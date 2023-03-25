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Врач развеяла миф о пользе сала и барсучьего жира при лечении туберкулеза

Врач развеяла миф о пользе сала и барсучьего жира при лечении туберкулеза - РИА Новости Крым, 25.03.2023

Врач развеяла миф о пользе сала и барсучьего жира при лечении туберкулеза

Расхожее утверждение, что больные туберкулезом должны питаться жирной пищей и салом, является мифом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала главный... РИА Новости Крым, 25.03.2023

2023-03-25T19:02

2023-03-25T19:02

2023-03-25T19:02

туберкулез

здоровье

лилия мамотенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мар - РИА Новости Крым. Расхожее утверждение, что больные туберкулезом должны питаться жирной пищей и салом, является мифом. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым сказала главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава Крыма Лилия Мамотенко."Без антибактериальных противотуберкулезных препаратов туберкулез сейчас практически нельзя победить", - сказала врач.По ее словам, расхожее утверждение о том, что свиное сало, собачий и барсучий жир помогают излечиться от туберкулеза возникло тогда, когда для лечения туберкулеза не было препаратов. Первый противотуберкулезный препарат появился в конце Великой Отечественной войны, следующие – в 1954 году и в середине 1960-х годов.Она добавила, что иммунитет вегетарианцев страдает, и их можно в какой-то мере отнести к группе риска по туберкулезу.Врач напомнила, что питание должно быть сбалансированным. В рационе должны присутствовать и белки, и жиры, и углеводы."Когда человек болеет туберкулезом, то должен идти акцент на белковой пище. Не жирной. Не барсучий жир. Работаю фтизиатром долго, на моей памяти люди ели и собак, и ежиков, и медведок, и все это заканчивалось плачевно. Нужно слушать врача и принимать противотуберкулезные препараты", -подчеркнула Мамотенко.Туберкулез заразен и очень опасен: среднее время лечения этого заболевания занимает от полугода до двух лет. Флюорография не всегда может быть информативной и вовремя показать, что человек заболел туберкулезом. Основной симптом туберкулеза – это кашель, который длится больше двух-трех недель.Заражаются туберкулезом чаще всего воздушно-капельным путем. В 85% случаев заболевание поражает легкие, но могут пострадать любые органы и системы, кроме волос и ногтей. В группе риска – больные, страдающие сахарным диабетом и хроническими неспецифическими заболеваниями легких и ЖКТ, ВИЧ-инфицированные граждане.Читайте также на РИА Новости КрымВ Роспотребнадзоре оценили эпидобстановку в РоссииКак сделать бутерброд полезным завтраком – диетологМифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму

https://crimea.ria.ru/20230324/kakoy-kashel-mozhet-govorit-o-tuberkuleze--1127743647.html

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туберкулез, здоровье, лилия мамотенко, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, общество, крым, россия