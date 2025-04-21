https://crimea.ria.ru/20250421/v-sevastopole-veterany-vov-poluchat-dopolnitelnye-vyplaty-k-9-maya-1145844051.html
В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 мая
В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 мая - РИА Новости Крым, 21.04.2025
В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 мая
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительную единовременную материальную помощь в честь... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T14:05
2025-04-21T14:05
2025-04-21T14:05
правительство севастополя
новости севастополя
севастополь
соцзащита
господдержка
9 мая
80 лет победы
соцвыплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143523812_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_e97b4ebddce5b1abaae190cf74a2166e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получат дополнительную единовременную материальную помощь в честь 80-й годовщиной Победы. Об этом в рамках внеочередного заседания правительства города сообщила директор департамента труда и социальной защиты населения Елена Сулягина.Она уточнила, что размер единовременной выплаты составляет шесть тысяч рублей на человека. Эти средства являются дополнительной поддержкой ветеранов и предусмотрены в рамках соглашения с Правительством Москвы.В Севастополе ветераны Великой Отечественной войны получают ко Дню Победы выплаты из трех бюджетов – России, Москвы и Севастополя. Более тысячи из них наградят памятной медалью "80 лет Победы в Великой Отечественной войне", сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму установили единовременные выплаты ветеранам к 9 МаяВ Крыму ветераны начали получать единовременные выплаты ко Дню ПобедыВ России утвердили правила единовременной выплаты ветеранам к 9 мая
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/01/15/1143523812_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_9abf3bf70d50b423853ba68eda510128.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
правительство севастополя, новости севастополя, севастополь, соцзащита, господдержка, 9 мая, 80 лет победы, соцвыплаты
В Севастополе ветераны ВОВ получат дополнительные выплаты к 9 мая
В Севастополе ветераны ВОВ дополнительно получат к 9 мая по шесть тысяч рублей