Путин: многодетные семьи – это опора России

"Многодетная семья – это опора страны. Да вообще семья, но многодетная – тем более. Почему многодетная так важна? Вы это знаете лучше, чем я. Потому что здесь воспитываются те основные качества человека, на которых и семья держится, и страна: уважение к старшим, любовь и забота о младших, трудолюбие и все, что связано с этим организмом "семья". Это и есть те самые традиционные ценности, о которых мы постоянно говорим и которые мы поддерживаем", – сказал российский лидер.