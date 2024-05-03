https://crimea.ria.ru/20240503/zakon-o-mnogodetnykh-semyakh-v-krymu-novye-lgoty-dlya-voennykh-i-studentov-1137021302.html

Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентов

Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентов - РИА Новости Крым, 03.05.2024

Закон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентов

Льготы для многодетных семей в Крыму распространили на прикомандированных из других регионов военных и госслужащих, а также на обучающихся в крымских вузах... РИА Новости Крым, 03.05.2024

2024-05-03T14:41

2024-05-03T14:41

2024-05-03T14:41

государственный совет рк (госсовет)

семья

многодетная семья

закон и право

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая - РИА Новости Крым. Льготы для многодетных семей в Крыму распространили на прикомандированных из других регионов военных и госслужащих, а также на обучающихся в крымских вузах студентов-очников в возрасте до 23 лет. О новых положениях республиканского закона о социальной поддержке многодетных семей сообщил спикер Госсовета Владимир Константинов.Председатель крымского парламента подчеркнул, что теперь статус многодетной семьи устанавливается бессрочно, а также уточняются условия для его присвоения.А также на студентов, которые очно обучаются в вузах республики на бюджетной или коммерческой основе до достижения ими возраста 23 лет.Кроме того, многодетные семьи теперь могут бесплатно посещать культурные мероприятия, парки, выставки, музеи, находящиеся в республиканском ведении, неограниченное количество раз. Ранее это было возможно только один раз в месяц, отметил он.Документом, подтверждающим статус многодетной семьи и права на меры поддержки, является удостоверение единого образца, установленного правительством России.Он также отметил, что в Крыму уже установлен ряд мер поддержки семей, в том числе обеспечение бесплатным горячим питанием в школах, различные льготы и субсидии.Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил о продлении выплат на погашение ипотеки на семь лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублейВ России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

государственный совет рк (госсовет), семья, многодетная семья, закон и право, крым, новости крыма