https://crimea.ria.ru/20240401/v-krym-pribyli-bolee-80-sportsmenov-iz-belgorodskoy-oblasti-1136204803.html

В Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской области

В Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской области - РИА Новости Крым, 01.04.2024

В Крым прибыли более 80 спортсменов из Белгородской области

В Керчь прибыли 82 спортсмена из Белгородской области – юные пловцы и футболисты будут готовиться к первенству России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил... РИА Новости Крым, 01.04.2024

2024-04-01T22:24

2024-04-01T22:24

2024-04-01T22:24

крым

белгородская область

дети

вячеслав гладков

спорт

общество

новости крыма

керчь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110427/93/1104279376_0:215:2879:1834_1920x0_80_0_0_ac5c4ccee307c646e579d4205559459c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 апр - РИА Новости Крым. В Керчь прибыли 82 спортсмена из Белгородской области – юные пловцы и футболисты будут готовиться к первенству России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков."Пловцам из нашей школы олимпийского резерва предстоит подготовиться к первенству России, отбор на которое они успешно прошли на днях. А юные футболисты из Белгорода в рамках учебно-тренировочных сборов будут готовиться к участию в Кубке Российского футбольного союза. Сами соревнования будут проходить в городе Воронеже", - написал он.Ребят разместили в одном из городских санаториев, в ближайшие три недели они будут восстанавливать физическую форму после вынужденного перерыва. Для юных спортсменов организовано четырехразовое питание и экскурсии по крымским достопримечательностям."Благодарю Министерство спорта РФ за предоставленную детям возможность возобновить тренировки и лично главу Республики Крым Сергея Валерьевича Аксенова за помощь и гостеприимство! Желаю ребятам быстро набрать необходимую форму, уверен, что теплый морской воздух им обязательно в этом поможет", - продолжил Гладков.В середине февраля на отдых в Крым приехали 340 детей из пострадавших от обстрелов районов Белгородской области. Ребята отдыхали в "Артеке", где для них прошли уроки дополнительного образования и психологические тренинги, купания в крытом бассейне, занятия спортом и отрядные вечера.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на отдых приехали 580 детей из Белгородской областиКак отдыхают в Крыму дети из Белгорода - репортаж с берега моряКрым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов

крым

белгородская область

керчь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, белгородская область, дети, вячеслав гладков, спорт, общество, новости крыма, керчь