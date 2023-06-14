https://crimea.ria.ru/20230614/v-krym-na-otdykh-priekhali-580-detey-iz-belgorodskoy-oblasti-1129366764.html

В Крым на отдых приехали 580 детей из Белгородской области

В Крым на отдых приехали 580 детей из Белгородской области - РИА Новости Крым, 14.06.2023

В Крым на отдых приехали 580 детей из Белгородской области

На отдых и оздоровление в Крым приехали 580 детей из Белгородской области, их разместят в лагерях Евпатории и Бахчисарайского района. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 14.06.2023

2023-06-14T09:03

2023-06-14T09:03

2023-06-14T09:03

крым

сергей аксенов

новости крыма

белгородская область

дети

отдых

евпатория

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. На отдых и оздоровление в Крым приехали 580 детей из Белгородской области, их разместят в лагерях Евпатории и Бахчисарайского района. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Ранее власти Крыма предложили помощь в приеме на отдых детей из Белгородской области, которая ежедневно подвергается обстрелам со стороны Украины. 12 июня белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что по личному приглашению главы республики Сергея Аксенова отправил группу детей из Белгорода, Грайворона и Красной Яруги в Крым. Всего же на полуострове планируют оздоровить около тысячи белгородских детей.Читайте также на РИА Новости Крым:По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядовГде готовы принять жителей Шебекино из пунктов временного размещенияКрым примет на отдых до 1 тысячи детей из Белгородской области – Аксенов

крым

белгородская область

евпатория

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, новости крыма, белгородская область, дети, отдых, евпатория