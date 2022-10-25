https://crimea.ria.ru/20221025/v-krymu-za-gibel-cheloveka-osuzhdeny-tri-sotrudnika-gazovogo-khozyaystva-1125078178.html

В Крыму за гибель человека осуждены три сотрудника газового хозяйства

В Крыму за гибель человека осуждены три сотрудника газового хозяйства - РИА Новости Крым, 25.10.2022

В Крыму за гибель человека осуждены три сотрудника газового хозяйства

В Керчи суд вынес приговор экс-начальнику службы и двух работникам управления эксплуатации газового хозяйства ГУП "Крымгазсети", по вине которых в... РИА Новости Крым, 25.10.2022

2022-10-25T16:13

2022-10-25T16:13

2022-10-25T16:13

происшествия

прокуратура республики крым

керчь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111765/82/1117658233_0:250:2756:1800_1920x0_80_0_0_ab98b14465bc595caa63b7f6bb25ac27.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Керчи суд вынес приговор экс-начальнику службы и двух работникам управления эксплуатации газового хозяйства ГУП "Крымгазсети", по вине которых в многоквартирном доме погиб человек и пострадало имущество стоимостью более 13 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.Виновными в трагедии, произошедшей в 2020-м году, признаны бывший начальник службы эксплуатации газовых сетей и газораспределительных пунктов, а также мастер и слесарь керченского управления ГУП "Крымгазсети".Как установил суд, работы в многоквартирном доме № 93 по улице Кирова проводились в рамках ранее заключенного с компанией договора на техобслуживание внутридомового газового оборудования. 26 августа здесь меняли шкафной распределительный пункт. По окончанию работ слесарь сразу подал газ в газопровод, не проверив герметичность стояка.В тот же день через неизолированный в полной мере стояк газ стал поступать в одну из квартир на девятом этаже. Когда ее жительница решила закурить, поджог сигареты тут же вызывал хлопок газовоздушной смеси и возгорание.В результате инцидента один человек погиб. Жильцы нескольких других квартир в двух многоквартирных домах лишились имущества – ущерб превысил 13 миллионов рублей.За нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба все три сотрудника газового хозяйства решением суда приговорены к 1,5 годам лишения свободы условно.Приговор в законную силу еще не вступил.Ранее в октябре в Крыму осудили врача и медсестру за фиктивную вакцинацию.

https://crimea.ria.ru/20220126/postradavshiy-ot-vzryva-gaza-dom-v-kerchi-otremontiruyut-do-kontsa-goda-1122168401.html

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, прокуратура республики крым, керчь