 08.01.2023
2023-01-08T16:31
2023-01-08T17:53
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крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю оперативно начало проверку фактов после сообщения об отсутствии лекарств в государственных аптеках республики. Ранее в социальных сетях было опубликовано обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить факт того, что в государственных аптеках региона отсутствуют лекарства. После этого глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по РК и Севастополю Василию Цаплину представить доклад по сложившейся ситуации.Как стало известно РИА Новости Крым, Крымский Следком уже начал проверку информации. В республиканском минздраве пообещали предоставить нам комментарий по сложившейся с медикаментами ситуации в понедельник, 9 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма Как власти Крыма решают проблему нехватки врачей в регионе
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РИА Новости Крым
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крым, здравоохранение в крыму и севастополе, крымский следком, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости крыма, минздрав крыма
Следком Крыма проверяет информацию об исчезновении лекарств в аптеках

Следком Крыма проверяет информацию об отсутствии лекарств в государственных аптеках

16:31 08.01.2023 (обновлено: 17:53 08.01.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкФармацевт раскладывает лекарственные препараты в одной из аптек. Архивное фото
Фармацевт раскладывает лекарственные препараты в одной из аптек. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю оперативно начало проверку фактов после сообщения об отсутствии лекарств в государственных аптеках республики.
Ранее в социальных сетях было опубликовано обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить факт того, что в государственных аптеках региона отсутствуют лекарства. После этого глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по РК и Севастополю Василию Цаплину представить доклад по сложившейся ситуации.
Как стало известно РИА Новости Крым, Крымский Следком уже начал проверку информации. В республиканском минздраве пообещали предоставить нам комментарий по сложившейся с медикаментами ситуации в понедельник, 9 января.
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