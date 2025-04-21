https://crimea.ria.ru/20250421/zhitelya-kryma-budut-sudit-za-gosizmenu-1145842602.html

Жителя Крыма будут судить за госизмену

Жителя Крыма будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 21.04.2025

Жителя Крыма будут судить за госизмену

Жителя Крыма будут судить за госизмену. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчина передал СБУ доступ к камере наблюдения, которую... РИА Новости Крым, 21.04.2025

2025-04-21T12:45

2025-04-21T12:45

2025-04-21T12:45

прокуратура республики крым

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

новости крыма

происшествия

сбу (служба безопасности украины)

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верховный суд крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Жителя Крыма будут судить за госизмену. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчина передал СБУ доступ к камере наблюдения, которую установил для слежки за правоохранителями.По данным надзорного ведомства, обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции, в начале 2022 года вступил в контакт с представителем службы безопасности Украины, которому сообщил о готовности оказать помощь иностранной разведке в деятельности против безопасности России.Для этого злоумышленник установил на балконе квартиры местного жителя видеокамеру под предлогом оказания содействия российским правоохранителям. Владелец квартиры об истинных намерениях обвиняемого не знал."В дальнейшем он передал представителю иностранного государства доступ к камере наблюдения, которая фиксировала места дислокации подразделений правоохранителей, перемещения и сборы их сотрудников, а также служебных и личных транспортных средствах", – сообщили в прокуратуре.Противоправные действия пресекли сотрудники ФСБ. Сейчас уголовное дело о госизмене направлено в Верховный суд Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии за поддержку ВСУЖительница Запорожской области получила 14 лет за госизменуЖительница Севастополя получила 16 лет за госизмену

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, происшествия, сбу (служба безопасности украины), приговор, верховный суд крыма