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Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей
Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей
Более 30 млн рублей дополнительно направят в России на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом... РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T11:25
2024-03-03T11:25
2024-03-03T11:25
михаил мишустин
семья
нацпроект "семья"
многодетная семья
пособия и выплаты
правительство россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Более 30 млн рублей дополнительно направят в России на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ. Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда кабмина. Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат.Звание "Мать-героиня" присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Орден "Родительская слава" вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей. Удостоенные звания "Мать-героиня" получают 1 млн рублей. Родители, награжденные орденом "Родительская слава", - 500 тыс. рублей, а награжденные медалью этого ордена - 200 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьиСемья должна быть в центре государственной политики России – Путин
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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михаил мишустин, семья, нацпроект "семья", многодетная семья, пособия и выплаты, правительство россии, новости
Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей
Более 30 млн рублей дополнительно направят многодетным семьям России - кабмин