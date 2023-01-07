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Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома - РИА Новости Крым, 07.01.2023
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Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома
Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома - РИА Новости Крым, 07.01.2023
Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить результаты расследования дела о неуплате налогов ГУП "Крымгазсети" и проверить... РИА Новости Крым, 07.01.2023
2023-01-07T17:29
2023-01-07T17:29
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
крымгазсети
здравоохранение в крыму и севастополе
крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить результаты расследования дела о неуплате налогов ГУП "Крымгазсети" и проверить сообщения об отсутствии лекарств в аптеках Крыма. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.Там уточнили, что реакция главы СК последовала на опубликованное в социальных сетях обращение. В нем говорится о том, что в Крыму в государственных аптеках отсутствуют лекарственные препараты, а также критикуется ход расследования уголовного о неуплате налогов ГУП РУ "Крымгазсети".Осенью в Керчи суд вынес приговор экс-начальнику службы и двум работникам управления эксплуатации газового хозяйства ГУП "Крымгазсети", по вине которых в многоквартирном доме погиб человек и пострадало имущество стоимостью более 13 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев: Следком начал проверкуВ Крыму задержали организатора экстремистской ячейкиСледком завершил дело против активиста "Свидетелей Иеговы"* в Керчи
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымгазсети, здравоохранение в крыму и севастополе, крымский следком
Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома

Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о неуплате налогов "Крымгазсети"

17:29 07.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПредседатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить результаты расследования дела о неуплате налогов ГУП "Крымгазсети" и проверить сообщения об отсутствии лекарств в аптеках Крыма. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
Там уточнили, что реакция главы СК последовала на опубликованное в социальных сетях обращение. В нем говорится о том, что в Крыму в государственных аптеках отсутствуют лекарственные препараты, а также критикуется ход расследования уголовного о неуплате налогов ГУП РУ "Крымгазсети".
"Председатель Следственного комитета России А.И. Бастрыкин поручил и.о. руководителя ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю В.С. Цаплину доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела, а также представить доклад по озвученной в обращении информации", — сообщили в пресс-службе ведомства.
Осенью в Керчи суд вынес приговор экс-начальнику службы и двум работникам управления эксплуатации газового хозяйства ГУП "Крымгазсети", по вине которых в многоквартирном доме погиб человек и пострадало имущество стоимостью более 13 млн рублей.
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Александр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)КрымгазсетиЗдравоохранение в Крыму и СевастополеКрымский Следком
 
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