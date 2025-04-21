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В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 мая - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 мая
В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 мая - РИА Новости Крым, 21.04.2025
В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительную единовременную материальную помощь в честь... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T14:05
2025-04-21T14:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительную единовременную материальную помощь в честь 80-й годовщиной Победы. Об этом в рамках внеочередного заседания правительства города сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.Она уточнила, что размер единовременной выплаты составляет шесть тысяч рублей на человека. Эти средства являются дополнительной поддержкой ветеранов и предусмотрены в рамках соглашения с Правительством Москвы.В Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получают ко Дню Победы выплаты из трех бюджетов – России, Москвы и Севастополя. Более тысячи из них наградят памятной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 МаяВ Крыму ветераны начали получать единовременные выплаты ко Дню ПобедыВ России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая
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правительство севастополя, новости севастополя, севастополь, соцзащита, господдержка, 9 мая, 80 лет победы, соцвыплаты
В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 мая

В Севастополе ветераны ВОВ дополнительно получат к 9 мая по шесть тысяч рублей

14:05 21.04.2025
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВетеран Великой Отечественной войны
Ветеран Великой Отечественной войны
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительную единовременную материальную помощь в честь 80-й годовщиной Победы. Об этом в рамках внеочередного заседания правительства города сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.

"Единовременная материальная помощь предусмотрена для 1370 человек. В эту категорию входят ветераны и инвалиды Великой Отечественной Войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, супруги умерших ветеранов. Мы подготовили все документы, выплаты будут произведены к 9 мая", – проинформировала Сулягина.

Она уточнила, что размер единовременной выплаты составляет шесть тысяч рублей на человека. Эти средства являются дополнительной поддержкой ветеранов и предусмотрены в рамках соглашения с Правительством Москвы.
В Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получают ко Дню Победы выплаты из трех бюджетов – России, Москвы и Севастополя. Более тысячи из них наградят памятной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщалось ранее.
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Правительство СевастополяНовости СевастополяСевастопольСоцзащитаГосподдержка9 мая80 лет ПобедыСоцвыплаты
 
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