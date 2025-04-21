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Жителя Крыма будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 21.04.2025
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Жителя Крыма будут судить за госизмену
Жителя Крыма будут судить за госизмену - РИА Новости Крым, 21.04.2025
Жителя Крыма будут судить за госизмену
Жителя Крыма будут судить за госизмену. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчина передал СБУ доступ к камере наблюдения, которую... РИА Новости Крым, 21.04.2025
2025-04-21T12:45
2025-04-21T12:45
прокуратура республики крым
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости крыма
происшествия
сбу (служба безопасности украины)
приговор
верховный суд крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Жителя Крыма будут судить за госизмену. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчина передал СБУ доступ к камере наблюдения, которую установил для слежки за правоохранителями.По данным надзорного ведомства, обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции, в начале 2022 года вступил в контакт с представителем службы безопасности Украины, которому сообщил о готовности оказать помощь иностранной разведке в деятельности против безопасности России.Для этого злоумышленник установил на балконе квартиры местного жителя видеокамеру под предлогом оказания содействия российским правоохранителям. Владелец квартиры об истинных намерениях обвиняемого не знал."В дальнейшем он передал представителю иностранного государства доступ к камере наблюдения, которая фиксировала места дислокации подразделений правоохранителей, перемещения и сборы их сотрудников, а также служебных и личных транспортных средствах", – сообщили в прокуратуре.Противоправные действия пресекли сотрудники ФСБ. Сейчас уголовное дело о госизмене направлено в Верховный суд Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Жительницу Энергодара приговорили к 14 годам колонии за поддержку ВСУЖительница Запорожской области получила 14 лет за госизменуЖительница Севастополя получила 16 лет за госизмену
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РИА Новости Крым
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прокуратура республики крым, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости крыма, происшествия, сбу (служба безопасности украины), приговор, верховный суд крыма
Жителя Крыма будут судить за госизмену

Прокуратура Крыма направила в суд уголовное дело о государственной измене

12:45 21.04.2025
 
© РИА Новости . Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкФемида на здании Верховного суда РФ
Фемида на здании Верховного суда РФ - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр – РИА Новости Крым. Жителя Крыма будут судить за госизмену. Как сообщает в понедельник пресс-служба прокуратуры Крыма, мужчина передал СБУ доступ к камере наблюдения, которую установил для слежки за правоохранителями.
По данным надзорного ведомства, обвиняемый, являясь противником проведения специальной военной операции, в начале 2022 года вступил в контакт с представителем службы безопасности Украины, которому сообщил о готовности оказать помощь иностранной разведке в деятельности против безопасности России.

"Он получил от кураторов задание, согласно которому должен был установить камеры видеонаблюдения возле здания одного из правоохранительных органов", – сказано в сообщении ведомства.

Для этого злоумышленник установил на балконе квартиры местного жителя видеокамеру под предлогом оказания содействия российским правоохранителям. Владелец квартиры об истинных намерениях обвиняемого не знал.
"В дальнейшем он передал представителю иностранного государства доступ к камере наблюдения, которая фиксировала места дислокации подразделений правоохранителей, перемещения и сборы их сотрудников, а также служебных и личных транспортных средствах", – сообщили в прокуратуре.
Противоправные действия пресекли сотрудники ФСБ. Сейчас уголовное дело о госизмене направлено в Верховный суд Крыма.
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Прокуратура Республики КрымФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Новости КрымаПроисшествияСБУ (Служба безопасности Украины)ПриговорВерховный суд Крыма
 
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