https://crimea.ria.ru/20230109/vlasti-kryma-nazvali-prichiny-defitsita-lekarstv-v-aptekakh-1126311326.html
Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках
Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках
Дефицит ряда импортных препаратов в аптеках Крыма вызван ажиотажным спросом на лекарства для лечения ОРВИ в новогодние праздники, а также недостаточный запас... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T17:41
2023-01-09T17:41
2023-01-09T17:41
крым
минздрав крыма
общество
новости
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121668763_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_6f9b1f53b0eba31b394882765ae9750e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Дефицит ряда импортных препаратов в аптеках Крыма вызван ажиотажным спросом на лекарства для лечения ОРВИ в новогодние праздники, а также недостаточный запас данных медикаментов в аптечных сетях. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.По словам Скорупского, из-за значительного роста заболеваемости родители ринулись в аптеки, но не могли найти эти препараты. При этом что производители и крупные оптовые поставщики не завозили лекарства частным и государственным аптекам Крыма в период новогодних праздников.Министр заверил, что с 9 января ожидаются поставки препаратов в регионРанее в социальной сети появилось обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить факт отсутствия лекарств в государственных аптеках Крыма.Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василию Цаплину доложить о ситуации.8 января РИА Новости Крым стало известно, что Крымский Следком начал проверку данной информации.
https://crimea.ria.ru/20230108/v-minzdrave-kryma-prokommentirovali-situatsiyu-s-lekarstvami-v-aptekakh-1126299834.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121668763_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_236c4f8cd04176938dd872446565b018.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, минздрав крыма, общество, новости, новости крыма
Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках
Минздрав Крыма: аптеки не сформировали достаточный запас лекарств на новогодние каникулы
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Дефицит ряда импортных препаратов в аптеках Крыма вызван ажиотажным спросом на лекарства для лечения ОРВИ в новогодние праздники, а также недостаточный запас данных медикаментов в аптечных сетях. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.
"В период новогодних каникул отмечался некий ажиотажный спрос на лекарства, которые связаны с лечением ОРВИ, особенно у детей. Это в первую очередь касается препаратов в виде суспензии, которые удобны для применения детям. Это касается не только импортного производства, но и отечественного. Был непрогнозируемый всплеск роста заболеваемости среди детей. К сожалению, в аптечной сети перед праздниками, на мой взгляд, не был сформирован достаточный запас этих препаратов", – рассказал глава минздрава в эфире телеканала "Крым 24".
По словам Скорупского, из-за значительного роста заболеваемости родители ринулись в аптеки, но не могли найти эти препараты. При этом что производители и крупные оптовые поставщики не завозили лекарства частным и государственным аптекам Крыма в период новогодних праздников.
Министр заверил, что с 9 января ожидаются поставки препаратов в регион
Ранее в социальной сети появилось обращение
к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить факт отсутствия лекарств в государственных аптеках Крыма.
Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василию Цаплину доложить о ситуации.
8 января РИА Новости Крым стало известно
, что Крымский Следком начал проверку данной информации.