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В Крым на отдых приехали 580 детей из Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.06.2023
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В Крым на отдых приехали 580 детей из Белгородской области
В Крым на отдых приехали 580 детей из Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.06.2023
В Крым на отдых приехали 580 детей из Белгородской области
На отдых и оздоровление в Крым приехали 580 детей из Белгородской области, их разместят в лагерях Евпатории и Бахчисарайского района. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 14.06.2023
2023-06-14T09:03
2023-06-14T09:03
крым
сергей аксенов
новости крыма
белгородская область
дети
отдых
евпатория
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На отдых и оздоровление в Крым приехали 580 детей из Белгородской области, их разместят в лагерях Евпатории и Бахчисарайского района. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее власти Крыма предложили помощь в приеме на отдых детей из Белгородской области, которая ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. 12 июня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что по личному приглашению главы республики Сергея Аксенова отправил группу детей из Белгорода, Грайворона и Красной Яруги в Крым. Всего же на полуострове планируют оздоровить около тысячи белгородских детей.Читайте также на РИА Новости Крым:По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядовГде готовы принять жителей Шебекино из пунктов временного размещенияКрым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов
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РИА Новости Крым
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крым, сергей аксенов, новости крыма, белгородская область, дети, отдых, евпатория
В Крым на отдых приехали 580 детей из Белгородской области

Аксенов: в Крым на отдых приехали 580 детей из Белгородской области

09:03 14.06.2023
 
© Соцсети главы РК Сергея АксеноваВ Крым прибыли на отдых дети из Белгородской области
В Крым прибыли на отдых дети из Белгородской области
© Соцсети главы РК Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На отдых и оздоровление в Крым приехали 580 детей из Белгородской области, их разместят в лагерях Евпатории и Бахчисарайского района. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Дети будут размещены в лагерях отдыха и оздоровления "Лучистый" в Евпатории и "Бригантина" в селе Песчаное Бахчисарайского района. Ребята будут в безопасности, их ждет насыщенная оздоровительная и культурная программа. Уверен, что они хорошо проведут время и получат много ярких впечатлений. Будем и дальше помогать братским регионам", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Ранее власти Крыма предложили помощь в приеме на отдых детей из Белгородской области, которая ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. 12 июня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что по личному приглашению главы республики Сергея Аксенова отправил группу детей из Белгорода, Грайворона и Красной Яруги в Крым. Всего же на полуострове планируют оздоровить около тысячи белгородских детей.
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КрымСергей АксеновНовости КрымаБелгородская областьдетиОтдыхЕвпатория
 
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