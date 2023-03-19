https://crimea.ria.ru/20230319/vo-sne-immunitet-ubivaet-rakovye-kletki--vrach-1127633167.html

Во сне иммунитет убивает раковые клетки – врач

Во сне иммунитет убивает раковые клетки – врач - РИА Новости Крым, 19.03.2023

Во сне иммунитет убивает раковые клетки – врач

Почему нехватка сна увеличивает риск заболеть онкологией, из-за чего человек не может заснуть и что делать при бессоннице. На эти и многие другие вопросы в... РИА Новости Крым, 19.03.2023

2023-03-19T08:01

2023-03-19T08:01

2023-03-19T08:01

здоровье

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кфу (крымский федеральный университет)

андрей убейконь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 – мар, РИА Новости Крым. Почему нехватка сна увеличивает риск заболеть онкологией, из-за чего человек не может заснуть и что делать при бессоннице. На эти и многие другие вопросы в эфире радио "Спутник в Крыму" ответил доцент кафедры психиатрии Медакадемии им. С.И. Георгиевского КФУ им. В.И. Вернадского Андрей Убейконь.Сон как базовая потребностьПрирода организована очень энергетически выверено и экономно, поэтому потребность во сне нельзя недооценивать. И для каждого человека такая потребность индивидуальна."Есть люди, которым хватает и нескольких часов, чтобы отдохнуть и восстановиться. А есть люди, которые и 10-12 часов должны спасть", - говорит доцент.Кроме того, он обращает внимание, что потребность во сне зависит от сезона: чем длиннее и светлее день, тем меньше хочется спать, "биологически начинаем настраиваться на то, что спать можно поменьше".По его словам, сон еще недостаточно изучен."Но целый ряд функций сна известен. Во-первых, это работа сновидений. Организм должен "переварить" информацию, которую он получал на протяжении всего дня. И вот это мистическое значение сновидений, когда появляются какие-то предвиденья – это как раз говорит о том, что мы должны пережить, осмыслить, структурировать то, что было за день. Утверждение о том, что весь организм во время сна отдыхает, не верно. Потому что ряд функций запускается в соответствии с суточными ритмами именно ночью, а днем они не работают. Например, функция иммунной системы, которая во время сна буквально ловит и уничтожает раковые клетки, которые в организме человека появляются с определенной регулярностью и если не спать по ночам, то риски возрастают", - говорит специалист.Эксперт отмечает, еще одна функция сна – отдых многих органов и систем. Они должны набраться сил на свою деятельность в следящем дне. Без сна человек быстро устает сбиваются суточные ритмы.Как бороться с бессонницейДля того, чтобы исключить бессонные ночи, надо стремиться к здоровому образу жизни, который, в том числе, включает в себя соблюдение режима сна и отдыха."Надо настраиваться на определенную ритмичность. Соблюдать отпряденную последовательность деятельности. Отход ко сну должен происходить в определенное время. Надо тренировать организм, приучать к этому. Организм сам подскажет, чего хочет", - считает психиатр. Он напомнил, что есть "жаворонки", "совы", "голуби", и нужно "стараться придерживаться внутренней необходимости, не разрушать эту особенность организма".При проблемах с засыпанием надо исключить за 2 часа до сна просмотр телевизора и чтение интересных книг, не стоит работать за компьютером и "смотреть" в телефон, надо настраиваться на сон, входить в это особое состояние сознания, рекомендует психиатр.Проблемы с бессонницей не стоит глушить алкоголем. Это только временное решение проблемы, алкоголь поможет заснуть, но не устранит причины расстройства сна.Кроме того, не стоит идти на поводу у рекламы и заниматься самолечением. "Волшебная таблетка" может устранить бессонницу, но не ее причины.Когда обращаться к специалистамЕсли стали появляться устрашающие сновидениях, ужасы и кошмары, которые мешают высыпаться, это повод обратиться к психиатру, посоветоваться с ним для решения проблемы."Кроме того, если возникают кошмары, надо подумать, что вы ели с вечера. Возможно ЖКТ таким образом сигнализирует о трудностях, которые испытывает. Если с питанием все нормально, а кошмары продолжат являться, возможно, речь идет о более глубинных, серьезных проблемах", - говорит психиатр.Сон и хроническая усталостьХроническая усталость может быть обусловлена нарушениями сна, но, в свою очередь, и усиливать их еще больше. Бывает, что если человеку дать возможность выспаться, войти в нормальный ритм, все налаживается, хроническая усталость отступает.С возрастом расстройство сна усиливается, проявляется накопительный эффект различных дисбалансов, сбоя внутренних ритмов, поясняет специалист."Важно прислушиваться к своим возможностям, к своей неповторимой индивидуальности и не пытаться ее сильно изменить, переломить и "перенастроить" в угоду временным выигрышам. По возможности, надо бережно относиться к себе, с любовью к себе", - резюмирует специалист.Читайте также на РИА Новости КрымЕдим для красоты и здоровья: весенние советы диетологовВрач назвала главные опасности для здоровья кишечникаТревожный знак: онкологи назвали самую частую жалобу пациентов

https://crimea.ria.ru/20220822/uchenye-izuchayut-iskusstvennyy-son-dlya-poletov-k-drugim-planetam-1124250818.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, общество, зож, новости, новости крыма, кфу (крымский федеральный университет), андрей убейконь