https://crimea.ria.ru/20221025/v-krymu-za-gibel-cheloveka-osuzhdeny-tri-sotrudnika-gazovogo-khozyaystva-1125078178.html
В Крыму за гибель человека осуждены три сотрудника газового хозяйства
В Крыму за гибель человека осуждены три сотрудника газового хозяйства - РИА Новости Крым, 25.10.2022
В Крыму за гибель человека осуждены три сотрудника газового хозяйства
В Керчи суд вынес приговор экс-начальнику службы и двух работникам управления эксплуатации газового хозяйства ГУП "Крымгазсети", по вине которых в... РИА Новости Крым, 25.10.2022
2022-10-25T16:13
2022-10-25T16:13
2022-10-25T16:13
происшествия
прокуратура республики крым
керчь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Керчи суд вынес приговор экс-начальнику службы и двух работникам управления эксплуатации газового хозяйства ГУП "Крымгазсети", по вине которых в многоквартирном доме погиб человек и пострадало имущество стоимостью более 13 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.Виновными в трагедии, произошедшей в 2020-м году, признаны бывший начальник службы эксплуатации газовых сетей и газораспределительных пунктов, а также мастер и слесарь керченского управления ГУП "Крымгазсети".Как установил суд, работы в многоквартирном доме № 93 по улице Кирова проводились в рамках ранее заключенного с компанией договора на техобслуживание внутридомового газового оборудования. 26 августа здесь меняли шкафной распределительный пункт. По окончанию работ слесарь сразу подал газ в газопровод, не проверив герметичность стояка.В тот же день через неизолированный в полной мере стояк газ стал поступать в одну из квартир на девятом этаже. Когда ее жительница решила закурить, поджог сигареты тут же вызывал хлопок газовоздушной смеси и возгорание.В результате инцидента один человек погиб. Жильцы нескольких других квартир в двух многоквартирных домах лишились имущества – ущерб превысил 13 миллионов рублей.За нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба все три сотрудника газового хозяйства решением суда приговорены к 1,5 годам лишения свободы условно.Приговор в законную силу еще не вступил.Ранее в октябре в Крыму осудили врача и медсестру за фиктивную вакцинацию.
https://crimea.ria.ru/20220126/postradavshiy-ot-vzryva-gaza-dom-v-kerchi-otremontiruyut-do-kontsa-goda-1122168401.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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происшествия, прокуратура республики крым, керчь
В Крыму за гибель человека осуждены три сотрудника газового хозяйства
В Крыму за гибель человека из-за опасных работ осуждены работники газового хозяйства
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт – РИА Новости Крым. В Керчи суд вынес приговор экс-начальнику службы и двух работникам управления эксплуатации газового хозяйства ГУП "Крымгазсети", по вине которых в многоквартирном доме погиб человек и пострадало имущество стоимостью более 13 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РК.
Виновными в трагедии, произошедшей в 2020-м году, признаны бывший начальник службы эксплуатации газовых сетей и газораспределительных пунктов, а также мастер и слесарь керченского управления ГУП "Крымгазсети".
Как установил суд, работы в многоквартирном доме № 93 по улице Кирова проводились в рамках ранее заключенного с компанией договора на техобслуживание внутридомового газового оборудования. 26 августа здесь меняли шкафной распределительный пункт. По окончанию работ слесарь сразу подал газ в газопровод, не проверив герметичность стояка.
"При этом он не провел обход всех квартир подъезда, не закрыл все краны на опуске перед приборами, не доложил о результатах проведенных работ руководству. В свою очередь, начальник службы и мастер не проконтролировали действия подчиненного", – уточнили в ведомстве.
В тот же день через неизолированный в полной мере стояк газ стал поступать в одну из квартир на девятом этаже. Когда ее жительница решила закурить, поджог сигареты тут же вызывал хлопок газовоздушной смеси и возгорание.
В результате инцидента один человек погиб. Жильцы нескольких других квартир в двух многоквартирных домах лишились имущества – ущерб превысил 13 миллионов рублей.
За нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение крупного ущерба все три сотрудника газового хозяйства решением суда приговорены к 1,5 годам лишения свободы условно.
Приговор в законную силу еще не вступил.
Ранее в октябре в Крыму осудили врача и медсестру
за фиктивную вакцинацию.