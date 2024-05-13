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На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей
На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 13.05.2024
На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей
В текущем году на реализацию указа о многодетных семьях российские регионы направляют уже 95 миллиардов рублей. Об этом сообщила и. о. вице-премьера России... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T09:21
2024-05-13T09:21
татьяна голикова
новости
россия
семья
многодетная семья
господдержка
дети
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В текущем году на реализацию указа о многодетных семьях российские регионы направляют уже 95 миллиардов рублей. Об этом сообщила и. о. вице-премьера России Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.Также Голикова не исключила, что эта цифра будет меняться. По ее словам, власти 46 регионов страны уже приняли обновленную нормативно-правовую базу для реализации указа.В конце января президент Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", согласно которому многодетной является семья, в которой трое и больше детей.Ранее спикер Госсовета Владимир Константинов сообщил, что льготы для многодетных семей в Республике Крым распространили на прикомандированных из других регионов военных и госслужащих, а также на обучающихся в крымских вузах студентов-очников в возрасте до 23 лет.Теперь статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, а также уточняются условия для его присвоения, подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублейФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьиЗаставила себя жить: как вдова бойца СВО и мать 8 детей стала волонтером
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Новости
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татьяна голикова, новости, россия, семья, многодетная семья, господдержка, дети, общество
На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей

Регионы направляют 95 миллиардов рублей на меры поддержки многодетных семей

09:21 13.05.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В текущем году на реализацию указа о многодетных семьях российские регионы направляют уже 95 миллиардов рублей. Об этом сообщила и. о. вице-премьера России Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

"По тому мониторингу, который мы сейчас с Минтрудом провели, 95 миллиардов рублей в этом году уже субъекты РФ направляют на поддержку реализации указа президента (о многодетных семьях – ред.)", – обозначила Голикова в ходе заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме.

Также Голикова не исключила, что эта цифра будет меняться. По ее словам, власти 46 регионов страны уже приняли обновленную нормативно-правовую базу для реализации указа.
В конце января президент Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", согласно которому многодетной является семья, в которой трое и больше детей.
Ранее спикер Госсовета Владимир Константинов сообщил, что льготы для многодетных семей в Республике Крым распространили на прикомандированных из других регионов военных и госслужащих, а также на обучающихся в крымских вузах студентов-очников в возрасте до 23 лет.
Теперь статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, а также уточняются условия для его присвоения, подчеркнул он.
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Татьяна ГоликоваНовостиРоссиясемьяМногодетная семьяГосподдержкадетиОбщество
 
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