https://crimea.ria.ru/20240123/putin-dal-mnogodetnym-semyam-federalnyy-status---chto-menyaetsya-1134394355.html

Путин дал многодетным семьям федеральный статус - что меняется

Путин дал многодетным семьям федеральный статус - что меняется - РИА Новости Крым, 23.01.2024

Путин дал многодетным семьям федеральный статус - что меняется

Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетных семей на федеральном уровне и определяющий для них меры поддержки... РИА Новости Крым, 23.01.2024

2024-01-23T11:32

2024-01-23T11:32

2024-01-23T11:33

россия

закон и право

владимир путин (политик)

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетных семей на федеральном уровне и определяющий для них меры поддержки. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Федеральные меры поддержкиСогласно документу, многодетные семьи будут получать социальную поддержку до 18-летия старшего ребенка или же до 23-летия, если он проходит очное обучение. Таким семьям гарантируются государственные пособия и выплаты, поддержка в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны. Многодетные родители получают право на дополнительное профессиональное образование, а многодетные матери - на досрочную страховую пенсию.Кроме того, многодетные семьи получат удостоверения единого образца, сведения о таких семьях будут сосредоточены в специальном банке данных для мониторинга за социально-экономическим положением семьи и за мерами региональной помощи, которую они получают.Поручения главам регионовГлавам регионов поручено обеспечить региональные меры поддержки, среди рекомендованных - бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарствами по рецептам, свободный проезд в общественном транспорте для учащихся, предоставление бесплатного школьного питания, школьной формы и спортивной формы, льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков. При этом регионы могут расширить категорию многодетных семей с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки.Статус многодетной семьи в России ранее не закреплялся законодательно. Регионы самостоятельно определяли критерии многодетности. В марте прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею установить в стране единое определение многодетной семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля для многодетных семей: в Феодосии приготовили 200 участковМатеринский капитал будет увеличен с 1 февраляРазмер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 году

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, закон и право, владимир путин (политик), семья, многодетная семья, общество, новости