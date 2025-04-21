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Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном
Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Документ опубликован в понедельник на сайте... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T14:45
2025-04-21T15:01
владимир путин (политик)
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иран
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в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Документ опубликован в понедельник на сайте официальной правовой информации.Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.Если одна из сторон подвергнется нападению, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору. Кроме того, Россия и Иран подтверждают приверженность развитию военно-технического сотрудничества, рассматривают его как важную составляющую поддержания глобальной безопасности.Страны договорились тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений, воздерживаться от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, гарантируют неприменение односторонних принудительных мер.Также Россия и Иран договорились взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры, содействовать сотрудничеству СМИ двух стран для противодействия дезинформации и негативной пропаганде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп пообещал "невиданные бомбардировки" Ирана из-за ядерной сделкиКорабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили "захваченное" судноКитай, Россия и Иран проведут военно-морские учения
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владимир путин (политик), россия, новости, политика, иран, сотрудничество, в мире, закон и право
Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном

14:45 21.04.2025 (обновлено: 15:01 21.04.2025)
 
© ATTA KENAREТегеран
Тегеран
© ATTA KENARE
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Документ опубликован в понедельник на сайте официальной правовой информации.
"Ратифицировать договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Исламской республикой Иран, подписанный в городе Москве 17 января 2025 года", – сказано в документе.
Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.
Если одна из сторон подвергнется нападению, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору. Кроме того, Россия и Иран подтверждают приверженность развитию военно-технического сотрудничества, рассматривают его как важную составляющую поддержания глобальной безопасности.
Страны договорились тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений, воздерживаться от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, гарантируют неприменение односторонних принудительных мер.
Также Россия и Иран договорились взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры, содействовать сотрудничеству СМИ двух стран для противодействия дезинформации и негативной пропаганде.
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