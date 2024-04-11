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В Крым на отдых и оздоровление приехали дети из Белгорода

В Крым на отдых и оздоровление приехали дети из Белгорода - РИА Новости Крым, 11.04.2024

В Крым на отдых и оздоровление приехали дети из Белгорода

360 детей из Белгорода прибыли в Крым на отдых и оздоровление. Ребята отправятся в Ялту и Евпаторию. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги. РИА Новости Крым, 11.04.2024

2024-04-11T08:59

2024-04-11T08:59

2024-04-11T10:03

крым

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крымская железная дорога (кжд)

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белгород

белгородская область

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оздоровление детей в крыму

внутренний туризм

мдц "артек"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 апр - РИА Новости Крым. 360 детей из Белгорода прибыли в Крым на отдых и оздоровление. Ребята отправятся в Ялту и Евпаторию. Об этом сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.На железнодорожном вокзале в Симферополе их встретили сотрудники МЧС России, Крымской железной дороги, а также волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, представители Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю и Южной транспортной прокуратуры. Детей встретили музыкой и с воздушными шарами. Каждый ребенок на крымской земле получил памятные сувениры.В середине февраля на отдых в Крым приехали 340 детей из пострадавших от обстрелов районов Белгородской области. Ребята отдыхали в "Артеке", где для них прошли уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечераРанее сообщалось, что в Керчь из Белгородской области прибыли 82 спортсмена – юные пловцы и футболисты будут готовиться к первенству России.Читайте также на РИА Новости Крым:Девять тысяч детей вывезут из Белгородской области из-за обстрелов ВСУВ Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской областиСК представит к награде прикрывшего собой сестру 9-летнего мальчика

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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