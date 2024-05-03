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Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентов - РИА Новости Крым, 03.05.2024
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Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентов
Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентов - РИА Новости Крым, 03.05.2024
Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентов
Льготы для многодетных семей в Крыму распространили на прикомандированных из других регионов военных и госслужащих, а также на обучающихся в крымских вузах... РИА Новости Крым, 03.05.2024
2024-05-03T14:41
2024-05-03T14:41
государственный совет рк (госсовет)
семья
многодетная семья
закон и право
крым
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Льготы для многодетных семей в Крыму распространили на прикомандированных из других регионов военных и госслужащих, а также на обучающихся в крымских вузах студентов-очников в возрасте до 23 лет. О новых положениях республиканского закона о социальной поддержке многодетных семей сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов.Председатель крымского парламента подчеркнул, что теперь статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, а также уточняются условия для его присвоения.А также на студентов, которые очно обучаются в вузах республики на бюджетной или коммерческой основе до достижения ими возраста 23 лет.Кроме того, многодетные семьи теперь могут бесплатно посещать культурные мероприятия, парки, выставки, музеи, находящиеся в республиканском ведении, неограниченное количество раз. Ранее это было возможно только один раз в месяц, отметил он.Документом, подтверждающим статус многодетной семьи и права на меры поддержки, является удостоверение единого образца, установленного правительством России.Он также отметил, что в Крыму уже установлен ряд мер поддержки семей, в том числе обеспечение бесплатным горячим питанием в школах, различные льготы и субсидии.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о продлении выплат на погашение ипотеки на семь лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублейВ России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи
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государственный совет рк (госсовет), семья, многодетная семья, закон и право, крым, новости крыма
Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентов

Льготы для многодетных семей в Крыму распространили на военных, госслужащих и студентов

14:41 03.05.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗдание Государственного совета республики Крым в Симферополе.
Здание Государственного совета республики Крым в Симферополе. - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Льготы для многодетных семей в Крыму распространили на прикомандированных из других регионов военных и госслужащих, а также на обучающихся в крымских вузах студентов-очников в возрасте до 23 лет. О новых положениях республиканского закона о социальной поддержке многодетных семей сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов.
Председатель крымского парламента подчеркнул, что теперь статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, а также уточняются условия для его присвоения.
"Действие закона теперь также распространяется на военнослужащих и государственных служащих, которые откомандированы в Крым для службы и имеют подтвержденное регистрацией место пребывания в регионе", - написал в своем Telegram-канале Константинов.
А также на студентов, которые очно обучаются в вузах республики на бюджетной или коммерческой основе до достижения ими возраста 23 лет.
Кроме того, многодетные семьи теперь могут бесплатно посещать культурные мероприятия, парки, выставки, музеи, находящиеся в республиканском ведении, неограниченное количество раз. Ранее это было возможно только один раз в месяц, отметил он.
Документом, подтверждающим статус многодетной семьи и права на меры поддержки, является удостоверение единого образца, установленного правительством России.
Он также отметил, что в Крыму уже установлен ряд мер поддержки семей, в том числе обеспечение бесплатным горячим питанием в школах, различные льготы и субсидии.
"Однако убежден, что в работе, направленной на повышение рождаемости, стимулирование создания многодетных семей, нам нужно действовать более глобально", – добавил Константинов и подчеркнул, что возвращение к семейным традициям должно стать национальной идеей.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о продлении выплат на погашение ипотеки на семь лет.
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Государственный совет РК (Госсовет)семьяМногодетная семьяЗакон и правоКрымНовости Крыма
 
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