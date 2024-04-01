Рейтинг@Mail.ru
В Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской области - РИА Новости Крым, 01.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240401/v-krym-pribyli-bolee-80-sportsmenov-iz-belgorodskoy-oblasti-1136204803.html
В Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской области
В Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской области - РИА Новости Крым, 01.04.2024
В Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской области
В Керчь прибыли 82 спортсмена из Белгородской области – юные пловцы и футболисты будут готовиться к первенству России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 01.04.2024
2024-04-01T22:24
2024-04-01T22:24
крым
белгородская область
дети
вячеслав гладков
спорт
общество
новости крыма
керчь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110427/93/1104279376_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_ac5c4ccee307c646e579d4205559459c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Керчь прибыли 82 спортсмена из Белгородской области – юные пловцы и футболисты будут готовиться к первенству России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Пловцам из нашей школы олимпийского резерва предстоит подготовиться к первенству России, отбор на которое они успешно прошли на днях. А юные футболисты из Белгорода в рамках учебно-тренировочных сборов будут готовиться к участию в Кубке Российского футбольного союза. Сами соревнования будут проходить в городе Воронеже", - написал он.Ребят разместили в одном из городских санаториев, в ближайшие три недели они будут восстанавливать физическую форму после вынужденного перерыва. Для юных спортсменов организовано четырехразовое питание и экскурсии по крымским достопримечательностям."Благодарю Министерство спорта РФ за предоставленную детям возможность возобновить тренировки и лично главу Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова за помощь и гостеприимство! Желаю ребятам быстро набрать необходимую форму, уверен, что теплый морской воздух им обязательно в этом поможет", - продолжил Гладков.В середине февраля на отдых в Крым приехали 340 детей из пострадавших от обстрелов районов Белгородской области. Ребята отдыхали в "Артеке", где для них прошли уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечера.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на отдых приехали 580 детей из Белгородской областиКак отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моряКрым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов
крым
белгородская область
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110427/93/1104279376_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_f2d656bc7e72f7ddd27b6a3ab56088dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, белгородская область, дети, вячеслав гладков, спорт, общество, новости крыма, керчь
В Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской области

В Крым прибыли 82 спортсмена из Белгородской области для подготовки к первенству России

22:24 01.04.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПлавание. Архивное фото
Плавание. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Керчь прибыли 82 спортсмена из Белгородской области – юные пловцы и футболисты будут готовиться к первенству России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Пловцам из нашей школы олимпийского резерва предстоит подготовиться к первенству России, отбор на которое они успешно прошли на днях. А юные футболисты из Белгорода в рамках учебно-тренировочных сборов будут готовиться к участию в Кубке Российского футбольного союза. Сами соревнования будут проходить в городе Воронеже", - написал он.
Ребят разместили в одном из городских санаториев, в ближайшие три недели они будут восстанавливать физическую форму после вынужденного перерыва. Для юных спортсменов организовано четырехразовое питание и экскурсии по крымским достопримечательностям.
"Благодарю Министерство спорта РФ за предоставленную детям возможность возобновить тренировки и лично главу Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова за помощь и гостеприимство! Желаю ребятам быстро набрать необходимую форму, уверен, что теплый морской воздух им обязательно в этом поможет", - продолжил Гладков.
В середине февраля на отдых в Крым приехали 340 детей из пострадавших от обстрелов районов Белгородской области. Ребята отдыхали в "Артеке", где для них прошли уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечера.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крым на отдых приехали 580 детей из Белгородской области
Как отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моря
Крым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов
 
КрымБелгородская областьдетиВячеслав ГладковСпортОбществоНовости КрымаКерчь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:58Главные новости Крыма: 1 апреля
22:39Главное за день: 1 апреля
22:24В Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской области
22:19В России обнулили пошлины на ввоз помидоров
22:03Мощная вспышка на Солнце: заденет ли Крым
21:49В Белгородской области выросло число раненных при атаках ВСУ
21:33Шесть беспилотников ВСУ перехвачены над Черным морем
21:14Почему Украина не осудила теракт в "Крокусе" – мнение
20:59В Керчи перекроют для проезда одну из центральных улиц
20:44Пьяный диспетчер выпустил автобус под поезд в Ярославской области
20:30Посягнул на жизнь украинцев и крымских татар: в Крыму ответили Буданову*
20:14Украина не выбрала президента: что ждет страну в ближайший месяц
20:00Еще 19 реактивных снарядов Vampire сбиты над Белгородской областью
19:55Оппозиционный политик погиб при праздновании победы на выборах в Турции
19:32Назначен новый гендиректор Запорожской АЭС
19:06Суд арестовал десятого фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
18:58В МЧС уточнили число погибших в жуткой аварии с поездом под Ярославлем
18:42В Госдуме ответили Буданову* на угрозы ударов по новому ж/д пути в Крым
18:09Девять человек ранены при атаке ВСУ по Белгородской области
18:01"Мастырят себе оправдание": Симоньян ответила на обвинения СБУ
Лента новостейМолния