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В Крым на отдых и оздоровление приехали дети из Белгорода - РИА Новости Крым, 11.04.2024
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В Крым на отдых и оздоровление приехали дети из Белгорода
В Крым на отдых и оздоровление приехали дети из Белгорода - РИА Новости Крым, 11.04.2024
В Крым на отдых и оздоровление приехали дети из Белгорода
360 детей из Белгорода прибыли в Крым на отдых и оздоровление. Ребята отправятся в Ялту и Евпаторию. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги. РИА Новости Крым, 11.04.2024
2024-04-11T08:59
2024-04-11T10:03
крым
симферополь
крымская железная дорога (кжд)
дети
белгород
белгородская область
общество
оздоровление детей в крыму
внутренний туризм
мдц "артек"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. 360 детей из Белгорода прибыли в Крым на отдых и оздоровление. Ребята отправятся в Ялту и Евпаторию. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.На железнодорожном вокзале в Симферополе их встретили сотрудники МЧС России, Крымской железной дороги, а также волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, представители Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю и Южной транспортной прокуратуры. Детей встретили музыкой и с воздушными шарами. Каждый ребенок на крымской земле получил памятные сувениры.В середине февраля на отдых в Крым приехали 340 детей из пострадавших от обстрелов районов Белгородской области. Ребята отдыхали в "Артеке", где для них прошли уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечераРанее сообщалось, что в Керчь из Белгородской области прибыли 82 спортсмена – юные пловцы и футболисты будут готовиться к первенству России.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУВ Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской областиСК представит к награде прикрывшего собой сестру 9-летнего мальчика
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В Крым на отдых и оздоровление приехали дети из Белгорода

В Крым на отдых и оздоровление приехали 360 детей из Белгорода

08:59 11.04.2024 (обновлено: 10:03 11.04.2024)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымВ Крым на отдых и оздоровление приехали 360 детей из Белгорода
В Крым на отдых и оздоровление приехали 360 детей из Белгорода
© ГУ МЧС России по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. 360 детей из Белгорода прибыли в Крым на отдых и оздоровление. Ребята отправятся в Ялту и Евпаторию. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.
На железнодорожном вокзале в Симферополе их встретили сотрудники МЧС России, Крымской железной дороги, а также волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, представители Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю и Южной транспортной прокуратуры.
"Ребята отправятся на отдых и оздоровление в МДЦ "Артек" и ДОЛ "Звездный" в Центре спорта "Эволюция". В детских лагерях их ждут уроки дополнительного образования, психологические тренинги и спортивные мероприятия", - уточнили в республиканском Главке МЧС России.
Детей встретили музыкой и с воздушными шарами. Каждый ребенок на крымской земле получил памятные сувениры.
© ФГУП "КЖД" - Крымская железная дорогаВстреча детей из Белгорода на железнодорожном вокзале в Симферополе
Встреча детей из Белгорода на железнодорожном вокзале в Симферополе
© ФГУП "КЖД" - Крымская железная дорога
Встреча детей из Белгорода на железнодорожном вокзале в Симферополе
"Честно говоря, мы не ожидали такого теплого приема! Вышли из вагона, а тут и песни, и воздушные шары, и подарки – приятно удивлены! Давно мечтала побывать в Крыму – и моя мечта сбылась! Спасибо всем большое!" – цитирует пресс-служба КЖД 14-летнюю Оксану из Белгорода.
В середине февраля на отдых в Крым приехали 340 детей из пострадавших от обстрелов районов Белгородской области. Ребята отдыхали в "Артеке", где для них прошли уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечера
Ранее сообщалось, что в Керчь из Белгородской области прибыли 82 спортсмена – юные пловцы и футболисты будут готовиться к первенству России.
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