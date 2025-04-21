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В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 мая

В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 мая - РИА Новости Крым, 21.04.2025

В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 мая

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительную единовременную материальную помощь в честь... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T14:05

2025-04-21T14:05

2025-04-21T14:05

правительство севастополя

новости севастополя

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господдержка

9 мая

80 лет победы

соцвыплаты

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительную единовременную материальную помощь в честь 80-й годовщиной Победы. Об этом в рамках внеочередного заседания правительства города сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.Она уточнила, что размер единовременной выплаты составляет шесть тысяч рублей на человека. Эти средства являются дополнительной поддержкой ветеранов и предусмотрены в рамках соглашения с Правительством Москвы.В Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получают ко Дню Победы выплаты из трех бюджетов – России, Москвы и Севастополя. Более тысячи из них наградят памятной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 МаяВ Крыму ветераны начали получать единовременные выплаты ко Дню ПобедыВ России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая

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2025

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правительство севастополя, новости севастополя, севастополь, соцзащита, господдержка, 9 мая, 80 лет победы, соцвыплаты