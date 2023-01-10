https://crimea.ria.ru/20230110/vrach-nazvala-glavnye-opasnosti-dlya-zdorovya-kishechnika-1126320055.html

Врач назвала главные опасности для здоровья кишечника

Врач назвала главные опасности для здоровья кишечника - РИА Новости Крым, 10.01.2023

Врач назвала главные опасности для здоровья кишечника

Здоровье и самочувствие человека во многом зависит от состояния желудочно-кишечного тракта. Рацион питания при этом может зависеть от пола, возраста и... РИА Новости Крым, 10.01.2023

2023-01-10T21:44

2023-01-10T21:44

2023-01-10T21:44

общество

здоровье

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Здоровье и самочувствие человека во многом зависит от состояния желудочно-кишечного тракта. Рацион питания при этом может зависеть от пола, возраста и физической активности, однако специалисты выделяют продукты, которые будут одинаково вредны для каждого. Об этом "Доктору Питеру" рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Кравцова.По ее словам, сегодня микрофлору кишечника рассматривают как еще один орган в организме человека. Предполагается, что чем разнообразнее состав микробиома, то есть бактерий внутри кишечника, тем крепче здоровье.Эксперт отметила, что здоровое питание, полноценный сон и физическая активность необходимы бактериям также, как самому человеку. Поскольку состав микробиома меняется в течение всей жизни, то подбирать продукты стоит в зависимости от простых параметров – пола, возраста и физической активности. Также необходимо соблюдать баланс белков, жиров, углеводов, витаминов, клетчатки, микро- и макроэлементов.В большей степени на микрофлору кишечника влияют популярные сегодня антибиотики, а также быстрая, готовая пища и различные добавки к ней. Так, Кравцова выделила несколько групп продуктов, потребление которых необходимо свести к минимуму. Среди них мясные изделия (колбасы, сосиски, сардельки и др.), сдобная выпечка и разнообразные кондитерские изделия, соусы на основе майонеза, сладкие газированные напитки.Перечисленные продукты объединяет повышенное содержание белков, жиров, соли, различных красителей и консервантов, низкая питательная ценность и полное отсутствие пищевых волокон, то есть необходимой кишечным бактериям клетчатки.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только похмелье: врач назвал главные опасности новогодних каникулКак не отравиться крымским чаем: советы от врачаКакие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – эксперт

https://crimea.ria.ru/20221130/chem-i-komu-polezna-mandarinovaya-kozhura-1125622339.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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