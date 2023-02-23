https://crimea.ria.ru/20230223/aptekam-uprostili-distantsionnuyu-prodazhu-lekarstv-1127153506.html

Аптекам упростили дистанционную продажу лекарств

Аптекам упростили дистанционную продажу лекарств - РИА Новости Крым, 22.02.2023

Аптекам упростили дистанционную продажу лекарств

Правительство РФ упростило процедуру получения и продления разрешений на дистанционную продажу безрецептурных медицинских препаратов. Соответствующее... РИА Новости Крым, 22.02.2023

2023-02-23T08:01

2023-02-23T08:01

2023-02-22T17:10

ситуация с дефицитом лекарств в крыму

лекарства

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

новости

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 фев – РИА Новости Крым. Правительство РФ упростило процедуру получения и продления разрешений на дистанционную продажу безрецептурных медицинских препаратов. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.Согласно тексту документа, аптечные организации смогут подавать заявления на получение разрешений в Росздравнадзор через портал госуслуг, а также получать уведомления об их готовности.Также аптекам не нужно будет переоформлять разрешения при каких-либо изменениях в своей деятельности. В том числе после заключения, расторжения или изменения договоров с владельцами электронных торговых площадок о ведении торговли с их помощью."В таких случаях будет достаточно направить в Росздравнадзор заявление о внесении необходимых сведений в реестр выданных разрешений и приложить подтверждающие документы", – подчеркивается в документе.Правила выдачи разрешений на дистанционную продажу медикаментов были утверждены в мае 2020 года. Это позволило гражданам заказывать доставку безрецептурных медицинских препаратов по телефону или онлайн. Работать в таком формате могут аптечные организации, которые имеют лицензию на фармацевтическую деятельность и соответствующее разрешение от Росздравнадзора.До сентября 2021 года правом дистанционно продавать лекарства обладали только сетевые аптеки. Но с этой даты Госдума расширила список, включив в него несетевые аптеки.В июле 2022 года президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств, предварительно подготовив для этого законодательство. В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурных препаратов может быть внесен в Госдуму РФ уже в августе.Руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов отметил, что для организации дистанционной торговли рецептурными препаратами необходимы соблюдение фармацевтическими организациями ряда условий и разработка механизма доставки. Он заявил, что Росздравнадзор готов подключиться к этой работе.Позже в Росздравнадзоре Крыма объявили оначале приема заявок от организаций, которые занимаются продажей лекарственных препаратов и пояснили, как крымчанам заказать качественные препараты на дом.Читайте также на РИА Новости Крым:В ОП предложили "рецепт" борьбы с самолечениемДеньги пенсионерам и лотерея для привитых: что ждет россиян в сентябреЛекарства для крымских льготников можно забронировать в онлайн-режиме

https://crimea.ria.ru/20230114/mogut-li-apteki-otkazat-v-prodazhe-lekarstv-1126384944.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация с дефицитом лекарств в крыму, лекарства, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, новости, михаил мишустин