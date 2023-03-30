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Стимуляция иммунитета может спровоцировать онкологию – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 30.03.2023
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Стимуляция иммунитета может спровоцировать онкологию – мнение эксперта
Стимуляция иммунитета может спровоцировать онкологию – мнение эксперта - РИА Новости Крым, 30.03.2023
Стимуляция иммунитета может спровоцировать онкологию – мнение эксперта
На этой неделе студентка-медик из Москвы скончалась после приема японского препарата для повышения иммунитета. Вместе с девушкой в токсической реанимации... РИА Новости Крым, 30.03.2023
2023-03-30T08:19
2023-03-30T08:19
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
здоровье
общество
здравоохранение в россии
юрий бобрик
крым
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. На этой неделе студентка-медик из Москвы скончалась после приема японского препарата для повышения иммунитета. Вместе с девушкой в токсической реанимации оказался ее молодой человек, его удалось спасти. Зачем нужны иммуностимуляторы, как их правильно применять и чем они могут быть опасны, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"профессор кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины Медакадемии КФУ им. В.И. Вернадского Юрий Бобрик.Для чего принимают иммуностимуляторыГлавная задача иммуностимуляторов - повысить эффективность работы иммунной системы человека. Благодаря приему этих препаратов происходит стимуляция работы клеток иммунной системы – лейкоцитов."Есть множество разнообразных по составу и действию препаратов, есть и растительного происхождения. Препарат, который вколола себе студентка, был создан из человеческой плаценты и представлял собой гидролизат тканей человеческой плаценты", - уточнил Юрий Бобрик.По словам эксперта, этот препарат лицензирован, зарегистрирован и производится в Японии. По заявлению производителя, 4% потребителей могут иметь осложнения и побочные реакции."Это довольно высокий процент. Чаще всего это аллергическая реакция и анафилактический шок, поскольку препарат является белковым. По всей видимости это и произошло с девушкой", - предположил специалист.Нежелательная стимуляцияВрачи к иммуностимуляторам относятся крайне осторожно, поскольку перед их применением необходимо детальное исследование иммунной системы. Это сложный механизм, вмешательство в который без соответствующей компетенции опасно, уточняет эксперт. Стимулировать в организме нужно далеко не все.Таким образом, должный эффект данные препараты могут дать только при применении под контролем врача-иммунолога. В ином случае способны стать опасными для жизни, как и любые другие лекарства."По статистике от применение нестероидных противовоспалительных средств людей гибнет больше, чем от СПИДа", - заметил Бобрик.Читайте также на РИА Новости Крым:Врач развеяла миф о пользе сала и барсучьего жира при лечении туберкулеза Как сделать бутерброд полезным завтраком – диетолог Во сне иммунитет убивает раковые клетки – врач
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совет эксперта, здоровье, общество, здравоохранение в россии, юрий бобрик, крым, мнения
Стимуляция иммунитета может спровоцировать онкологию – мнение эксперта

Профессор Бобрик: иммуностимуляторы могут привести к онкологии

08:19 30.03.2023
 
© РИА Новости . Варвара Гертье / Перейти в фотобанкОперация по удалению злокачественной опухоли
Операция по удалению злокачественной опухоли - РИА Новости, 1920, 30.03.2023
© РИА Новости . Варвара Гертье
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мар – РИА Новости Крым. На этой неделе студентка-медик из Москвы скончалась после приема японского препарата для повышения иммунитета. Вместе с девушкой в токсической реанимации оказался ее молодой человек, его удалось спасти. Зачем нужны иммуностимуляторы, как их правильно применять и чем они могут быть опасны, рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму"профессор кафедры лечебной физкультуры и спортивной медицины Медакадемии КФУ им. В.И. Вернадского Юрий Бобрик.

Для чего принимают иммуностимуляторы

Главная задача иммуностимуляторов - повысить эффективность работы иммунной системы человека. Благодаря приему этих препаратов происходит стимуляция работы клеток иммунной системы – лейкоцитов.
"Есть множество разнообразных по составу и действию препаратов, есть и растительного происхождения. Препарат, который вколола себе студентка, был создан из человеческой плаценты и представлял собой гидролизат тканей человеческой плаценты", - уточнил Юрий Бобрик.
По словам эксперта, этот препарат лицензирован, зарегистрирован и производится в Японии. По заявлению производителя, 4% потребителей могут иметь осложнения и побочные реакции.
"Это довольно высокий процент. Чаще всего это аллергическая реакция и анафилактический шок, поскольку препарат является белковым. По всей видимости это и произошло с девушкой", - предположил специалист.

Нежелательная стимуляция

Врачи к иммуностимуляторам относятся крайне осторожно, поскольку перед их применением необходимо детальное исследование иммунной системы. Это сложный механизм, вмешательство в который без соответствующей компетенции опасно, уточняет эксперт. Стимулировать в организме нужно далеко не все.
"Иммуностимуляторы, помимо аллергии, могут стимулировать онкологические процессы, аутоиммунные заболевания, то есть они содержат огромный потенциальный риск, если применять их без индивидуального подхода к пациенту, сдачи анализов, в том числе на чувствительность к препарату, и квалифицированных знаний", - пояснил Юрий Бобрик.
Таким образом, должный эффект данные препараты могут дать только при применении под контролем врача-иммунолога. В ином случае способны стать опасными для жизни, как и любые другие лекарства.
"По статистике от применение нестероидных противовоспалительных средств людей гибнет больше, чем от СПИДа", - заметил Бобрик.
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