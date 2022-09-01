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Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"*
Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"* - РИА Новости Крым, 01.09.2022
Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"*
УФСБ по Крыму и Севастополю предотвратила вербовку новых адептов в экстремистскую организацию "Свидетели Иеговы"*, которую намеревался проводить севастополец... РИА Новости Крым, 01.09.2022
2022-09-01T16:25
2022-09-01T16:25
2022-09-01T16:25
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
севастополь
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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. УФСБ по Крыму и Севастополю предотвратила вербовку новых адептов в экстремистскую организацию "Свидетели Иеговы"*, которую намеревался проводить севастополец. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Как выяснили следователи, сторонник "Свидетелей Иеговы"* – житель Севастополя 1966 года рождения распространял вероучение экстремисткой организации, высказывая при этом "намерение по вовлечению в ее деятельность новых адептов".Поскольку вербовку мужчина начать не успел, уголовного дела удалось избежать. Однако силовики его официально предупредили."В целях предупреждения возможного совершения последующих умышленных действий против безопасности России жителю Севастополя объявлено предостережение", – говорится в сообщении ведомства.Напомним, за склонение, вербовку и иное вовлечение в деятельность экстремистской организации, российское законодательство по соответствующей статье УК предусматривает различные наказания от крупных штрафов до лишения свободы сроком на 8 лет.Ранее в Ялте под суд пошли участники ячейки "Свидетели Иеговы"*.*экстремистская организация, запрещенная в РФ.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь
Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"*
Сторонник "Свидетелей Иеговы"* в Севастополе ФСБ при подготовке к вербовке людей
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. УФСБ по Крыму и Севастополю предотвратила вербовку новых адептов в экстремистскую организацию "Свидетели Иеговы"*, которую намеревался проводить севастополец. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как выяснили следователи, сторонник "Свидетелей Иеговы"* – житель Севастополя 1966 года рождения распространял вероучение экстремисткой организации, высказывая при этом "намерение по вовлечению в ее деятельность новых адептов".
"Совместно с сотрудниками ЦПЭ УМВД России по Севастополю по месту проживания гражданина проведено обследование, в ходе которого изъяты рукописные записи, касающиеся деятельности экстремистской организации, компьютерная техника и средства коммуникации", – рассказали в ФСБ.
Поскольку вербовку мужчина начать не успел, уголовного дела удалось избежать. Однако силовики его официально предупредили.
"В целях предупреждения возможного совершения последующих умышленных действий против безопасности России жителю Севастополя объявлено предостережение", – говорится в сообщении ведомства.
Напомним, за склонение, вербовку и иное вовлечение в деятельность экстремистской организации, российское законодательство по соответствующей статье УК предусматривает различные наказания от крупных штрафов до лишения свободы сроком на 8 лет.
*экстремистская организация, запрещенная в РФ.