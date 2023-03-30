https://crimea.ria.ru/20230330/stimulyatsiya-immuniteta-mozhet-sprovotsirovat-onkologiyu--mnenie-eksperta-1127839161.html

Стимуляция иммунитета может спровоцировать онкологию – мнение эксперта

Стимуляция иммунитета может спровоцировать онкологию – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 30.03.2023

Стимуляция иммунитета может спровоцировать онкологию – мнение эксперта

На этой неделе студентка-медик из Москвы скончалась после приема японского препарата для повышения иммунитета. Вместе с девушкой в токсической реанимации... РИА Новости Крым, 30.03.2023

2023-03-30T08:19

2023-03-30T08:19

2023-03-30T08:19

радио "спутник в крыму"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. На этой неделе студентка-медик из Москвы скончалась после приема японского препарата для повышения иммунитета. Вместе с девушкой в токсической реанимации оказался ее молодой человек, его удалось спасти. Зачем нужны иммуностимуляторы, как их правильно применять и чем они могут быть опасны, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"профессор кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины Медакадемии КФУ им. В.И. Вернадского Юрий Бобрик.Для чего принимают иммуностимуляторыГлавная задача иммуностимуляторов - повысить эффективность работы иммунной системы человека. Благодаря приему этих препаратов происходит стимуляция работы клеток иммунной системы – лейкоцитов."Есть множество разнообразных по составу и действию препаратов, есть и растительного происхождения. Препарат, который вколола себе студентка, был создан из человеческой плаценты и представлял собой гидролизат тканей человеческой плаценты", - уточнил Юрий Бобрик.По словам эксперта, этот препарат лицензирован, зарегистрирован и производится в Японии. По заявлению производителя, 4% потребителей могут иметь осложнения и побочные реакции."Это довольно высокий процент. Чаще всего это аллергическая реакция и анафилактический шок, поскольку препарат является белковым. По всей видимости это и произошло с девушкой", - предположил специалист.Нежелательная стимуляцияВрачи к иммуностимуляторам относятся крайне осторожно, поскольку перед их применением необходимо детальное исследование иммунной системы. Это сложный механизм, вмешательство в который без соответствующей компетенции опасно, уточняет эксперт. Стимулировать в организме нужно далеко не все.Таким образом, должный эффект данные препараты могут дать только при применении под контролем врача-иммунолога. В ином случае способны стать опасными для жизни, как и любые другие лекарства."По статистике от применение нестероидных противовоспалительных средств людей гибнет больше, чем от СПИДа", - заметил Бобрик.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач развеяла миф о пользе сала и барсучьего жира при лечении туберкулеза Как сделать бутерброд полезным завтраком – диетолог Во сне иммунитет убивает раковые клетки – врач

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, здоровье, общество, здравоохранение в россии, юрий бобрик, крым, мнения