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Вопрос о здоровье: что с медициной в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2022
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https://crimea.ria.ru/20221201/vopros-o-zdorove-chto-s-meditsinoy-v-krymu-1125639250.html
Вопрос о здоровье: что с медициной в Крыму
Вопрос о здоровье: что с медициной в Крыму - РИА Новости Крым, 01.12.2022
Вопрос о здоровье: что с медициной в Крыму
В Совете Федерации прошло заседание Совета по региональному здравоохранению. О том, какие задачи поставлены перед крымской медициной и чем центр готов помочь... РИА Новости Крым, 01.12.2022
2022-12-01T20:49
2022-12-01T20:49
радио "спутник в крыму"
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Совете Федерации прошло заседание Совета по региональному здравоохранению. О том, какие задачи поставлены перед крымской медициной и чем центр готов помочь региону - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель."Сегодня центр и Москва, действительно, не жалеют средств на крымскую медицину, но дело не всегда в деньгах, а и в организации процесса. К лету 2023 года нам поручено завершить лицензирование всех медицинских учреждений. Сейчас у нас более тысячи строек в республике в сфере здравоохранения", – сказала Рубель.По ее словам, на сегодняшний день уменьшилось количество жалоб от населения относительно лекарственного обеспечения. Однако одной из самых "больных" тем по линии медицины на полуострове остается дефицит кадров, констатировала Рубель. "На общероссийском фоне у нас показатель более высокий по покрытию кадрами. В том же Белогорском районе есть все узкие специалисты, наибольшие сложности в первичном звене. На терапевта возложено слишком много задач – это и вакцинация, и онконастороженность, и психические расстройства", – пояснила специалист.Рубель уточнила, что сегодня в Крыму по контракту работает более 70 приезжих специалистов. Власти рассчитывают, что врачи останутся в республике и по его завершении. Среди бонусов: обеспечение жилплощадью и твердым топливом в селах, региональные доплаты для прибывших медработников и соцподдержка."Меры поддержки, которые оказывают власти медикам, сегодня беспрецедентные. Поэтому, все кто в свое время ушел из профессии, могут в нее вернуться совсем на других условиях", – заверила председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал в числе основных проблем крымского здравоохранения обеспечение лекарствами, лицензирование медучреждений и состояние инфраструктуры санаторно-курортных учреждений.
https://crimea.ria.ru/20221201/kak-vlasti-kryma-reshayut-problemu-nekhvatki-vrachey-v-regione-1125628801.html
https://crimea.ria.ru/20221128/matvienko-vse-meduchrezhdeniya-kryma-nado-litsenzirovat-v-2023-godu-1125587183.html
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РИА Новости Крым
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4.7
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здравоохранение в крыму и севастополе, общество
Вопрос о здоровье: что с медициной в Крыму

В Крыму перечислили главные вопросы сферы здравоохранения

20:49 01.12.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРеспубликанская клиническая больница имени Н.А. Семашко
Республиканская клиническая больница имени Н.А. Семашко - РИА Новости, 1920, 01.12.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек – РИА Новости Крым. В Совете Федерации прошло заседание Совета по региональному здравоохранению. О том, какие задачи поставлены перед крымской медициной и чем центр готов помочь региону - в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК Анна Рубель.
"Сегодня центр и Москва, действительно, не жалеют средств на крымскую медицину, но дело не всегда в деньгах, а и в организации процесса. К лету 2023 года нам поручено завершить лицензирование всех медицинских учреждений. Сейчас у нас более тысячи строек в республике в сфере здравоохранения", – сказала Рубель.
По ее словам, на сегодняшний день уменьшилось количество жалоб от населения относительно лекарственного обеспечения. Однако одной из самых "больных" тем по линии медицины на полуострове остается дефицит кадров, констатировала Рубель.
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"На общероссийском фоне у нас показатель более высокий по покрытию кадрами. В том же Белогорском районе есть все узкие специалисты, наибольшие сложности в первичном звене. На терапевта возложено слишком много задач – это и вакцинация, и онконастороженность, и психические расстройства", – пояснила специалист.
Рубель уточнила, что сегодня в Крыму по контракту работает более 70 приезжих специалистов. Власти рассчитывают, что врачи останутся в республике и по его завершении. Среди бонусов: обеспечение жилплощадью и твердым топливом в селах, региональные доплаты для прибывших медработников и соцподдержка.
"Меры поддержки, которые оказывают власти медикам, сегодня беспрецедентные. Поэтому, все кто в свое время ушел из профессии, могут в нее вернуться совсем на других условиях", – заверила председатель комитета по здравоохранению и социальной политике Госсовета РК.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов назвал в числе основных проблем крымского здравоохранения обеспечение лекарствами, лицензирование медучреждений и состояние инфраструктуры санаторно-курортных учреждений.
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