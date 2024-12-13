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Удары по Украине: горят объекты энергетики и военной инфраструктуры - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Удары по Украине: горят объекты энергетики и военной инфраструктуры
Удары по Украине: горят объекты энергетики и военной инфраструктуры - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Удары по Украине: горят объекты энергетики и военной инфраструктуры
В ночь на пятницу и с утра 13 декабря практически по всей территории Украины гремят взрывы, сообщается о массовых прилетах в различных областях, повреждении... РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T10:12
2024-12-13T10:12
украина
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взрыв
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу и с утра 13 декабря практически по всей территории Украины гремят взрывы, сообщается о массовых прилетах в различных областях, повреждении военной инфраструктуры и объектов энергетики.По данным главы военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Ивана Федорова, на протяжении суток по региону нанесено более 200 ударов. Он также сообщил о повреждении объектов инфраструктуры.Мэр Одессы Геннадий Труханов написал в своем Telegram-канале о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. Как пишет РИА Новости, удар пришелся по одесскому порту.Кроме того, СМИ сообщают об ударах по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где предположительно, поражен подземный склад, и в районе аэродрома в Чугуеве Харьковской области. В пригороде Харькова прилет был в половине первого ночи. Предварительно, разбито здание бывшего мясокомбината, которое сейчас используют военные ВСУ.Украинские издания также пишут о серии взрывов в Винницкой, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, а также Полтавской области. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога звучала в регионе более двух часов.Также взрывы звучали в Сумах - в городе Ромны в результате удара по военному ангару уничтожены не менее десятка единиц техники, сообщает подполье. В пригороде Полтавы ударом, предварительно, разбито место дислокации украинских подразделений.Как заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, под массированным ударом оказалась энергетика по всей Украине. Пока оценить масштаб нанесенных повреждений не позволяет "ситуация с безопасностью", сказал он.Также ранее в пятницу взрывы уже звучали в Харьковской, Одесской, Киевской областях Украины, Павлодаре и Мирнограде, в результате ударов повреждены вражеские объекты ВПК, в Киеве поражен закрытый военный аэродром, где проходят обучение пилоты, и авиационный завод Skyline.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромыУдары по Украине сегодня – разбита инфраструктура
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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украина, новости, взрыв, новости сво, всу (вооруженные силы украины)
Удары по Украине: горят объекты энергетики и военной инфраструктуры

Удары по Украине сегодня нанесены по объектам энергетики и военной инфраструктуры

10:12 13.12.2024
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямУкраинские пожарные
Украинские пожарные
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. В ночь на пятницу и с утра 13 декабря практически по всей территории Украины гремят взрывы, сообщается о массовых прилетах в различных областях, повреждении военной инфраструктуры и объектов энергетики.
По данным главы военно-гражданской администрации подконтрольной Киеву части Запорожской области Ивана Федорова, на протяжении суток по региону нанесено более 200 ударов. Он также сообщил о повреждении объектов инфраструктуры.
Мэр Одессы Геннадий Труханов написал в своем Telegram-канале о взрыве в городе на фоне воздушной тревоги. Как пишет РИА Новости, удар пришелся по одесскому порту.
Кроме того, СМИ сообщают об ударах по военному аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где предположительно, поражен подземный склад, и в районе аэродрома в Чугуеве Харьковской области. В пригороде Харькова прилет был в половине первого ночи. Предварительно, разбито здание бывшего мясокомбината, которое сейчас используют военные ВСУ.
Украинские издания также пишут о серии взрывов в Винницкой, Житомирской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, а также Полтавской области. По данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны, воздушная тревога звучала в регионе более двух часов.
Также взрывы звучали в Сумах - в городе Ромны в результате удара по военному ангару уничтожены не менее десятка единиц техники, сообщает подполье. В пригороде Полтавы ударом, предварительно, разбито место дислокации украинских подразделений.
Как заявил глава Минэнерго Украины Герман Галущенко, под массированным ударом оказалась энергетика по всей Украине. Пока оценить масштаб нанесенных повреждений не позволяет "ситуация с безопасностью", сказал он.
Также ранее в пятницу взрывы уже звучали в Харьковской, Одесской, Киевской областях Украины, Павлодаре и Мирнограде, в результате ударов повреждены вражеские объекты ВПК, в Киеве поражен закрытый военный аэродром, где проходят обучение пилоты, и авиационный завод Skyline.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Групповой удар "Кинжалами" – во Львове поражена оборонка
42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы
Удары по Украине сегодня – разбита инфраструктура
 
УкраинаНовостиВзрывНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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