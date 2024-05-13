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На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей
На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей - РИА Новости Крым, 13.05.2024
На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей
В текущем году на реализацию указа о многодетных семьях российские регионы направляют уже 95 миллиардов рублей. Об этом сообщила и. о. вице-премьера России... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T09:21
2024-05-13T09:21
2024-05-13T09:21
татьяна голикова
новости
россия
семья
многодетная семья
господдержка
дети
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В текущем году на реализацию указа о многодетных семьях российские регионы направляют уже 95 миллиардов рублей. Об этом сообщила и. о. вице-премьера России Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.Также Голикова не исключила, что эта цифра будет меняться. По ее словам, власти 46 регионов страны уже приняли обновленную нормативно-правовую базу для реализации указа.В конце января президент Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", согласно которому многодетной является семья, в которой трое и больше детей.Ранее спикер Госсовета Владимир Константинов сообщил, что льготы для многодетных семей в Республике Крым распространили на прикомандированных из других регионов военных и госслужащих, а также на обучающихся в крымских вузах студентов-очников в возрасте до 23 лет.Теперь статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, а также уточняются условия для его присвоения, подчеркнул он.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублейФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьиЗаставила себя жить: как вдова бойца СВО и мать 8 детей стала волонтером
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татьяна голикова, новости, россия, семья, многодетная семья, господдержка, дети, общество
На поддержку многодетных семей регионы направляют 95 миллиардов рублей
Регионы направляют 95 миллиардов рублей на меры поддержки многодетных семей
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В текущем году на реализацию указа о многодетных семьях российские регионы направляют уже 95 миллиардов рублей. Об этом сообщила и. о. вице-премьера России Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.
"По тому мониторингу, который мы сейчас с Минтрудом провели, 95 миллиардов рублей в этом году уже субъекты РФ направляют на поддержку реализации указа президента (о многодетных семьях – ред.)", – обозначила Голикова в ходе заседания комитета по труду и социальной политике в Госдуме.
Также Голикова не исключила, что эта цифра будет меняться. По ее словам, власти 46 регионов страны уже приняли обновленную нормативно-правовую базу для реализации указа.
В конце января президент Владимир Путин подписал указ "О мерах социальной поддержки многодетных семей", согласно которому многодетной является семья, в которой трое и больше детей.
Ранее спикер Госсовета Владимир Константинов сообщил,
что льготы для многодетных семей в Республике Крым распространили на прикомандированных из других регионов военных и госслужащих, а также на обучающихся в крымских вузах студентов-очников в возрасте до 23 лет.
Теперь статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, а также уточняются условия для его присвоения, подчеркнул он.
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