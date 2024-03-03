https://crimea.ria.ru/20240303/mnogodetnym-semyam-rossii-dopolnitelno-napravyat-30-mln-rubley-1135372682.html

Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей

Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Многодетным семьям России дополнительно направят 30 млн рублей

Более 30 млн рублей дополнительно направят в России на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом... РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T11:25

2024-03-03T11:25

2024-03-03T11:25

михаил мишустин

семья

нацпроект "семья"

многодетная семья

пособия и выплаты

правительство россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости Крым. Более 30 млн рублей дополнительно направят в России на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награжденным орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена. Об этом сообщается на сайте Правительства РФ. Отмечается, что средства будут выделены из резервного фонда кабмина. Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат.Звание "Мать-героиня" присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Орден "Родительская слава" вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырех и более детей. Удостоенные звания "Мать-героиня" получают 1 млн рублей. Родители, награжденные орденом "Родительская слава", - 500 тыс. рублей, а награжденные медалью этого ордена - 200 тыс. рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьиСемья должна быть в центре государственной политики России – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил мишустин, семья, нацпроект "семья", многодетная семья, пособия и выплаты, правительство россии, новости