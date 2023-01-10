https://crimea.ria.ru/20230110/vrach-nazvala-glavnye-opasnosti-dlya-zdorovya-kishechnika-1126320055.html
Врач назвала главные опасности для здоровья кишечника
Врач назвала главные опасности для здоровья кишечника - РИА Новости Крым, 10.01.2023
Врач назвала главные опасности для здоровья кишечника
Здоровье и самочувствие человека во многом зависит от состояния желудочно-кишечного тракта. Рацион питания при этом может зависеть от пола, возраста и... РИА Новости Крым, 10.01.2023
2023-01-10T21:44
2023-01-10T21:44
2023-01-10T21:44
общество
здоровье
совет эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119268079_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_4f688b5f3e583fe7054b2e262915aad7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Здоровье и самочувствие человека во многом зависит от состояния желудочно-кишечного тракта. Рацион питания при этом может зависеть от пола, возраста и физической активности, однако специалисты выделяют продукты, которые будут одинаково вредны для каждого. Об этом "Доктору Питеру" рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Кравцова.По ее словам, сегодня микрофлору кишечника рассматривают как еще один орган в организме человека. Предполагается, что чем разнообразнее состав микробиома, то есть бактерий внутри кишечника, тем крепче здоровье.Эксперт отметила, что здоровое питание, полноценный сон и физическая активность необходимы бактериям также, как самому человеку. Поскольку состав микробиома меняется в течение всей жизни, то подбирать продукты стоит в зависимости от простых параметров – пола, возраста и физической активности. Также необходимо соблюдать баланс белков, жиров, углеводов, витаминов, клетчатки, микро- и макроэлементов.В большей степени на микрофлору кишечника влияют популярные сегодня антибиотики, а также быстрая, готовая пища и различные добавки к ней. Так, Кравцова выделила несколько групп продуктов, потребление которых необходимо свести к минимуму. Среди них мясные изделия (колбасы, сосиски, сардельки и др.), сдобная выпечка и разнообразные кондитерские изделия, соусы на основе майонеза, сладкие газированные напитки.Перечисленные продукты объединяет повышенное содержание белков, жиров, соли, различных красителей и консервантов, низкая питательная ценность и полное отсутствие пищевых волокон, то есть необходимой кишечным бактериям клетчатки.Читайте также на РИА Новости Крым:Не только похмелье: врач назвал главные опасности новогодних каникулКак не отравиться крымским чаем: советы от врачаКакие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – эксперт
https://crimea.ria.ru/20221130/chem-i-komu-polezna-mandarinovaya-kozhura-1125622339.html
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/02/11/1119268079_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d847d2064c8d7f01b1a498092d62f155.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье, совет эксперта
Врач назвала главные опасности для здоровья кишечника
Гастроэнтеролог Кравцова объяснила, как сохранить здоровье кишечника
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв – РИА Новости Крым. Здоровье и самочувствие человека во многом зависит от состояния желудочно-кишечного тракта. Рацион питания при этом может зависеть от пола, возраста и физической активности, однако специалисты выделяют продукты, которые будут одинаково вредны для каждого. Об этом "Доктору Питеру" рассказала гастроэнтеролог Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Ирина Кравцова.
По ее словам, сегодня микрофлору кишечника рассматривают как еще один орган в организме человека. Предполагается, что чем разнообразнее состав микробиома, то есть бактерий внутри кишечника, тем крепче здоровье.
Эксперт отметила, что здоровое питание, полноценный сон и физическая активность необходимы бактериям также, как самому человеку. Поскольку состав микробиома меняется в течение всей жизни, то подбирать продукты стоит в зависимости от простых параметров – пола, возраста и физической активности. Также необходимо соблюдать баланс белков, жиров, углеводов, витаминов, клетчатки, микро- и макроэлементов.
В большей степени на микрофлору кишечника влияют популярные сегодня антибиотики, а также быстрая, готовая пища и различные добавки к ней. Так, Кравцова выделила несколько групп продуктов, потребление которых необходимо свести к минимуму. Среди них мясные изделия (колбасы, сосиски, сардельки и др.), сдобная выпечка и разнообразные кондитерские изделия, соусы на основе майонеза, сладкие газированные напитки.
Перечисленные продукты объединяет повышенное содержание белков, жиров, соли, различных красителей и консервантов, низкая питательная ценность и полное отсутствие пищевых волокон, то есть необходимой кишечным бактериям клетчатки.
"Наша собственная пищеварительная система не способна перерабатывать пищевые волокна, и здесь на помощь приходят бактерии, живущие в кишечнике. Именно с их помощью происходит процесс ферментации пищевых волокон, синтез витаминов и жирных кислот. Без полноценной работы нашего микробиома мы оказываемся беззащитны перед инфекциями и некоторыми видами онкозаболеваний, начинаем страдать от депрессии и упадка сил, анемии и авитаминоза", - сказала гастроэнтеролог.
Читайте также на РИА Новости Крым: