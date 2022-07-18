https://crimea.ria.ru/20220718/eksperiment-po-prodazhe-retsepturnykh-lekarstv-provedut-v-rossii-1123886228.html

Эксперимент по продаже рецептурных лекарств проведут в России

Эксперимент по продаже рецептурных лекарств проведут в России - РИА Новости Крым, 18.07.2022

Эксперимент по продаже рецептурных лекарств проведут в России

В России необходимо провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств, предварительно подготовив для этого законодательство. Такое поручение дал... РИА Новости Крым, 18.07.2022

2022-07-18T18:11

2022-07-18T18:11

2022-07-18T18:11

владимир путин (политик)

общество

здравоохранение в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/12/1123884823_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c1fdbba2a0da5e97c0b810849c88456e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. В России необходимо провести эксперимент по электронной продаже рецептурных лекарств, предварительно подготовив для этого законодательство. Такое поручение дал президент России Владимир Путин министру здравоохранения во время заседания совета по стратегическому развитию и нацпроектам.В ходе совета министр здравоохранения Михаил Мурашко доложил президенту, что проект закона был подготовлен Министерством экономразвития РФ и согласован с Минздравом, но при подготовке документа "возникло несколько мнений по движению этого нормативного правового документа".В свою очередь вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что законопроект об эксперименте с дистанционной торговлей рецептурными лекарственными препаратами может быть внесен в Госдуму РФ уже в августе."Действительно, подготовлен законопроект, действительно, в этом законопроекте сделаны изъятия по препаратам, которые не могут свободно обращаться, осталось досогласовать это... И если это согласование пройдет в том числе со стороны Минэкономразвития, то тогда этот законопроект в августе будет внесен в Государственную Думу", — ответила Голикова.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, ранее Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения направила письмо главврачам с требованием усилить контроль за выпиской рецептов на медицинские препараты.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), общество, здравоохранение в россии