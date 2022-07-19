https://crimea.ria.ru/20220719/lekarstva-po-retseptu-onlayn-roszdravnadzor-otsenil-eksperiment-1123894326.html
Лекарства по рецепту онлайн: Росздравнадзор оценил эксперимент
Лекарства по рецепту онлайн: Росздравнадзор оценил эксперимент - РИА Новости Крым, 19.07.2022
Лекарства по рецепту онлайн: Росздравнадзор оценил эксперимент
Для дистанционной торговли рецептурными препаратами в России необходимы соблюдение фармацевтическими организациями ряда условий и разработка механизма доставки, РИА Новости Крым, 19.07.2022
2022-07-19T19:47
2022-07-19T19:47
2022-07-19T18:43
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111473/12/1114731247_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7dacb1908ee14aab43ee7cdb5b592bc4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Для дистанционной торговли рецептурными препаратами в России необходимы соблюдение фармацевтическими организациями ряда условий и разработка механизма доставки, Росздравнадзор готов подключиться к этой работе. Об этом заявил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов в пресс-центре РИА Новости Крым.Дистанционная торговля безрецептурными препаратами была разрешена еще в 2020 году на фоне пандемии. Купить онлайн лекарства, отпускаемые по рецепту, не так просто. Их можно забронировать, заказать доставку, но забирать – только в аптеке и после предъявления провизору бумажного рецепта. Сейчас же федеральные органы власти разрабатывают механизм, который расширит спектр доставки, пояснил руководитель ведомства.Он уточнил, что к организациям, осуществляющим розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом, существует ряд требований. Среди них – наличие лицензии на торговлю лекарствами и разрешения на онлайн-продажи."У нас таких организаций две. Потому что есть ряд условий: это должен быть соответствующий сайт или приложение, должен быть договор с курьерской службой, должны быть гарантированы условия для доставки препаратов и другое. Поэтому желающих легально торговать немного", - добавил он.А вот нелегальных торговцев – хоть отбавляй. По итогам контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 2021 году по решениям Росздравнадзора заблокированы около 10 тысяч сайтов, реализующих лекарственные препараты с нарушениями. Это – результат общей работы федеральной структуры и ее территориальных подразделений. В этом же году, по словам Климова, только крымское управление уже закрыло доступ к 20 таким ресурсам."Только за 2022 год нами заблокировано около 20 интернет-ресурсов, которые предлагали препараты. Во-первых, они предлагали препараты для искусственного прерывания беременности. На эту тему создаются даже отдельные сайты. Вторая группа – препараты для лечения гепатита. И третья – препараты, которые применяют спортсмены, анаболики и гормоны для увеличения мышечной массы. Все они относятся к рецептурным, применение их без показаний опасно для здоровья", - добавил Климов.Ранее президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств, предварительно подготовив для этого законодательство. В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурных препаратов может быть внесен в Госдуму РФ уже в августе.
https://crimea.ria.ru/20220719/v-roszdravnadzore-rasskazali-o-situatsii-s-lekarstvami-i-tsenami-1123893786.html
https://crimea.ria.ru/20220617/kakikh-lekarstv-ne-khvataet-na-rossiyskom-rynke-1123576605.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111473/12/1114731247_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_892f5f6d21b820008222fc5d2ec5db45.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество
Лекарства по рецепту онлайн: Росздравнадзор оценил эксперимент
Росздравнадзор оценил идею онлайн-продажи рецептурных лекарств и объяснил механизм
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым.
Для дистанционной торговли рецептурными препаратами в России необходимы соблюдение фармацевтическими организациями ряда условий и разработка механизма доставки, Росздравнадзор готов подключиться к этой работе. Об этом заявил руководитель Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Крыму и Севастополю Василий Климов в пресс-центре РИА Новости Крым.
Дистанционная торговля безрецептурными препаратами была разрешена еще в 2020 году на фоне пандемии. Купить онлайн лекарства, отпускаемые по рецепту, не так просто. Их можно забронировать, заказать доставку, но забирать – только в аптеке и после предъявления провизору бумажного рецепта. Сейчас же федеральные органы власти разрабатывают механизм, который расширит спектр доставки, пояснил руководитель ведомства.
"На сегодняшний день ряд аптек предлагают рецептурные препараты, но указывают, что он отпускается по рецепту. То есть его можно забронировать и выкупить при наличии рецепта на бумаге в определенной аптеке. То есть и сейчас с этим проблем нет, вопрос стоит о доставке, - отметил Климов. - Если же будет выработан механизм, каким образом это будет организовано, то без проблем - мы готовы включиться в эту работу и выполнить то, что от нас требует государство".
Он уточнил, что к организациям, осуществляющим розничную торговлю лекарственными препаратами дистанционным способом, существует ряд требований. Среди них – наличие лицензии на торговлю лекарствами и разрешения на онлайн-продажи.
"У нас таких организаций две. Потому что есть ряд условий: это должен быть соответствующий сайт или приложение, должен быть договор с курьерской службой, должны быть гарантированы условия для доставки препаратов и другое. Поэтому желающих легально торговать немного", - добавил он.
А вот нелегальных торговцев – хоть отбавляй. По итогам контроля качества и безопасности медицинской деятельности в 2021 году по решениям Росздравнадзора заблокированы около 10 тысяч сайтов, реализующих лекарственные препараты с нарушениями. Это – результат общей работы федеральной структуры и ее территориальных подразделений. В этом же году, по словам Климова, только крымское управление уже закрыло доступ к 20 таким ресурсам.
"Только за 2022 год нами заблокировано около 20 интернет-ресурсов, которые предлагали препараты. Во-первых, они предлагали препараты для искусственного прерывания беременности. На эту тему создаются даже отдельные сайты. Вторая группа – препараты для лечения гепатита. И третья – препараты, которые применяют спортсмены, анаболики и гормоны для увеличения мышечной массы. Все они относятся к рецептурным, применение их без показаний опасно для здоровья", - добавил Климов.
Ранее президент России Владимир Путин поручил провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств
, предварительно подготовив для этого законодательство. В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурных препаратов может быть внесен в Госдуму РФ уже в августе.