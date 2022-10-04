https://crimea.ria.ru/20221004/v-krymu-pod-sud-poydet-glava-yacheyki-svideteley-iegovy-1124708915.html

В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"*

В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости Крым, 04.10.2022

В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"*

Житель Красногвардейского района обвиняется в организации деятельности экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* на территории Крыма. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.10.2022

2022-10-04T09:47

2022-10-04T09:47

2022-10-04T09:47

крым

крымский следком

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Житель Красногвардейского района обвиняется в организации деятельности экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* на территории Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК."По данным следствия, с апреля 2017 года по сентябрь 2022 года обвиняемый, являясь председателем запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, принимал непосредственное участие в проводимых мероприятиях на территории Красногвардейского района, являясь активным приверженцем и последователем общины", - говорится в сообщении Следкома.Решением Верховного Суда РФ от 2017 года религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и входящая в ее структуру местная ячейка "Свидетелей Иеговы поселка Красногвардейское"* ликвидированы в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Но, несмотря на это, мужчина продолжал вести пропаганду среди местных с использованием экстремистской литературы.Ранее в Севастополе ФСБ предотвратила вербовку новых адептов в экстремистскую организацию "Свидетели Иеговы"*, которую намеревался осуществлять местный житель.* Экстремистская организация, запрещенная в России

https://crimea.ria.ru/20220901/sevastopolets-popalsya-fsb-na-popytke-verbovki-lyudey-v-svideteli-iegovy-1124372955.html

https://crimea.ria.ru/20220218/sud-vynes-prigovor-kerchenskomu-chlenu-svideteley-iegovy-1122404031.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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