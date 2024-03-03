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Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.03.2024
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Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей
Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей
Более 30 млн рублей дополнительно направят в России на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T11:25
2024-03-03T11:25
михаил мишустин
семья
нацпроект "семья"
многодетная семья
пособия и выплаты
правительство россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Более 30 млн рублей дополнительно направят в России на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ. Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда кабмина. Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат.Звание "Мать-героиня" присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Орден "Родительская слава" вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей. Удостоенные звания "Мать-героиня" получают 1 млн рублей. Родители, награжденные орденом "Родительская слава", - 500 тыс. рублей, а награжденные медалью этого ордена - 200 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьиСемья должна быть в центре государственной политики России – Путин
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михаил мишустин, семья, нацпроект "семья", многодетная семья, пособия и выплаты, правительство россии, новости
Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей

Более 30 млн рублей дополнительно направят многодетным семьям России - кабмин

11:25 03.03.2024
 
© РИА Новости . Николай Федоров / Перейти в фотобанкМногодетная семья. Архивное фото
Многодетная семья. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости . Николай Федоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Более 30 млн рублей дополнительно направят в России на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ.
"Из выделенной суммы 20 млн рублей пойдет на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 млн рублей - награжденным орденом "Родительская слава", 5,2 млн рублей - награжденным медалью этого ордена", - сказано в сообщении.
Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда кабмина. Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат.
Звание "Мать-героиня" присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Орден "Родительская слава" вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей. Удостоенные звания "Мать-героиня" получают 1 млн рублей. Родители, награжденные орденом "Родительская слава", - 500 тыс. рублей, а награжденные медалью этого ордена - 200 тыс. рублей.
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Михаил МишустинсемьяНацпроект "Семья"Многодетная семьяПособия и выплатыПравительство РоссииНовости
 
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