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Эксперимент по продаже рецептурных лекарств проведут в России - РИА Новости Крым, 18.07.2022
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Эксперимент по продаже рецептурных лекарств проведут в России
Эксперимент по продаже рецептурных лекарств проведут в России - РИА Новости Крым, 18.07.2022
Эксперимент по продаже рецептурных лекарств проведут в России
В России необходимо провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств, предварительно подготовив для этого законодательство. Такое поручение дал... РИА Новости Крым, 18.07.2022
2022-07-18T18:11
2022-07-18T18:11
владимир путин (политик)
общество
здравоохранение в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В России необходимо провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств, предварительно подготовив для этого законодательство. Такое поручение дал президент России Владимир Путин министру здравоохранения во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.В ходе совета министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил президенту, что проект закона был подготовлен Министерством экономразвития РФ и согласован с Минздравом, но при подготовке документа "возникло несколько мнений по движению этого нормативного правового документа".В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен в Госдуму РФ уже в августе."Действительно, подготовлен законопроект, действительно, в этом законопроекте сделаны изъятия по препаратам, которые не могут свободно обращаться, осталось досогласовать это... И если это согласование пройдет в том числе со стороны Минэкономразвития, то тогда этот законопроект в августе будет внесен в Государственную Думу", — ответила Голикова.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения направила письмо главврачам с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на медицинские препараты.
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владимир путин (политик), общество, здравоохранение в россии
Эксперимент по продаже рецептурных лекарств проведут в России

Путин поручил провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств

18:11 18.07.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАптека в Мелитополе
Аптека в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В России необходимо провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств, предварительно подготовив для этого законодательство. Такое поручение дал президент России Владимир Путин министру здравоохранения во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
"Мне разные точки зрения известны, но мы договорились о том, что эксперимент все-таки проведем. Поэтому давайте договоримся о том, что соответствующие проекты нормативных актов будут внесены, приняты, и эксперимент пойдет. А в зависимости от результатов этого эксперимента мы с вами вместе решим, дальше расширять этот эксперимент или нет", — поручил Путин.
В ходе совета министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил президенту, что проект закона был подготовлен Министерством экономразвития РФ и согласован с Минздравом, но при подготовке документа "возникло несколько мнений по движению этого нормативного правового документа".
В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен в Госдуму РФ уже в августе.
"Действительно, подготовлен законопроект, действительно, в этом законопроекте сделаны изъятия по препаратам, которые не могут свободно обращаться, осталось досогласовать это... И если это согласование пройдет в том числе со стороны Минэкономразвития, то тогда этот законопроект в августе будет внесен в Государственную Думу", — ответила Голикова.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения направила письмо главврачам с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на медицинские препараты.
 
Владимир Путин (политик)ОбществоЗдравоохранение в России
 
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