В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства
В нацпроект "Семья" включат блок по охране материнства
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства и сохранения здоровья детей и подростков на период до 2030 года. Об этом сообщила и. о. вице-премьера РФ Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.
"Внутри этого (национального – ред.) проекта "Семья" будет еще большой блок, который связан с новой комплексной программой по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе и репродуктивного здоровья, на период до 2030 года", – рассказала Голикова в ходе заседания комитета по труду и соцполитике в ГД.
По словам Голиковой, создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, а также формирование здоровой моды на многодетную семью станут ключевыми задачами Года семьи в России.
Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству РФ обеспечить развитие инфраструктуры детства, в том числе охраны материнства, сохранения здоровья детей и подростков, а также повышения доступности дошкольных образовательных организаций для семей с детьми в рамках национального проекта "Семья". Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по проведению Года семьи, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.
Ранее сообщалось, что в России запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости, и различные меры поддержки семей с детьми.
Еще в ноябре прошлого года Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.
Читайте также на РИА Новости Крым: