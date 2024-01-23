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Путин дал многодетным семьям федеральный статус - что меняется - РИА Новости Крым, 23.01.2024
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Путин дал многодетным семьям федеральный статус - что меняется
Путин дал многодетным семьям федеральный статус - что меняется - РИА Новости Крым, 23.01.2024
Путин дал многодетным семьям федеральный статус - что меняется
Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетных семей на федеральном уровне и определяющий для них меры поддержки... РИА Новости Крым, 23.01.2024
2024-01-23T11:32
2024-01-23T11:33
россия
закон и право
владимир путин (политик)
семья
многодетная семья
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетных семей на федеральном уровне и определяющий для них меры поддержки. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Федеральные меры поддержкиСогласно документу, многодетные семьи будут получать социальную поддержку до 18-летия старшего ребенка или же до 23-летия, если он проходит очное обучение. Таким семьям гарантируются государственные пособия и выплаты, поддержка в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны. Многодетные родители получают право на дополнительное профессиональное образование, а многодетные матери - на досрочную страховую пенсию.Кроме того, многодетные семьи получат удостоверения единого образца, сведения о таких семьях будут сосредоточены в специальном банке данных для мониторинга за социально-экономическим положением семьи и за мерами региональной помощи, которую они получают.Поручения главам регионовГлавам регионов поручено обеспечить региональные меры поддержки, среди рекомендованных - бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарствами по рецептам, свободный проезд в общественном транспорте для учащихся, предоставление бесплатного школьного питания, школьной формы и спортивной формы, льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков. При этом регионы могут расширить категорию многодетных семей с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки.Статус многодетной семьи в России ранее не закреплялся законодательно. Регионы самостоятельно определяли критерии многодетности. В марте прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею установить в стране единое определение многодетной семьи.Читайте также на РИА Новости Крым:Земля для многодетных семей: в Феодосии приготовили 200 участковМатеринский капитал будет увеличен с 1 февраляРазмер единого пособия на детей в Крыму вырастет в 2024 году
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россия, закон и право, владимир путин (политик), семья, многодетная семья, общество, новости
Путин дал многодетным семьям федеральный статус - что меняется

Многодетные семьи в России получат официальный федеральный статус - указ

11:32 23.01.2024 (обновлено: 11:33 23.01.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМногодетная семья
Многодетная семья - РИА Новости, 1920, 23.01.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 янв - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал указ, закрепляющий статус многодетных семей на федеральном уровне и определяющий для них меры поддержки. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте правовой информации.

Федеральные меры поддержки

"Установить, что многодетной семьей в России является семья, имеющая трех и более детей, статус которой устанавливается бессрочно", - сказано в документе.
Согласно документу, многодетные семьи будут получать социальную поддержку до 18-летия старшего ребенка или же до 23-летия, если он проходит очное обучение. Таким семьям гарантируются государственные пособия и выплаты, поддержка в сфере трудовых отношений, право на бесплатное посещение музеев, парков культуры и отдыха, выставок на территории всей страны. Многодетные родители получают право на дополнительное профессиональное образование, а многодетные матери - на досрочную страховую пенсию.
Кроме того, многодетные семьи получат удостоверения единого образца, сведения о таких семьях будут сосредоточены в специальном банке данных для мониторинга за социально-экономическим положением семьи и за мерами региональной помощи, которую они получают.

Поручения главам регионов

Главам регионов поручено обеспечить региональные меры поддержки, среди рекомендованных - бесплатное обеспечение детей до шести лет лекарствами по рецептам, свободный проезд в общественном транспорте для учащихся, предоставление бесплатного школьного питания, школьной формы и спортивной формы, льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, содействие в улучшении жилищных условий и предоставлении земельных участков. При этом регионы могут расширить категорию многодетных семей с учетом особенностей субъекта и установить дополнительные меры поддержки.
"Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим указом, не должно повлечь за собой уменьшение объема и снижение уровня осуществляемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов мер социальной поддержки многодетных семей, имеющих на день вступления в силу, настоящего указа такой статус в соответствии с законодательством субъектов, в течение всего периода, на который семье присвоен этот статус", — сказано в документе.
Статус многодетной семьи в России ранее не закреплялся законодательно. Регионы самостоятельно определяли критерии многодетности. В марте прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин поддержал идею установить в стране единое определение многодетной семьи.
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РоссияЗакон и правоВладимир Путин (политик)семьяМногодетная семьяОбществоНовости
 
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