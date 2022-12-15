https://crimea.ria.ru/20221215/vsu-szhigayut-doma-prorossiyskikh-khersontsev-sledkom-nachal-proverku-1125922745.html

ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев: Следком начал проверку

ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев: Следком начал проверку - РИА Новости Крым, 15.12.2022

ВСУ сжигают дома пророссийских херсонцев: Следком начал проверку

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил расследовать случаи мародерства и сжигания домов в Херсоне сотрудниками... РИА Новости Крым, 15.12.2022

2022-12-15T19:09

2022-12-15T19:09

2022-12-15T19:09

херсонская область

ск рф (следственный комитет российской федерации)

происшествия

новые регионы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил расследовать случаи мародерства и сжигания домов в Херсоне сотрудниками украинских спецслужб. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.Там уточнили, что организовано расследование преступлений украинских вооруженных формирований в отношении жителей Херсонской области, занимающих пророссийскую позицию."В рамках расследования следователи СК России установят все обстоятельства таких преступлений, а также лиц, причастных к их совершению", — добавили в ведомстве.Ранее врио губернатора региона Владимир Сальдо в интервью РИА Новости Крым рассказал, что киевский режим преследует всех, кто не уехал из Херсонской области на контролируемую Украиной территорию после прихода российской армии.Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях с 23 по 27 сентября. По итогам обработки бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%.30 сентября президент России Владимир Путин подписал с главами ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей договоры о принятии в состав РФ четырех новых регионов.Читайте также на РИА Новости Крым:Херсонская область.ru: Владимир Сальдо о жизни "до" и "после"Жилищный сертификат в Крыму: как получить билет в новую жизньКак встречают в Крыму беженцев из Херсонской области

https://crimea.ria.ru/20221202/provokatsii-i-khaotichnye-obstrely-kak-izmenilas-taktika-vsu-na-khersonschine-1125628653.html

https://crimea.ria.ru/20221201/kogo-presleduet-kiev-tri-filtra-dlya-zhiteley-khersona-i-pravoberezhya-1125629166.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, ск рф (следственный комитет российской федерации), происшествия, новые регионы россии, всу (вооруженные силы украины)