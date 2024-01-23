https://crimea.ria.ru/20240123/putin-mnogodetnye-semi--eto-opora-rossii-1134404030.html
Путин: многодетные семьи – это опора России
Путин: многодетные семьи – это опора России - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Путин: многодетные семьи – это опора России
Многодетные семьи являются опорой России, в них воспитываются традиционные ценности, на которых держится семья и страна. Об этом заявил президент РФ Владимир... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T16:28
2024-01-23T16:28
2024-01-23T16:31
владимир путин (политик)
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год семьи в россии
всероссийский семейный форум "родные – любимые"
общество
многодетная семья
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Многодетные семьи являются опорой России, в них воспитываются традиционные ценности, на которых держится семья и страна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.Путин отметил, что вся внутренняя и экономическая политика страны "так или иначе связана с поддержкой семей", и все национальные программы "так или иначе крутятся вокруг семьи".23 января президент России дает старт Году семьи в России. Во вторник глава государства примет участие в работе Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые", который ранее открылся на площадке международной выставки-форума "Россия".
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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владимир путин (политик), дети, новости, россия, год семьи в россии, всероссийский семейный форум "родные – любимые", общество, многодетная семья
Путин: многодетные семьи – это опора России
Путин назвал многодетные семьи опорой страны
16:28 23.01.2024 (обновлено: 16:31 23.01.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв – РИА Новости Крым. Многодетные семьи являются опорой России, в них воспитываются традиционные ценности, на которых держится семья и страна. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с участниками и победителями всероссийских семейных конкурсов.
"Многодетная семья – это опора страны. Да вообще семья, но многодетная – тем более. Почему многодетная так важна? Вы это знаете лучше, чем я. Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом "семья". Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем", – сказал российский лидер.
Путин отметил, что вся внутренняя и экономическая политика страны "так или иначе связана с поддержкой семей", и все национальные программы "так или иначе крутятся вокруг семьи".
23 января президент России дает старт Году семьи в России. Во вторник глава государства примет участие в работе Всероссийского семейного форума "Родные – Любимые", который ранее открылся на площадке международной выставки-форума "Россия".