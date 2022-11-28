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Какие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – эксперт - РИА Новости Крым, 28.11.2022
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Какие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – эксперт
Какие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – эксперт - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Какие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – эксперт
Человек – то, что он ест, напомнил диетолог Михаил Гинзбург и назвал три группы продуктов, которые улучшают пищеварение. РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T20:12
2022-11-28T20:12
совет эксперта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Человек – то, что он ест, напомнил диетолог Михаил Гинзбург и назвал три группы продуктов, которые улучшают пищеварение.По словам Гинзбурга, от работы пищеварительной системы зависит физическое и даже эмоциональное здоровье человека. Включив с свой ежедневный рацион эти группы продуктов, можно значительно улучшить свое состояние, считает специалист.Максимум пользы от еды: 10 советов от экспертов о пищевых привычках&gt;&gt;В первую очередь речь идет о кисломолочных изделиях, которые создают благоприятную среду для живущих в кишечнике бактерий."Рекомендуется употреблять простоквашу, кефир или ряженку два раза в день, чтобы нормализовать количество бактерий в организме", – приводит слова Гинзбурга "Вечерняя Москва".Ко второй группе диетолог отнес пищевые волокна, среди них хлеб из цельнозерновой муки, овсянка и гречка.Третья группа включает ферментообразующие изделия, которые стимулируют пищеварение. Речь идет о приправах – лук, чеснок, куркума, перец и жгучий перец."Они облегчают процесс пищеварения, а также стимулируют выработку пищеварительных соков и вывод желчи, – отметил диетолог.Ранее невролог Шаханович рассказал, как избыточный вес влияет на способности мозга.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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совет эксперта
Какие продукты помогут улучшить пищеварение и настроение – эксперт

Диетолог Гинзбург рассказал, как улучшить самочувствие с помощью ряженки, лука и гречки

20:12 28.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВ торговом центре
В торговом центре - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Человек – то, что он ест, напомнил диетолог Михаил Гинзбург и назвал три группы продуктов, которые улучшают пищеварение.
По словам Гинзбурга, от работы пищеварительной системы зависит физическое и даже эмоциональное здоровье человека. Включив с свой ежедневный рацион эти группы продуктов, можно значительно улучшить свое состояние, считает специалист.
Максимум пользы от еды: 10 советов от экспертов о пищевых привычках>>
В первую очередь речь идет о кисломолочных изделиях, которые создают благоприятную среду для живущих в кишечнике бактерий.
"Рекомендуется употреблять простоквашу, кефир или ряженку два раза в день, чтобы нормализовать количество бактерий в организме", – приводит слова Гинзбурга "Вечерняя Москва".
Ко второй группе диетолог отнес пищевые волокна, среди них хлеб из цельнозерновой муки, овсянка и гречка.
"У этих продуктов также отмечается свойство, которое позволяет снизить кислотность желудка, тем самым защищая желудок от пищеварительного сока, способный иногда может стать причиной язвенных болезней", – сказал он.
Третья группа включает ферментообразующие изделия, которые стимулируют пищеварение. Речь идет о приправах – лук, чеснок, куркума, перец и жгучий перец.
"Они облегчают процесс пищеварения, а также стимулируют выработку пищеварительных соков и вывод желчи, – отметил диетолог.
Ранее невролог Шаханович рассказал, как избыточный вес влияет на способности мозга.
 
Совет эксперта
 
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