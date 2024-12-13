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Три населенных пункта в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 13.12.2024
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Три населенных пункта в Крыму остались без света
Три населенных пункта в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 13.12.2024
Три населенных пункта в Крыму остались без света
Из-за аварии на сетях три населенных пункта в Крыму остались без света. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.12.2024
2024-12-13T10:36
2024-12-13T10:36
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отключение электроэнергии в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях три населенных пункта в Крыму остались без света. Об этом сообщает "Крымэнерго".На месте работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируется в течение тех часов.Ранее "Крымэнерго" предупреждал, что в пятницу, 13 декабря, на пяти улицах в Симферополе частично отключат электричество на девять часов в связи с ремонтными работами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергииМассовые аварии на сетях: больше 6 тысяч крымчан остались без света
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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Три населенных пункта в Крыму остались без света

Из-за аварии на сетях три населенных пункта городского округа Судак остались без света

10:36 13.12.2024
 
© КрымэнергоЭлектроподстанции в Крыму
Электроподстанции в Крыму
© Крымэнерго
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях три населенных пункта в Крыму остались без света. Об этом сообщает "Крымэнерго".
"Аварийное отключение в населенных пункта городского округа Судак: Солнечная долина, Прибрежное, Миндальное", - говорится в сообщении.
На месте работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируется в течение тех часов.
Ранее "Крымэнерго" предупреждал, что в пятницу, 13 декабря, на пяти улицах в Симферополе частично отключат электричество на девять часов в связи с ремонтными работами.
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