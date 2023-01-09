https://crimea.ria.ru/20230109/tsentr-krovi-kryma-vse-ob-ogranicheniyakh-i-podgotovke-k-donorstvu-1126141308.html

Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству

Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству - РИА Новости Крым, 09.01.2023

Центр крови Крыма: все об ограничениях и подготовке к донорству

Донором крови может стать дееспособный человек, достигший 18 лет, без противопоказаний к даче крови и прошедший специальное медобследование. Это самое... РИА Новости Крым, 09.01.2023

2023-01-09T03:49

2023-01-09T03:49

2023-01-09T03:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым, Элеонора Павловская. Донором крови может стать дееспособный человек, достигший 18 лет, без противопоказаний к даче крови и прошедший специальное медобследование. Это самое распространенное описание лиц, которые могут сдавать кровь, плазму и другие ее компоненты. Но кому все-таки можно быть донором, а кому – нет, зависит ли это от приема лекарств, вакцинации, хронических заболеваний, наличия татуировок и других особенностей конкретного человека?С этими вопросами корреспондент РИА Новости Крым обратился в Республиканский Центр крови.Крымский донор – кто онВ автоматизированной базе доноров Крыма, которая ведется с 2001 года, зарегистрировано 325 399 человек. Два и более раз кровь сдали 145 386 человек, сообщила заведующая отдела экспедиции с центром управления запасами компонентов донорской крови, врач-трансфузиолог Кристина Радзивил.В Крыму 70% доноров – мужчины, 30% – женщины. Средний возраст – 46,6 лет, при этом для женщин он составляет 42,8 года, для мужчин – 39,6 лет, сообщила завотделом комплектования донорских кадров, врач-трансфузиолог второй категории Ольга Чос.Врач-трансфузиолог пояснила, что донором может стать здоровый человек старше 18 лет, индекс массы тела (имт) которого превышает 18,5. С целью не навредить здоровью, рекомендовано сдавать цельную кровь и ее компоненты до 60 лет."В уходящем году в медицинских учреждениях республики более всего были востребованы первая резус-отрицательная и вторая резус-положительная группы крови", – добавила врач-трансфузиолог Кристина Радзивил.ИМТ – величина, которая позволяет оценить степень соответствия массы человека и его роста. Показатель позволяет косвенно судить, является ли масса недостаточной, нормальной или избыточной. Высчитать свой ИМТ можно по формуле ИМТ = m/h2, где: m — масса тела в килограммах, h — рост в метрах.Что происходит с кровью после донацииПосле сдачи цельной крови ее разделяют на два компонента: эритроцитарную массу и свежезамороженную плазму.Первую используют при восполнении кровопотери, для восстановления доставки кислорода к органам и тканям. Она хранится в медицинском холодильнике при температуре от + 2…6 градусов от 35 до 42 дней."Свежезамороженную плазму используют при кровопотерях для восполнения факторов свертывания крови и белков. Она хранится в морозильной камере при температуре не выше -25 градусов до 36 месяцев. Плазма 120 дней не может быть выдана в лечебные учреждения без повторного обследования донора на инфекции: вирусные гепатиты В и С, ВИЧ и сифилис", – сообщила Кристина Радзивил. Этот процесс называется карантинизацией, он обеспечивает дополнительную безопасность пациента, пояснила она.Концентрат тромбоцитов используется в гематологии. Он хранится в медицинском холодильнике при температуре +20…24 градусов в течение пяти дней при условии непрерывного помешивания.Кому запрещено быть доноромПо словам врача-трансфузиолога Ольги Чос, существуют как постоянные, так и временные ограничения к сдаче крови и ее компонентов.Также не могут сдавать кровь люди, у которых диагностированы злокачественные новообразования, болезни крови и кроветворных органов, отдельные нарушения иммунного механизма. Ограничениями также являются органические нарушения центральной нервной системы, психические и расстройства поведения в состоянии обострения, полное отсутствие слуха, речи или зрения. В отдельную группу выделены люди, страдающие заболеваниями системы кровообращения, продолжила врач."К донорству не привлекают людей с гипертонической болезнью сердца II-III степени, ишемической болезнью, облитерирующим тромбангиитом, неспецифическим аортоартериитом, флебитом и тромбофлебитом, эндокардитом, миокардитом, врожденным либо приобретенным пороком сердца", – уточнила трансфузиолог.Временные ограниченияПродолжительность временных ограничений варьируется от нескольких дней до года и более. Отсчет срока может происходить как от купирования острой формы болезни, так и от полного выздоровления.В частности, после острых или хронических воспалительных процессов в стадии обострения отвод продлится 30 дней после купирования острого периода. Столько же для ангины, гриппа, острой респираторной вирусной инфекции, но после полного выздоровления пациента."При аллергических заболеваниях в стадии обострения продолжительность запрета составляет уже 60 календарных дней после купирования острого периода. Наиболее продолжительный отвод – год – установлен для доноров, перенесших обострение язвы желудка и (или) двенадцатиперстной кишки", – продолжает собеседница.Роды и период лактации также являются временными ограничениями. Молодым мамам нельзя сдавать кровь в течение года после родов и 90 календарных дней после окончания лактации.Анитибиотики, бады и татуировкиПрием лекарственных препаратов, вакцинация и косметические процедуры также могут стать причиной медотвода, отмечают врачи-трансфузиологи.Для антибиотиков срок отстранения составляет две недели после окончания приема, для анальгетиков, разжижающих кровь и препятствующих образованию тромбов лекарств – три календарных дня. Столько же – после окончания приема биологически активных добавок, витаминов и минералов. После нанесения татуировок, пирсинга, а также лечебных и косметических процедур с нарушением кожного покрова, вынужденный перерыв составит 120 дней, подчеркнула завотделом комплектования донорских кадров."При приеме антидепрессантов, транквилизаторов или седативных препаратов, отвод продлится 30 календарных дней после окончания приема. Также потребуется консультация психиатра или психотерапевта", – подчеркнула трансфузиолог Чос.Постоянное получение снижающих артериальное давление и гормональных препаратов является причиной полного отстранения. Если же гормоны назначены курсом, то необходимо выждать 30 календарных дней с даты его окончания.Прививки и донорствоВрач-трансфузиолог Ольга Чос порекомендовала проходить вакцинацию через десять и более дней с последней донации. Продолжительность последующего отвода от донорства зависит от вида полученной вакцины. К примеру, отвод в десять дней обязателен после получения инактивированных вакцин: против столбняка, дифтерии, коклюша, паратифа, холеры, гриппа, и анатоксинов."После прививки рекомбинантными вакцинами, в том числе против коронавирусной инфекции и вирусного гепатита В, отстранение от донорства продлится 30 календарных дней. Столько же после введения живых вакцин против бруцеллеза, чумы, туляремии, туберкулеза, оспы, краснухи, полиомиелита, противостолбнячной сыворотки (при отсутствии выраженных воспалительных явлений на месте инъекции)", – продолжила Чос.После вакцинации против бешенства донации запрещены в течение одного года. После введения иммуноглобулина против гепатита В или клещевого энцефалита запрет на сдачу крови продлится 120 дней.В Крыму рассказали о лечении переливанием антиковидной плазмы >>Подготовка к донации: еда, питье и сонВрачи-трансфузиологи подчеркивают, что натощак сдавать кровь не нужно. Однако и переедать также не следует. Накануне и в день сдачи не стоит есть жирную, жареную, острую и копченую пищу, молочные продукты, яйца и масло."Лучше пить сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральную воду и есть хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты. За 48 часов до визита в Центр крови нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа – принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики", – порекомендовали в Центре крови. И уточнили, что нельзя курить за час до и после донации.Чтобы организм лучше перенес процедуру, врачи рекомендуют спланировать ее на раннее утро. После полудня сдавать кровь можно только опытным донорам. Непосредственно после сдачи крови необходимо отдохнуть (посидеть, а лучше полежать) в течение четверти часа. В случае головокружения или слабости следует обратиться к персоналу Центра.Кому нельзя быть донором крови - специалист >>Еще одна рекомендация – не снимать повязку с руки в течение 3-4 часов после кроводачи, принимать ванну не менее чем через сутки и двое суток воздерживаться от усиленных физических нагрузок, добавила Ольга Чос.Отвечая на вопрос о причинах, по которым люди добровольно делятся кровью, врач-трансфузиолог ответила, что Центр крови периодически проводит анкетирование среди доноров."Один из вопросов в анкете: Почему стали донором? Ответы таковы: на первом месте – "помощь другим людям", на втором – стремление стать Почетным донором России. На третьем – необходимость в дополнительных выходных", – сообщила Чос.

https://crimea.ria.ru/20210918/ne-strashno-ne-vredno-ne-bolno-8-faktov-o-donorakh-kostnogo-mozga-1120896732.html

https://crimea.ria.ru/20220615/dostatochno-li-v-krymu-donorskoy-krovi-1123546932.html

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новости крыма, крым, центр крови в республике крым, донорство, общество, здравоохранение в крыму и севастополе, здоровье, кристина радзивил, ольга чос