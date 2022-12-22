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В Крыму задержали организатора экстремистской ячейки - РИА Новости Крым, 22.12.2022
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В Крыму задержали организатора экстремистской ячейки
В Крыму задержали организатора экстремистской ячейки - РИА Новости Крым, 22.12.2022
В Крыму задержали организатора экстремистской ячейки
В Симферополе задержали организатора экстремистской ячейки запрещенной в РФ организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.12.2022
2022-12-22T10:26
2022-12-22T10:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе задержали организатора экстремистской ячейки запрещенной в РФ организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю.Подозреваемого задержали оперативники при силовой поддержке спецподразделений ФСБ и Росгвардии. Ему вменяется организация деятельности экстремистской организации.В рамках расследования в Симферополе и районе было проведено около 20 обысков. Изъято большое количество религиозной литературы с признаками экстремистского содержания, а также компьютерная техника, документация и хозяйственные журналы, свидетельствующие о незаконной деятельности симферопольской ячейки и сборе пожертвований на ее содержание, и деньги.Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к поддержанию работы общины.* Решением ВС РФ и апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру территориальные религиозные подразделения были запрещены и ликвидированы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"* Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"* Следком завершил дело против активиста "Свидетелей Иеговы"* в Керчи
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В Крыму задержали организатора экстремистской ячейки

В Крыму задержали организатора ячейки "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*

10:26 22.12.2022 (обновлено: 10:52 22.12.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 22.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе задержали организатора экстремистской ячейки запрещенной в РФ организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю.

Фигурантом уголовного дела стал 53-летний безработный житель Симферополя. Будучи сторонником общины, он организовывал пропагандистские собрания, проводя их по видеосвязи. Участники под его кураторством изучали и обсуждали запрещенную в России литературу и способы ее распространения. Также мужчина собирал пожертвования для поддержания деятельности религиозной организации.

Подозреваемого задержали оперативники при силовой поддержке спецподразделений ФСБ и Росгвардии. Ему вменяется организация деятельности экстремистской организации.
В рамках расследования в Симферополе и районе было проведено около 20 обысков. Изъято большое количество религиозной литературы с признаками экстремистского содержания, а также компьютерная техника, документация и хозяйственные журналы, свидетельствующие о незаконной деятельности симферопольской ячейки и сборе пожертвований на ее содержание, и деньги.
Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к поддержанию работы общины.
* Решением ВС РФ и апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру территориальные религиозные подразделения были запрещены и ликвидированы.
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