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Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках - РИА Новости Крым, 09.01.2023
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Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках
Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках - РИА Новости Крым, 09.01.2023
Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках
Дефицит ряда импортных препаратов в аптеках Крыма вызван ажиотажным спросом на лекарства для лечения ОРВИ в новогодние праздники, а также недостаточный запас... РИА Новости Крым, 09.01.2023
2023-01-09T17:41
2023-01-09T17:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Дефицит ряда импортных препаратов в аптеках Крыма вызван ажиотажным спросом на лекарства для лечения ОРВИ в новогодние праздники, а также недостаточный запас данных медикаментов в аптечных сетях. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.По словам Скорупского, из-за значительного роста заболеваемости родители ринулись в аптеки, но не могли найти эти препараты. При этом что производители и крупные оптовые поставщики не завозили лекарства частным и государственным аптекам Крыма в период новогодних праздников.Министр заверил, что с 9 января ожидаются поставки препаратов в регионРанее в социальной сети появилось обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить факт отсутствия лекарств в государственных аптеках Крыма.Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василию Цаплину доложить о ситуации.8 января РИА Новости Крым стало известно, что Крымский Следком начал проверку данной информации.
https://crimea.ria.ru/20230108/v-minzdrave-kryma-prokommentirovali-situatsiyu-s-lekarstvami-v-aptekakh-1126299834.html
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крым, минздрав крыма, общество, новости, новости крыма
Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках

Минздрав Крыма: аптеки не сформировали достаточный запас лекарств на новогодние каникулы

17:41 09.01.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАптека
Аптека - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Дефицит ряда импортных препаратов в аптеках Крыма вызван ажиотажным спросом на лекарства для лечения ОРВИ в новогодние праздники, а также недостаточный запас данных медикаментов в аптечных сетях. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.
"В период новогодних каникул отмечался некий ажиотажный спрос на лекарства, которые связаны с лечением ОРВИ, особенно у детей. Это в первую очередь касается препаратов в виде суспензии, которые удобны для применения детям. Это касается не только импортного производства, но и отечественного. Был непрогнозируемый всплеск роста заболеваемости среди детей. К сожалению, в аптечной сети перед праздниками, на мой взгляд, не был сформирован достаточный запас этих препаратов", – рассказал глава минздрава в эфире телеканала "Крым 24".
По словам Скорупского, из-за значительного роста заболеваемости родители ринулись в аптеки, но не могли найти эти препараты. При этом что производители и крупные оптовые поставщики не завозили лекарства частным и государственным аптекам Крыма в период новогодних праздников.
Министр заверил, что с 9 января ожидаются поставки препаратов в регион
Ранее в социальной сети появилось обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить факт отсутствия лекарств в государственных аптеках Крыма.
Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василию Цаплину доложить о ситуации.
8 января РИА Новости Крым стало известно, что Крымский Следком начал проверку данной информации.
В Минздраве Крыма сообщили о некотором дефиците лекарств импортного производства в аптеках - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
Вчера, 18:10Эксклюзивы РИА Новости Крым
В Минздраве Крыма прокомментировали ситуацию с лекарствами в аптеках
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Заголовок открываемого материала
17:41Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках
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