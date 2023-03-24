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Мифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму

Мифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму - РИА Новости Крым, 24.03.2023

Мифы и правда о туберкулезе: кого и как лечат в Крыму

Туберкулез заразен и очень опасен: среднее время лечения этого заболевания занимает от полугода до двух лет. Помогают ли от этой болезни высушенные медведки и... РИА Новости Крым, 24.03.2023

2023-03-24T07:01

2023-03-24T07:01

2023-03-24T07:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мар – РИА Новости Крым. Туберкулез заразен и очень опасен: среднее время лечения этого заболевания занимает от полугода до двух лет. Помогают ли от этой болезни высушенные медведки и барсучий жир, почему прививка от туберкулеза - первая в жизни каждого человека, и в чем уникальность санаторно-курортного лечения туберкулеза на Южном берегу Крыма – читайте в материале РИА Новости Крым.Кто в группе рискаЗаражаются туберкулезом чаще всего воздушно-капельным путем. В 85% случаев заболевание поражает легкие, но могут пострадать любые органы и системы, кроме волос и ногтей.В группе риска – больные, страдающие сахарным диабетом и хроническими неспецифическими заболеваниями легких и ЖКТ, ВИЧ-инфицированные граждане. С нарастающими активными потоками миграции опасность туберкулеза в регионе возрастает в разы, поэтому очень важно следить за здоровьем и ежегодно делать флюорографию легких, подчеркивают фтизиатры. Даже если вы живете в Крыму и у вас есть "естественная профилактика" в виде благоприятного климата.Один из самых явных симптомов туберкулеза - кашель, не проходящий более 2-3 недель, слабость, утомляемость, ночная потливость, небольшая температура, прожилки крови в мокроте. Фаза болезни с бактерио-выделением лечится в стационаре. А потом больные направляются в санаторно-курортные учреждения республики, специализирующиеся на лечении туберкулеза.Зачем при туберкулезе барсучий жирДети в каждом втором случае заражаются от взрослых, причем из ближайшего окружения, поэтому главное в профилактике детского туберкулеза – своевременное обследование взрослых."Не зря прививка БЦЖ является самой первой, которую получает новорожденный. Привитый ребенок может заболеть, но обойдется без генерализованной формы заболевания, которая может привести к смерти или тяжелой инвалидизации. В семье, где скоро появится ребенок, взрослым обязательно нужно сделать флюорографию", - подчеркнула главный внештатный детский специалист-фтизиатр минздрава РК Нина Яворская в беседе с корреспондентом РИА Новости Крым.По данным фтизиатров, в Крыму за последние девять лет заболеваемость снизилась на 50%, однако она напрямую зависит от качества выявляемости туберкулеза.Выздороветь, вдыхая"Туберкулез излечим в любом случае. Роль санаторно-курортного лечения в этом процессе невозможно приуменьшить. К примеру, в санатории "Старый Крым" лечатся больные туберкулезом на стадии прекращения бактериовыделения. Там они восстанавливаются, продолжают лечение под контролем медицинских работников и стойкое выздоровление повышается многократно", - отмечает Лилия Мамотенко.Дошколята оздоравливаются в санатории "Опушки" Симферопольского района, дети школьного возраста – в санатории им. Боброва в Алупке, детское отделение санатория "Симеиз" насчитывает 100 коек для детей в возрасте от 7 до 14 лет, а санаторий "Алупка" принимает детей и подростков с 12 до 17 лет.Безупречный образец сталинской эпохи: храм здоровья среди крымских гор >>"В санаториях оздоравливаются дети из групп риска, у которых нет активной формы туберкулеза, пролеченные и нуждающиеся в реабилитации, дети с аномальной реакцией на туберкулин и Диаскин-тест, то есть имеющие риск заболеть", - поясняет Нина Яворская.В прошлом году противотуберкулезный санаторий "Старый Крым" принял 362 человека - почти на 100 больше, чем в 2021 году. Тогда многие боялись ехать в санатории из-за пандемии короновируса.Территория санатория составляет около 55 га, большую часть которой занимает можжевельники и хвойно-смешанный лес. Больные в неактивной фазе туберкулеза могут находиться в санатории от 45 дней до четырех месяцев.Врачи подчеркивают, что самое ценное в санаторно-курортном лечении туберкулеза - как в горной зоне Старого Крыма, так и Южного берега полуострова – это воздух. Он обогащен кислородом и озоном моря, фитонцидами лесов. Лидер по полезности – хвоя, именно она содержит максимальное количество полезных для легочной системы летучих веществ.Читайте также на РИА Новости Крым:Колоть или не колоть: грозят ли России эпидемии из-за отказа от прививокДиагностировать туберкулез будут с помощью российский тестов – МинздравНовую вакцину от туберкулеза испытывают в России

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_c8bbedcfcf76cafce2e586bb0febcc41.jpg.webp

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Дина Тальникова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/09/1126875788_259:231:1062:1034_100x100_80_0_0_c8bbedcfcf76cafce2e586bb0febcc41.jpg.webp

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