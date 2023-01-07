https://crimea.ria.ru/20230107/delo-o-neuplate-nalogov-krymgazsetey-vzyal-na-kontrol-glava-sledkoma-1126292238.html

Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома

Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома - РИА Новости Крым, 07.01.2023

Дело о неуплате налогов "Крымгазсетей" взял на контроль глава Следкома

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить результаты расследования дела о неуплате налогов ГУП "Крымгазсети" и проверить... РИА Новости Крым, 07.01.2023

2023-01-07T17:29

2023-01-07T17:29

2023-01-07T17:29

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

крымгазсети

здравоохранение в крыму и севастополе

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 янв - РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить результаты расследования дела о неуплате налогов ГУП "Крымгазсети" и проверить сообщения об отсутствии лекарств в аптеках Крыма. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.Там уточнили, что реакция главы СК последовала на опубликованное в социальных сетях обращение. В нем говорится о том, что в Крыму в государственных аптеках отсутствуют лекарственные препараты, а также критикуется ход расследования уголовного о неуплате налогов ГУП РУ "Крымгазсети".Осенью в Керчи суд вынес приговор экс-начальнику службы и двум работникам управления эксплуатации газового хозяйства ГУП "Крымгазсети", по вине которых в многоквартирном доме погиб человек и пострадало имущество стоимостью более 13 млн рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев: Следком начал проверкуВ Крыму задержали организатора экстремистской ячейкиСледком завершил дело против активиста "Свидетелей Иеговы"* в Керчи

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымгазсети, здравоохранение в крыму и севастополе, крымский следком