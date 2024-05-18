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В Севастополе составили портрет переезжающих в город семей

В Севастополе составили портрет переезжающих в город семей - РИА Новости Крым, 18.05.2024

В Севастополе составили портрет переезжающих в город семей

Население Севастополя за десять лет увеличилось в 1,5 раза преимущественно за счет миграционного притока, причем портрет приезжающей семьи – это родители с... РИА Новости Крым, 18.05.2024

2024-05-18T20:22

2024-05-18T20:22

2024-05-18T20:22

радио "спутник в крыму"

севастополь

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александр кулагин

демография

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая – РИА Новости Крым. Население Севастополя за десять лет увеличилось в 1,5 раза преимущественно за счет миграционного притока, причем портрет приезжающей семьи – это родители с ребенком. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил замгубернатора Александр Кулагин.По словам Кулагина, население Севастополя с 2014 года увеличилось в 1,5 раза. При этом рост обеспечивается "преимущественно за счет миграционного притока – естественного прироста пока достичь не получается".Власти города прилагают максимум усилий для стимулирования рождаемости и улучшения демографии, потому поддержка семьи – задача в числе приоритетных в Севастополе, как и во всей России, добавил он.Самая важная мера социальной поддержки, по его словам, это региональный материнский капитал. При этом демографические исследования в регионе показывают, что "материальное стимулирование - не самое важное", отметил он.Согласно тем же исследованиям, в Севастополе "с рождаемостью скоро будет улучшение, поскольку идет поколение, которое уже более объемно по своему размеру, сейчас они 15-летние", добавил Кулагин."И мы обсуждаем сейчас очень важный вопрос о стимулировании ранней рождаемости детей. Понятно, не у 15-летних, но и не когда женщины первого ребенка рожают только в 30 лет. Оптимальный вариант – 20 лет "с копейками". Потому что родит первого и будет рожать еще очень многих детей: меры стимулирования позволяют сейчас не одного, а нескольких", – заявил Кулагин.По словам замгурернатора, разработчики генплана Севастополя предупреждают, что к 2030 году в городе будет проживать до 800 тысяч человек. И власти уже сегодня озабочены тем, чтобы обеспечить такое число людей всем необходимым для комфортной жизни.Напомним, в январе 2024 года президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетных семей на федеральном уровне и определяющий для них меры поддержки. Новый документ предполагает, что многодетные семьи в России смогут пользоваться льготами по всей стране независимо от регистрации. Читайте также на РИА Новости Крым:На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, население крыма, крым, новости крыма, общество, александр кулагин, демография