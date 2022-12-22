https://crimea.ria.ru/20221222/v-krymu-zaderzhali-organizatora-ekstremistskoy-yacheyki-1126071147.html

В Крыму задержали организатора экстремистской ячейки

В Крыму задержали организатора экстремистской ячейки - РИА Новости Крым, 22.12.2022

В Крыму задержали организатора экстремистской ячейки

В Симферополе задержали организатора экстремистской ячейки запрещенной в РФ организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 22.12.2022

2022-12-22T10:26

2022-12-22T10:26

2022-12-22T10:52

новости крыма

крым

ск рф (следственный комитет российской федерации)

закон и право

симферополь

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/03/11/1122698239_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c394a8dde5c14d88093b94f791884b3f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек – РИА Новости Крым. В Симферополе задержали организатора экстремистской ячейки запрещенной в РФ организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"*. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ по Крыму и Севастополю.Подозреваемого задержали оперативники при силовой поддержке спецподразделений ФСБ и Росгвардии. Ему вменяется организация деятельности экстремистской организации.В рамках расследования в Симферополе и районе было проведено около 20 обысков. Изъято большое количество религиозной литературы с признаками экстремистского содержания, а также компьютерная техника, документация и хозяйственные журналы, свидетельствующие о незаконной деятельности симферопольской ячейки и сборе пожертвований на ее содержание, и деньги.Расследование уголовного дела продолжается. Правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к поддержанию работы общины.* Решением ВС РФ и апелляционным определением Верховного суда Российской Федерации религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" и входящие в ее структуру территориальные религиозные подразделения были запрещены и ликвидированы.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"* Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"* Следком завершил дело против активиста "Свидетелей Иеговы"* в Керчи

крым

симферополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, крым, ск рф (следственный комитет российской федерации), закон и право, симферополь, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации), безопасность республики крым и севастополя