https://crimea.ria.ru/20220901/sevastopolets-popalsya-fsb-na-popytke-verbovki-lyudey-v-svideteli-iegovy-1124372955.html

Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"*

Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"* - РИА Новости Крым, 01.09.2022

Севастополец попался ФСБ на попытке вербовки людей в "Свидетели Иеговы"*

УФСБ по Крыму и Севастополю предотвратила вербовку новых адептов в экстремистскую организацию "Свидетели Иеговы"*, которую намеревался проводить севастополец... РИА Новости Крым, 01.09.2022

2022-09-01T16:25

2022-09-01T16:25

2022-09-01T16:25

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

севастополь

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СЕВАСТОПОЛЬ, 1 сен – РИА Новости Крым. УФСБ по Крыму и Севастополю предотвратила вербовку новых адептов в экстремистскую организацию "Свидетели Иеговы"*, которую намеревался проводить севастополец. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.Как выяснили следователи, сторонник "Свидетелей Иеговы"* – житель Севастополя 1966 года рождения распространял вероучение экстремисткой организации, высказывая при этом "намерение по вовлечению в ее деятельность новых адептов".Поскольку вербовку мужчина начать не успел, уголовного дела удалось избежать. Однако силовики его официально предупредили."В целях предупреждения возможного совершения последующих умышленных действий против безопасности России жителю Севастополя объявлено предостережение", – говорится в сообщении ведомства.Напомним, за склонение, вербовку и иное вовлечение в деятельность экстремистской организации, российское законодательство по соответствующей статье УК предусматривает различные наказания от крупных штрафов до лишения свободы сроком на 8 лет.Ранее в Ялте под суд пошли участники ячейки "Свидетели Иеговы"*.*экстремистская организация, запрещенная в РФ.

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), севастополь