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В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"* - РИА Новости Крым, 04.10.2022
В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"*
Житель Красногвардейского района обвиняется в организации деятельности экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* на территории Крыма. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 04.10.2022
2022-10-04T09:47
2022-10-04T09:47
2022-10-04T09:47
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крымский следком
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Житель Красногвардейского района обвиняется в организации деятельности экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* на территории Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК."По данным следствия, с апреля 2017 года по сентябрь 2022 года обвиняемый, являясь председателем запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, принимал непосредственное участие в проводимых мероприятиях на территории Красногвардейского района, являясь активным приверженцем и последователем общины", - говорится в сообщении Следкома.Решением Верховного Суда РФ от 2017 года религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и входящая в ее структуру местная ячейка "Свидетелей Иеговы поселка Красногвардейское"* ликвидированы в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Но, несмотря на это, мужчина продолжал вести пропаганду среди местных с использованием экстремистской литературы.Ранее в Севастополе ФСБ предотвратила вербовку новых адептов в экстремистскую организацию "Свидетели Иеговы"*, которую намеревался осуществлять местный житель.* Экстремистская организация, запрещенная в России
https://crimea.ria.ru/20220901/sevastopolets-popalsya-fsb-na-popytke-verbovki-lyudey-v-svideteli-iegovy-1124372955.html
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крым, крымский следком
В Крыму под суд пойдет глава ячейки "Свидетелей Иеговы"*
В Крыму под суд пойдет глава красногвардейской ячейки "Свидетелей Иеговы"*
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Житель Красногвардейского района обвиняется в организации деятельности экстремистской организации "Свидетели Иеговы"* на территории Крыма. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК.
"По данным следствия, с апреля 2017 года по сентябрь 2022 года обвиняемый, являясь председателем запрещенной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, принимал непосредственное участие в проводимых мероприятиях на территории Красногвардейского района, являясь активным приверженцем и последователем общины", - говорится в сообщении Следкома.
Решением Верховного Суда РФ от 2017 года религиозная организация "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и входящая в ее структуру местная ячейка "Свидетелей Иеговы поселка Красногвардейское"* ликвидированы в связи с осуществлением ими экстремистской деятельности. Но, несмотря на это, мужчина продолжал вести пропаганду среди местных с использованием экстремистской литературы.
"В настоящее время следователями проведены более 10 обысков по месту жительства обвиняемого и адептов данной организации, а также изъяты документы, подтверждающие их деятельность, экстремистская литература. По ходатайству следователя обвиняемому судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления", - добавили в Следкоме.
Ранее в Севастополе ФСБ предотвратила вербовку
новых адептов в экстремистскую организацию "Свидетели Иеговы"*, которую намеревался осуществлять местный житель.
* Экстремистская организация, запрещенная в России