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Диагностировать туберкулез будут с помощью российский тестов – Минздрав - РИА Новости Крым, 03.10.2022
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Диагностировать туберкулез будут с помощью российский тестов – Минздрав
Диагностировать туберкулез будут с помощью российский тестов – Минздрав - РИА Новости Крым, 03.10.2022
Диагностировать туберкулез будут с помощью российский тестов – Минздрав
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала российский тест для диагностики туберкулеза и впервые включила его в свои методические материалы. Об этом... РИА Новости Крым, 03.10.2022
2022-10-03T20:24
2022-10-03T18:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала российский тест для диагностики туберкулеза и впервые включила его в свои методические материалы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.С 2008 года в России туберкулез выявляют с помощью Диаскинтеста – напоминающей Манту инъекции. Под кожу вводится содержащий определенный белок препарат, положительная иммунная реакция говорит о том, что организм инфицирован микобактериями туберкулеза.Препарат позволяет безошибочно установить инфицирование, своевременно провести его профилактику или выявить активный туберкулез на ранней стадии, говорится в сообщении.Также в Минздраве отметили, что тест для скрининга туберкулеза считается обязательным в России и сейчас сможет найти эффективное применение и в других странах.Ранее сообщалось, что в России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19.
https://crimea.ria.ru/20220328/po-kakim-simptomam-opredelit-tuberkulez-u-rebenka---minzdrav-1122784201.html
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здравоохранение в россии, наука и технологии, в мире
Диагностировать туберкулез будут с помощью российский тестов – Минздрав

ВОЗ рекомендовал странам диагностировать туберкулез с помощью российских тестов

20:24 03.10.2022
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкВакцина "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19
Вакцина Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт – РИА Новости Крым. Всемирная организация здравоохранения рекомендовала российский тест для диагностики туберкулеза и впервые включила его в свои методические материалы. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
С 2008 года в России туберкулез выявляют с помощью Диаскинтеста – напоминающей Манту инъекции. Под кожу вводится содержащий определенный белок препарат, положительная иммунная реакция говорит о том, что организм инфицирован микобактериями туберкулеза.
"Впервые российский инновационный тест для диагностики туберкулеза и выявления пациентов с высоким риском развития активного туберкулезного процесса вошел в консолидированные методические рекомендации ВОЗ, которые являются основным предписанием для мирового врачебного сообщества. Российский продукт получил заслуженное мировое признание", – цитирует внештатного фтизиатра Минздрава России Ирину Васильеву пресс-служба ведомства.
Препарат позволяет безошибочно установить инфицирование, своевременно провести его профилактику или выявить активный туберкулез на ранней стадии, говорится в сообщении.
Также в Минздраве отметили, что тест для скрининга туберкулеза считается обязательным в России и сейчас сможет найти эффективное применение и в других странах.
Ранее сообщалось, что в России начались клинические испытания назальной вакцины от гриппа и COVID-19.
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