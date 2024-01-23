https://crimea.ria.ru/20240123/semya-dolzhna-byt-v-tsentre-gosudarstvennoy-politiki-rossii--putin-1134409301.html

Семья должна быть в центре государственной политики России – Путин

Семья должна быть в центре государственной политики России – Путин - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Семья должна быть в центре государственной политики России – Путин

Эффективность работы власти должна оцениваться в первую очередь исходя из роста благосостояния семьи, заявил президент России Владимир Путин на церемонии старта РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T18:24

2024-01-23T18:24

2024-01-23T18:25

владимир путин (политик)

год семьи в россии

семья

многодетная семья

демография

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Эффективность работы власти должна оцениваться в первую очередь исходя из роста благосостояния семьи, заявил президент России Владимир Путин на церемонии старта в России Года семьи.По словам Путина, Россия действительно является огромной семьей, в которой "столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, а напротив, объединяет Россию".Российский лидер отметил, что за последние годы примерно на 26% выросло количество многодетных семей, а число детей, которые воспитываются в многодетных семьях, выросло на 30%.Очень важно, чтобы многодетных семей у нас становилось все больше, добавил он."Сегодня в некоторых странах, как вы знаете, институт семьи и нормальные, просто нормальные человеческие ценности цинично разрушаются, подменяются псевдоценностями. Там предают забвению традиционные семейные ценности. А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны", - подчеркнул Путин.В ноябре 2023 года президент РФ подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по проведению Года семьи, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России"Путин: многодетные семьи – это опора РоссииФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи

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