https://crimea.ria.ru/20221003/diagnostirovat-tuberkulez-budut-s-pomoschyu-rossiyskiy-testov--minzdrav-1124704386.html

Диагностировать туберкулез будут с помощью российский тестов – Минздрав

Диагностировать туберкулез будут с помощью российский тестов – Минздрав - РИА Новости Крым, 03.10.2022

Диагностировать туберкулез будут с помощью российский тестов – Минздрав

Всемирная организация здравоохранения рекомендовала российский тест для диагностики туберкулеза и впервые включила его в свои методические материалы. Об этом... РИА Новости Крым, 03.10.2022

2022-10-03T20:24

2022-10-03T20:24

2022-10-03T18:42

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала российский тест для диагностики туберкулеза и впервые включила его в свои методические материалы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.С 2008 года в России туберкулез выявляют с помощью Диаскинтеста – напоминающей Манту инъекции. Под кожу вводится содержащий определенный белок препарат, положительная иммунная реакция говорит о том, что организм инфицирован микобактериями туберкулеза.Препарат позволяет безошибочно установить инфицирование, своевременно провести его профилактику или выявить активный туберкулез на ранней стадии, говорится в сообщении.Также в Минздраве отметили, что тест для скрининга туберкулеза считается обязательным в России и сейчас сможет найти эффективное применение и в других странах.Ранее сообщалось, что в России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19.

https://crimea.ria.ru/20220328/po-kakim-simptomam-opredelit-tuberkulez-u-rebenka---minzdrav-1122784201.html

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здравоохранение в россии, наука и технологии, в мире