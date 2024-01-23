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Семья должна быть в центре государственной политики России – Путин
Семья должна быть в центре государственной политики России – Путин - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Семья должна быть в центре государственной политики России – Путин
Эффективность работы власти должна оцениваться в первую очередь исходя из роста благосостояния семьи, заявил президент России Владимир Путин на церемонии старта РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T18:24
2024-01-23T18:24
2024-01-23T18:25
владимир путин (политик)
год семьи в россии
семья
многодетная семья
демография
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Эффективность работы власти должна оцениваться в первую очередь исходя из роста благосостояния семьи, заявил президент России Владимир Путин на церемонии старта в России Года семьи.По словам Путина, Россия действительно является огромной семьей, в которой "столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, а напротив, объединяет Россию".Российский лидер отметил, что за последние годы примерно на 26% выросло количество многодетных семей, а число детей, которые воспитываются в многодетных семьях, выросло на 30%.Очень важно, чтобы многодетных семей у нас становилось все больше, добавил он."Сегодня в некоторых странах, как вы знаете, институт семьи и нормальные, просто нормальные человеческие ценности цинично разрушаются, подменяются псевдоценностями. Там предают забвению традиционные семейные ценности. А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны", - подчеркнул Путин.В ноябре 2023 года президент РФ подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по проведению Года семьи, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Семья из Крыма зажжет огонь семейного очага "Сердце России"Путин: многодетные семьи – это опора РоссииФормирование здоровой моды на многодетность – одна из задач Года семьи
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владимир путин (политик), год семьи в россии, семья, многодетная семья, демография, россия, новости
Семья должна быть в центре государственной политики России – Путин
Путин: повышение благосостояния семей должно быть главным критерием оценки работы власти
18:24 23.01.2024 (обновлено: 18:25 23.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Эффективность работы власти должна оцениваться в первую очередь исходя из роста благосостояния семьи, заявил президент России Владимир Путин на церемонии старта в России Года семьи.
"Убежден, что результаты, эффективность работы власти должны оцениваться прежде всего исходя из интересов семьи, роста ее благосостояния. Именно семья должна быть в центре всей государственной политики. Мы и стараемся так поступать", - сказал глава государства.
По словам Путина, Россия действительно является огромной семьей, в которой "столетиями в мире и согласии живут люди разных национальностей, а многообразие их культур, языков, обычаев не разделяет, а напротив, объединяет Россию".
"Потому что у нас общие ценности большой дружной семьи. Они делают нас более сильными, уверенными и сплоченными. Любые трудности можно одолеть, когда такая огромная страна, как наша, едина. И любых целей можно достичь, когда мы все вместе", - сказал президент.
Российский лидер отметил, что за последние годы примерно на 26% выросло количество многодетных семей, а число детей, которые воспитываются в многодетных семьях, выросло на 30%.
Очень важно, чтобы многодетных семей у нас становилось все больше, добавил он.
"Сегодня в некоторых странах, как вы знаете, институт семьи и нормальные, просто нормальные человеческие ценности цинично разрушаются, подменяются псевдоценностями. Там предают забвению традиционные семейные ценности. А мы, напротив, будем их сберегать, будем их укреплять, передавать будущим поколениям. Это безусловный выбор нашей страны", - подчеркнул Путин.
В ноябре 2023 года президент РФ подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.
Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по проведению Года семьи, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.
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