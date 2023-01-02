https://crimea.ria.ru/20230102/ne-tolko-pokhmele-vrach-nazval-glavnye-opasnosti-novogodnikh-kanikul-1126128283.html
Не только похмелье: врач назвал главные опасности новогодних каникул
Не только похмелье: врач назвал главные опасности новогодних каникул - РИА Новости Крым, 02.01.2023
Не только похмелье: врач назвал главные опасности новогодних каникул
Новогодние каникулы - время приятного безделья, походов в гости, веселых уличных игр, фейерверков и бенгальских огней. Всего этого россияне ожидают в течение... РИА Новости Крым, 02.01.2023
2023-01-02T09:27
2023-01-02T09:27
2023-01-02T09:27
эксклюзивы риа новости крым
новый год 2023
общество
совет эксперта
безопасность
здоровье
евгений синеокий
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122293809_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_c9e90f846ac1df625f3e91df4b78de00.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новогодние каникулы - время приятного безделья, походов в гости, веселых уличных игр, фейерверков и бенгальских огней. Всего этого россияне ожидают в течение года, но в некоторых случаях слишком бурное веселье заканчивается на больничной койке. Главные опасности новогодних каникул РИА Новости Крым обозначил заместитель главного врача по медицинской части феодосийского медицинского центра Евгений Синеокий.Не переборщить за столомПосле главного застолья в новогоднюю ночь многие россияне еще долго продолжают угощаться недоеденными салатами. Майонезные лучше выбросить сразу — срок их хранения не более 12 часов. Все остальное тоже не следует доедать в течение всех каникул — можно получить отравление. Но даже если вы приготовили свежие блюда и в очередной раз ждете гостей, слишком много есть не нужно:Также он советует выбирать легкие блюда, отказаться от жирной, жаренной, соленой и слишком острой пищи.Алкогольный марафонЕще одна опасность - алкогольные вечеринки. По словам Синеокого, алкоголь вреден в любых количествах, поэтому лучше вообще отказаться от его употребления. Если же к такому вы не готовы, остановитесь на относительно безопасной дозе: не слишком повредят здоровью 50-100 граммов спиртного. Конкретный напиток доктор разрешает выбирать на свое усмотрение.Что касается рассола и других народных методов, в некоторых случаях и они могут снять симптомы похмелья.Подвижные игры"Что касается травматизма. Дети - это понятно. Они всегда на улице, и подвержены не только в выходные и праздничные дни большому риску травматизма. Обыкновенная бытовая рекомендация — следить за детьми. А что касается взрослых, нужно внимательно смотреть под ноги, особенно если гололед. Хорошо подобрать специальную противоскользящую обувь с шипами", — продолжает врач.От зимних развлечений — санок, лыж, ватрушек и снежков — отказываться не стоит, однако и тут нужно быть осторожными, и ни в коем случае не совмещать эти игры с алкоголем. Если травма произошла, заниматься самолечением не нужно, настаивает доктор:Новый год "без огонька"Кстати, обжечься можно даже бенгальскими огнями, особенно опасно их жечь в помещениях. По мнению Синеокого, лучше и вовсе обойтись "без огонька". Если же очень хочется, действовать надо строго по инструкции, а детям — только вместе со взрослыми. Если вдруг травма произошла, надо срочно вызывать скорую помощь. Кроме того, в праздничные и выходные дни в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:Какие опасности таят новогодние праздники: список врача-травматологаБезопасная елка: в МЧС перечислили правилаНовогодние соблазны: как не купить лишнего и можно ли вернуть покупки
https://crimea.ria.ru/20220102/kak-poborot-pokhmele-1121930867.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/07/1122293809_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_f0ad2cc55661a514c1b951509834e9b4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Галина Оленева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg
новый год 2023, общество, совет эксперта, безопасность, здоровье, евгений синеокий, крым, новости крыма
Не только похмелье: врач назвал главные опасности новогодних каникул
Врач перечислил главные опасности новогодних каникул
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 янв — РИА Новости Крым, Галина Оленева. Новогодние каникулы - время приятного безделья, походов в гости, веселых уличных игр, фейерверков и бенгальских огней. Всего этого россияне ожидают в течение года, но в некоторых случаях слишком бурное веселье заканчивается на больничной койке. Главные опасности новогодних каникул РИА Новости Крым обозначил заместитель главного врача по медицинской части феодосийского медицинского центра Евгений Синеокий.
Не переборщить за столом
После главного застолья в новогоднюю ночь многие россияне еще долго продолжают угощаться недоеденными салатами. Майонезные лучше выбросить сразу — срок их хранения не более 12 часов. Все остальное тоже не следует доедать в течение всех каникул — можно получить отравление. Но даже если вы приготовили свежие блюда и в очередной раз ждете гостей, слишком много есть не нужно:
"Переедание чревато не только неприятными ощущениями. В некоторых случаях можно получить серьезные последствия, вплоть до реанимации. Рекомендация одна - не усердствовать. А еще можно помочь себе препаратами, чтобы расщепление принятых в изобилии продуктов происходило активнее и с минимальными потерями для печени. Например, "Омепразол" можно принять и до еды, "Мезим" или "Панкреатин" сразу после или во время", — советует доктор.
Также он советует выбирать легкие блюда, отказаться от жирной, жаренной, соленой и слишком острой пищи.
Алкогольный марафон
Еще одна опасность - алкогольные вечеринки. По словам Синеокого, алкоголь вреден в любых количествах, поэтому лучше вообще отказаться от его употребления. Если же к такому вы не готовы, остановитесь на относительно безопасной дозе: не слишком повредят здоровью 50-100 граммов спиртного. Конкретный напиток доктор разрешает выбирать на свое усмотрение.
"Если все-таки перебрали, примите "Полисорб" или активированный уголь - помогут любые сорбенты, обильное питье. Задача - вывести токсины из организма и восстановить водный баланс. Также можно сделать клизму, чтобы очистить кишечник", — рекомендует специалист
Что касается рассола и других народных методов, в некоторых случаях и они могут снять симптомы похмелья.
Подвижные игры
"Что касается травматизма. Дети - это понятно. Они всегда на улице, и подвержены не только в выходные и праздничные дни большому риску травматизма. Обыкновенная бытовая рекомендация — следить за детьми. А что касается взрослых, нужно внимательно смотреть под ноги, особенно если гололед. Хорошо подобрать специальную противоскользящую обувь с шипами", — продолжает врач.
От зимних развлечений — санок, лыж, ватрушек и снежков — отказываться не стоит, однако и тут нужно быть осторожными, и ни в коем случае не совмещать эти игры с алкоголем. Если травма произошла, заниматься самолечением не нужно, настаивает доктор:
"Либо обращаемся в травматологический кабинет поликлиники, если есть возможность переместится самостоятельно. Либо вызываем Скорую помощь. Смотря по степени травмы", —поясняет он.
Новый год "без огонька"
"Петарды, и вся пиротехника - это очень травматичные вещи. Как правило, ими пользуются люди, которые не имеют соответствующих навыков. В первую очередь это дети, для которых, к сожалению, все это доступно в магазинах. Поэтому различные травмы очень частые - ежегодно в это время много обращаются с ожогами глаз и кожи", — констатирует медик.
Кстати, обжечься можно даже бенгальскими огнями, особенно опасно их жечь в помещениях. По мнению Синеокого, лучше и вовсе обойтись "без огонька". Если же очень хочется, действовать надо строго по инструкции, а детям — только вместе со взрослыми. Если вдруг травма произошла, надо срочно вызывать скорую помощь. Кроме того, в праздничные и выходные дни в поликлиниках будут работать кабинеты неотложной помощи.
Читайте также на РИА Новости Крым: