https://crimea.ria.ru/20221128/kakie-produkty-pomogut-uluchshit-pischevarenie-i-nastroenie--ekspert-1125565194.html

Какие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – эксперт

Какие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – эксперт - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Какие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – эксперт

Человек – то, что он ест, напомнил диетолог Михаил Гинзбург и назвал три группы продуктов, которые улучшают пищеварение. РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T20:12

2022-11-28T20:12

2022-11-28T20:12

совет эксперта

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/1b/1121878241_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_21e4807a7f3db462eda1128d56a2b3e7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Человек – то, что он ест, напомнил диетолог Михаил Гинзбург и назвал три группы продуктов, которые улучшают пищеварение.По словам Гинзбурга, от работы пищеварительной системы зависит физическое и даже эмоциональное здоровье человека. Включив с свой ежедневный рацион эти группы продуктов, можно значительно улучшить свое состояние, считает специалист.Максимум пользы от еды: 10 советов от экспертов о пищевых привычках>>В первую очередь речь идет о кисломолочных изделиях, которые создают благоприятную среду для живущих в кишечнике бактерий."Рекомендуется употреблять простоквашу, кефир или ряженку два раза в день, чтобы нормализовать количество бактерий в организме", – приводит слова Гинзбурга "Вечерняя Москва".Ко второй группе диетолог отнес пищевые волокна, среди них хлеб из цельнозерновой муки, овсянка и гречка.Третья группа включает ферментообразующие изделия, которые стимулируют пищеварение. Речь идет о приправах – лук, чеснок, куркума, перец и жгучий перец."Они облегчают процесс пищеварения, а также стимулируют выработку пищеварительных соков и вывод желчи, – отметил диетолог.Ранее невролог Шаханович рассказал, как избыточный вес влияет на способности мозга.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта