Аптекам упростили дистанционную продажу лекарств
Аптекам станет проще получить разрешение на дистанционную продажу лекарств
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАптека в Мелитополе
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Правительство РФ упростило процедуру получения и продления разрешений на дистанционную продажу безрецептурных медицинских препаратов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.
Согласно тексту документа, аптечные организации смогут подавать заявления на получение разрешений в Росздравнадзор через портал госуслуг, а также получать уведомления об их готовности.
"При подаче заявлений больше не нужно указывать основной государственный номер юридического лица (ОГРН) и ИНН. Эти данные будут автоматически подгружаться при подаче заявления на портале", – указано в пояснительной записке. После получения, разрешение можно будет получить в личном кабинете организации в виде электронного документа со ссылкой на запись с информацией о разрешении в специальном реестре.
Также аптекам не нужно будет переоформлять разрешения при каких-либо изменениях в своей деятельности. В том числе после заключения, расторжения или изменения договоров с владельцами электронных торговых площадок о ведении торговли с их помощью.
"В таких случаях будет достаточно направить в Росздравнадзор заявление о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений и приложить подтверждающие документы", – подчеркивается в документе.
Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу медикаментов были утверждены в мае 2020 года. Это позволило гражданам заказывать доставку безрецептурных медицинских препаратов по телефону или онлайн. Работать в таком формате могут аптечные организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение от Росздравнадзора.
До сентября 2021 года правом дистанционно продавать лекарства обладали только сетевые аптеки. Но с этой даты Госдума расширила список, включив в него несетевые аптеки.
В июле 2022 года президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств, предварительно подготовив для этого законодательство. В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурных препаратов может быть внесен в Госдуму РФ уже в августе.
Руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов отметил, что для организации дистанционной торговли рецептурными препаратами необходимы соблюдение фармацевтическими организациями ряда условий и разработка механизма доставки. Он заявил, что Росздравнадзор готов подключиться к этой работе.
Позже в Росздравнадзоре Крыма объявили оначале приема заявок от организаций, которые занимаются продажей лекарственных препаратов и пояснили, как крымчанам заказать качественные препараты на дом.
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