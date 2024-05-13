https://crimea.ria.ru/20240513/na-podderzhku-mnogodetnykh-semey-regiony-napravlyayut-95-milliardov-rubley-1137219343.html

На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей

На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 13.05.2024

На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей

В текущем году на реализацию указа о многодетных семьях российские регионы направляют уже 95 миллиардов рублей. Об этом сообщила и. о. вице-премьера России... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T09:21

2024-05-13T09:21

2024-05-13T09:21

татьяна голикова

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россия

семья

многодетная семья

господдержка

дети

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В текущем году на реализацию указа о многодетных семьях российские регионы направляют уже 95 миллиардов рублей. Об этом сообщила и. о. вице-премьера России Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.Также Голикова не исключила, что эта цифра будет меняться. По ее словам, власти 46 регионов страны уже приняли обновленную нормативно-правовую базу для реализации указа.В конце января президент Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", согласно которому многодетной является семья, в которой трое и больше детей.Ранее спикер Госсовета Владимир Константинов сообщил, что льготы для многодетных семей в Республике Крым распространили на прикомандированных из других регионов военных и госслужащих, а также на обучающихся в крымских вузах студентов-очников в возрасте до 23 лет.Теперь статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, а также уточняются условия для его присвоения, подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублейФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьиЗаставила себя жить: как вдова бойца СВО и мать 8 детей стала волонтером

россия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

татьяна голикова, новости, россия, семья, многодетная семья, господдержка, дети, общество