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Детский отдых в Севастополе: кого обеспечат путевками в первую очередь

Детский отдых в Севастополе: кого обеспечат путевками в первую очередь - РИА Новости Крым, 02.05.2024

Детский отдых в Севастополе: кого обеспечат путевками в первую очередь

Власти Севастополя скорректировали порядок предоставления путевок в детские оздоровительные лагеря. Первоочередное право на их получение будут иметь... РИА Новости Крым, 02.05.2024

2024-05-02T23:20

2024-05-02T23:20

2024-05-02T23:20

севастополь

михаил развожаев

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мая – РИА Новости Крым. Власти Севастополя скорректировали порядок предоставления путевок в детские оздоровительные лагеря. Первоочередное право на их получение будут иметь дети-сироты, дети-инвалиды и дети участников специальной военной операции. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.По его словам, "возможности городского бюджета не безграничны", и отправить всех желающих на отдых за счет города не получится.Вторую очередь составят дети отдельных категорий, которые не были обеспечены путевками в прошлом году. Губернатор отметил, что среди множества категорий ребят, которым положен отдых за счет бюджета, есть дети, которые состоят на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, и дети из неблагополучных семей, о которых не заботятся родители. Властям поручено обратить на них особое внимание и обеспечить их отдыхом.Третья очередь — это дети отдельных категорий, которые были в лагерях минувшим летом. В прошлом году этой очереди не было, теперь такая возможность появилась, пояснил градоначальник.Талантливые и одаренные севастопольцы получат путевки по результатам конкурса, добавил Развожаев. Приоритет будет у детских общественных объединений, затем — детей, которые не были в лагере в прошлом год.По информации губернатора, в этом сезоне в Севастополе будут работать 13 детских лагерей: 10 пришкольных с дневным пребыванием и три загородных лагеря – "Ласпи", "Горный" и "Алькадар".Глава Республики Крым Сергей Аксенов ранее сообщил, что в рамках летней оздоровительной кампании 2024 года детские лагеря в РК смогут принять порядка 190 тысяч ребят в рамках соответствующей республиканской программы.В первую очередь это дети военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, сироты, дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, дети из многодетных и малообеспеченных семей, дети-инвалиды и с ограниченными возможностями здоровья.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на отдых и оздоровление приехали дети из БелгородаСколько семей участников СВО оздоровились в Крыму по льготной программеНовый лагерь в "Артеке" откроют следующим летом

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севастополь, михаил развожаев, дети, отдых, детский отдых, оздоровление детей в крыму, общество, новости крыма