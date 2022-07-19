https://crimea.ria.ru/20220719/lekarstva-po-retseptu-onlayn-roszdravnadzor-otsenil-eksperiment-1123894326.html

Лекарства по рецепту онлайн: Росздравнадзор оценил эксперимент

Лекарства по рецепту онлайн: Росздравнадзор оценил эксперимент - РИА Новости Крым, 19.07.2022

Лекарства по рецепту онлайн: Росздравнадзор оценил эксперимент

Для дистанционной торговли рецептурными препаратами в России необходимы соблюдение фармацевтическими организациями ряда условий и разработка механизма доставки, РИА Новости Крым, 19.07.2022

2022-07-19T19:47

2022-07-19T19:47

2022-07-19T18:43

здравоохранение в крыму и севастополе

здравоохранение в россии

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Для дистанционной торговли рецептурными препаратами в России необходимы соблюдение фармацевтическими организациями ряда условий и разработка механизма доставки, Росздравнадзор готов подключиться к этой работе. Об этом заявил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов в пресс-центре РИА Новости Крым.Дистанционная торговля безрецептурными препаратами была разрешена еще в 2020 году на фоне пандемии. Купить онлайн лекарства, отпускаемые по рецепту, не так просто. Их можно забронировать, заказать доставку, но забирать – только в аптеке и после предъявления провизору бумажного рецепта. Сейчас же федеральные органы власти разрабатывают механизм, который расширит спектр доставки, пояснил руководитель ведомства.Он уточнил, что к организациям, осуществляющим розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом, существует ряд требований. Среди них – наличие лицензии на торговлю лекарствами и разрешения на онлайн-продажи."У нас таких организаций две. Потому что есть ряд условий: это должен быть соответствующий сайт или приложение, должен быть договор с курьерской службой, должны быть гарантированы условия для доставки препаратов и другое. Поэтому желающих легально торговать немного", - добавил он.А вот нелегальных торговцев – хоть отбавляй. По итогам контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 2021 году по решениям Росздравнадзора заблокированы около 10 тысяч сайтов, реализующих лекарственные препараты с нарушениями. Это – результат общей работы федеральной структуры и ее территориальных подразделений. В этом же году, по словам Климова, только крымское управление уже закрыло доступ к 20 таким ресурсам."Только за 2022 год нами заблокировано около 20 интернет-ресурсов, которые предлагали препараты. Во-первых, они предлагали препараты для искусственного прерывания беременности. На эту тему создаются даже отдельные сайты. Вторая группа – препараты для лечения гепатита. И третья – препараты, которые применяют спортсмены, анаболики и гормоны для увеличения мышечной массы. Все они относятся к рецептурным, применение их без показаний опасно для здоровья", - добавил Климов.Ранее президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств, предварительно подготовив для этого законодательство. В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурных препаратов может быть внесен в Госдуму РФ уже в августе.

https://crimea.ria.ru/20220719/v-roszdravnadzore-rasskazali-o-situatsii-s-lekarstvami-i-tsenami-1123893786.html

https://crimea.ria.ru/20220617/kakikh-lekarstv-ne-khvataet-na-rossiyskom-rynke-1123576605.html

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество