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В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства

В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства - РИА Новости Крым, 13.05.2024

В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства

В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства и сохранения здоровья детей и подростков на период до 2030 года. Об этом сообщила и. о. вице-премьера... РИА Новости Крым, 13.05.2024

2024-05-13T07:57

2024-05-13T07:57

2024-05-13T07:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости Крым. В нацпроекте "Семья" появится блок по охране материнства и сохранения здоровья детей и подростков на период до 2030 года. Об этом сообщила и. о. вице-премьера РФ Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.По словам Голиковой, создание условий для рождения первых детей в молодых семьях, укрепление репродуктивного здоровья, поддержка многодетных и многопоколенных семей, а также формирование здоровой моды на многодетную семью станут ключевыми задачами Года семьи в России.Российский лидер Владимир Путин дал поручение правительству РФ обеспечить развитие инфраструктуры детства, в том числе охраны материнства, сохранения здоровья детей и подростков, а также повышения доступности дошкольных образовательных организаций для семей с детьми в рамках национального проекта "Семья". Правительству РФ поручено образовать организационный комитет по проведению Года семьи, обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий и определить источники их финансирования.Ранее сообщалось, что в России запущен новый национальный проект "Семья", направленный на повышение рождаемости, и различные меры поддержки семей с детьми.Еще в ноябре прошлого года Путин подписал указ, согласно которому 2024 год объявлен Годом семьи в целях популяризации государственной политики в сфере защиты семьи, сохранения традиционных семейных ценностей.Читайте также на РИА Новости Крым:В России запустят новый нацпроект "Семья": что будет сделаноЗакон о многодетных семьях в Крыму: новые льготы для военных и студентовСколько детей отдохнут этим летом в Крыму за счет бюджетаДетский отдых в Севастополе: кого обеспечат путевками в первую очередь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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