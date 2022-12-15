https://crimea.ria.ru/20221215/vsu-szhigayut-doma-prorossiyskikh-khersontsev-sledkom-nachal-proverku-1125922745.html
ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев: Следком начал проверку
ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев: Следком начал проверку - РИА Новости Крым, 15.12.2022
ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев: Следком начал проверку
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил расследовать случаи мародерства и сжигания домов в Херсоне сотрудниками... РИА Новости Крым, 15.12.2022
2022-12-15T19:09
2022-12-15T19:09
2022-12-15T19:09
херсонская область
ск рф (следственный комитет российской федерации)
происшествия
новые регионы россии
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил расследовать случаи мародерства и сжигания домов в Херсоне сотрудниками украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.Там уточнили, что организовано расследование преступлений украинских вооруженных формирований в отношении жителей Херсонской области, занимающих пророссийскую позицию."В рамках расследования следователи СК России установят все обстоятельства таких преступлений, а также лиц, причастных к их совершению", — добавили в ведомстве.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости Крым рассказал, что киевский режим преследует всех, кто не уехал из Херсонской области на контролируемую Украиной территорию после прихода российской армии.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Жилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизньКак встречают в Крыму беженцев из Херсонской области
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https://crimea.ria.ru/20221201/kogo-presleduet-kiev-tri-filtra-dlya-zhiteley-khersona-i-pravoberezhya-1125629166.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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херсонская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев: Следком начал проверку
Следком России начал расследование преступлений против пророссийских жителей Херсона
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил расследовать случаи мародерства и сжигания домов в Херсоне сотрудниками украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Как сообщили в администрации Херсонской области, сотрудники Службы безопасности Украины и военные формирования, находящиеся в Херсоне, сводят счеты с местными жителями, в том числе сжигая дома людей и занимаясь мародерством", — сообщили в Следкоме.
Там уточнили, что организовано расследование преступлений украинских вооруженных формирований в отношении жителей Херсонской области, занимающих пророссийскую позицию.
"В рамках расследования следователи СК России установят все обстоятельства таких преступлений, а также лиц, причастных к их совершению", — добавили в ведомстве.
Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости Крым рассказал, что киевский режим преследует
всех, кто не уехал из Херсонской области на контролируемую Украиной территорию после прихода российской армии.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.
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