https://crimea.ria.ru/20250421/putin-ratifitsiroval-dogovor-o-strategicheskom-partnerstve-s-iranom-1145846368.html

Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Путин ратифицировал договор о стратегическом партнерстве с Ираном

Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Документ опубликован в понедельник на сайте... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T14:45

2025-04-21T14:45

2025-04-21T15:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон, ратифицирующий договор о стратегическом партнерстве с Ираном. Документ опубликован в понедельник на сайте официальной правовой информации.Согласно документу, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному, всеобъемлющему и стратегическому партнерству.Если одна из сторон подвергнется нападению, другая не должна оказывать никакой помощи агрессору. Кроме того, Россия и Иран подтверждают приверженность развитию военно-технического сотрудничества, рассматривают его как важную составляющую поддержания глобальной безопасности.Страны договорились тесно взаимодействовать в проведении совместных военных учений, воздерживаться от присоединения к санкциям третьих стран друг против друга, гарантируют неприменение односторонних принудительных мер.Также Россия и Иран договорились взаимодействовать в целях создания независимой от третьих стран платежной инфраструктуры, содействовать сотрудничеству СМИ двух стран для противодействия дезинформации и негативной пропаганде.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Трамп пообещал "невиданные бомбардировки" Ирана из-за ядерной сделкиКорабли РФ вместе Ираном и Китаем освободили "захваченное" судноКитай, Россия и Иран проведут военно-морские учения

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, новости, политика, иран, сотрудничество, в мире, закон и право