https://crimea.ria.ru/20241213/tri-naselennykh-punkta-v-krymu-ostalis-bez-sveta-1142592299.html

Три населенных пункта в Крыму остались без света

Три населенных пункта в Крыму остались без света - РИА Новости Крым, 13.12.2024

Три населенных пункта в Крыму остались без света

Из-за аварии на сетях три населенных пункта в Крыму остались без света. Об этом сообщает "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 13.12.2024

2024-12-13T10:36

2024-12-13T10:36

2024-12-13T10:36

гуп рк "крымэнерго"

новости крыма

судак

отключение электроэнергии в крыму

отключение электроэнергии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/05/1142391708_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_fa752d7204d4dc3b7bf29fd6f08aeb56.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Из-за аварии на сетях три населенных пункта в Крыму остались без света. Об этом сообщает "Крымэнерго".На месте работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируется в течение тех часов.Ранее "Крымэнерго" предупреждал, что в пятницу, 13 декабря, на пяти улицах в Симферополе частично отключат электричество на девять часов в связи с ремонтными работами.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергииВ Крыму начали внедрять умную систему учета электроэнергииМассовые аварии на сетях: больше 6 тысяч крымчан остались без света

судак

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

гуп рк "крымэнерго", новости крыма, судак, отключение электроэнергии в крыму, отключение электроэнергии