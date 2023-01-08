https://crimea.ria.ru/20230108/sledkom-kryma-proveryaet-informatsiyu-ob-ischeznovenii-lekarstv-v-aptekakh-1126298605.html

Следком Крыма проверяет информацию об исчезновении лекарств в аптеках

Следком Крыма проверяет информацию об исчезновении лекарств в аптеках - РИА Новости Крым, 08.01.2023

Следком Крыма проверяет информацию об исчезновении лекарств в аптеках

Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю оперативно начало проверку фактов после сообщения об отсутствии лекарств в... РИА Новости Крым, 08.01.2023

2023-01-08T16:31

2023-01-08T16:31

2023-01-08T17:53

крым

здравоохранение в крыму и севастополе

крымский следком

ск рф (следственный комитет российской федерации)

общество

новости крыма

минздрав крыма

эксклюзивы риа новости крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111627/41/1116274144_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_f22f26457908be16a0a840468325eecb.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 8 янв – РИА Новости Крым. Главное следственное управление Следкома России по Крыму и Севастополю оперативно начало проверку фактов после сообщения об отсутствии лекарств в государственных аптеках республики. Ранее в социальных сетях было опубликовано обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить факт того, что в государственных аптеках региона отсутствуют лекарства. После этого глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по РК и Севастополю Василию Цаплину представить доклад по сложившейся ситуации.Как стало известно РИА Новости Крым, Крымский Следком уже начал проверку информации. В республиканском минздраве пообещали предоставить нам комментарий по сложившейся с медикаментами ситуации в понедельник, 9 января.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома Дефицит врачей и лекарств: Аксенов назвал проблемы здравоохранения Крыма Как власти Крыма решают проблему нехватки врачей в регионе

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, здравоохранение в крыму и севастополе, крымский следком, ск рф (следственный комитет российской федерации), общество, новости крыма, минздрав крыма