https://crimea.ria.ru/20230109/vlasti-kryma-nazvali-prichiny-defitsita-lekarstv-v-aptekakh-1126311326.html

Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках

Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Власти Крыма назвали причины дефицита лекарств в аптеках

Дефицит ряда импортных препаратов в аптеках Крыма вызван ажиотажным спросом на лекарства для лечения ОРВИ в новогодние праздники, а также недостаточный запас... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T17:41

2023-01-09T17:41

2023-01-09T17:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. Дефицит ряда импортных препаратов в аптеках Крыма вызван ажиотажным спросом на лекарства для лечения ОРВИ в новогодние праздники, а также недостаточный запас данных медикаментов в аптечных сетях. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Константин Скорупский.По словам Скорупского, из-за значительного роста заболеваемости родители ринулись в аптеки, но не могли найти эти препараты. При этом что производители и крупные оптовые поставщики не завозили лекарства частным и государственным аптекам Крыма в период новогодних праздников.Министр заверил, что с 9 января ожидаются поставки препаратов в регионРанее в социальной сети появилось обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой проверить факт отсутствия лекарств в государственных аптеках Крыма.Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Василию Цаплину доложить о ситуации.8 января РИА Новости Крым стало известно, что Крымский Следком начал проверку данной информации.

https://crimea.ria.ru/20230108/v-minzdrave-kryma-prokommentirovali-situatsiyu-s-lekarstvami-v-aptekakh-1126299834.html

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