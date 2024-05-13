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В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства - РИА Новости Крым, 13.05.2024
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В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства
В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства - РИА Новости Крым, 13.05.2024
В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства
В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства и сохранения здоровья детей и подростков на период до 2030 года. Об этом сообщила и. о. вице-премьера... РИА Новости Крым, 13.05.2024
2024-05-13T07:57
2024-05-13T07:57
новости
россия
татьяна голикова
год семьи в россии
дети
нацпроекты в россии
общество
господдержка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства и сохранения здоровья детей и подростков на период до 2030 года. Об этом сообщила и. о. вице-премьера РФ Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.По словам Голиковой, создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, а также формирование здоровой моды на многодетную семью станут ключевыми задачами Года семьи в России.Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству РФ обеспечить развитие инфраструктуры детства, в том числе охраны материнства, сохранения здоровья детей и подростков, а также повышения доступности дошкольных образовательных организаций для семей с детьми в рамках национального проекта "Семья". Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по проведению Года семьи, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.Ранее сообщалось, что в России запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости, и различные меры поддержки семей с детьми.Еще в ноябре прошлого года Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноЗакон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентовСколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджетаДетский отдых в Севастополе: кого обеспечат путевками в первую очередь
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РИА Новости Крым
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новости, россия, татьяна голикова, год семьи в россии, дети, нацпроекты в россии, общество, господдержка
В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства

В нацпроект "Семья" включат блок по охране материнства

07:57 13.05.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта. Ранняя весна
Алушта. Ранняя весна - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства и сохранения здоровья детей и подростков на период до 2030 года. Об этом сообщила и. о. вице-премьера РФ Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

"Внутри этого (национального – ред.) проекта "Семья" будет еще большой блок, который связан с новой комплексной программой по охране материнства, сбережению здоровья детей и подростков, в том числе и репродуктивного здоровья, на период до 2030 года", – рассказала Голикова в ходе заседания комитета по труду и соцполитике в ГД.

По словам Голиковой, создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, а также формирование здоровой моды на многодетную семью станут ключевыми задачами Года семьи в России.
Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству РФ обеспечить развитие инфраструктуры детства, в том числе охраны материнства, сохранения здоровья детей и подростков, а также повышения доступности дошкольных образовательных организаций для семей с детьми в рамках национального проекта "Семья". Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по проведению Года семьи, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.
Ранее сообщалось, что в России запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости, и различные меры поддержки семей с детьми.
Еще в ноябре прошлого года Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.
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НовостиРоссияТатьяна ГоликоваГод семьи в РоссиидетиНацпроекты в РоссииОбществоГосподдержка
 
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