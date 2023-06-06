Рейтинг@Mail.ru
По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов - РИА Новости Крым, 06.06.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230606/po-belgorodskoy-oblasti-za-sutki-vypustili-pochti-500-snaryadov-1129216156.html
По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов
По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов - РИА Новости Крым, 06.06.2023
По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов
За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области ВСУ выпустили 491 боеприпас, ранен один человек. В Грайворонском округе насчитали 49... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T14:18
2023-06-06T14:18
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129215856_0:313:1280:1033_1920x0_80_0_0_32a382f15791fc33717ef9e8b26dd0db.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области ВСУ выпустили 491 боеприпас, ранен один человек. В Грайворонском округе насчитали 49 прилетов, контузию головного мозга получил 14-летний мальчик. Всего от артиллерийских ударов ВСУ 5 июня пострадали 20 населенных пунктов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков."В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. Села Графовка и Безлюдовка обстреляли снарядами "Града" – зафиксировано 12 и 15 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.По данным губернатора, в Шебекинском городском округе 20 артиллерийских снарядов были выпущены по селу Муром, пострадавших нет. Количество поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 105 прилетов, 12 раз противник сбрасывал с беспилотников взрывные устройства на жилые дома. Повреждено около 20 домовладений.По селу Красное выпущено 5 минометных снарядов, по поселку Ленинский – 7, по хуторам Терезовка и Балки – 8 и 6 соответственно. Пострадавших и разрушений нет, пишет Гладков.В результате обстрелов повреждено одно производственное помещение сельхозпредприятия и один частный дом. Четыре минометных снаряда выпущено по окраине села Козинка, по окраинам сел Сподарюшино и Почаево также били из миномета – зафиксировано 1 и 2 прилета соответственно."По воздушным целям над Белгородом за прошедшие сутки дважды сработала система ПВО, повреждения получили два служебных автомобиля, люди не пострадали", - продолжил Вячеслав Гладков.В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 9 минометных и 5 артиллерийских снарядов. В селе Драгунское после сброса самодельного взрывного устройства с БПЛА поврежден один из энергетических объектов. В поселке Разумное отработала ПВО, осколками повреждены дом, летняя веранда кафе, кровля теплицы, линия электропередачи и 11 автомобилей. Пострадавших в этих населенных пунктах нет.В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка, в Волоконовском - один минометный снаряд выпущен по хутору Старый. В Краснояружском районе два артиллерийских снаряда выпущено по окраине села Вязовое, пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны: попытка ДРГ форсировать реку в Новой Таволжанке пресеченаКак Крым защищен от атак диверсантов – АксеновВ атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы
https://crimea.ria.ru/20230605/pervaya-gruppa-detey-pribyla-na-otdykh-v-krym-iz-belgorodskoy-oblasti-1129194697.html
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/06/1129215856_0:193:1280:1153_1920x0_80_0_0_9087c25810119a53f0a861a2f04c77fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы всу, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), новости
По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов

Обстрелы в Белгородской области: ранен мужчина и 14-летний подросток

14:18 06.06.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаВСУ обстреляли Гайворонский городской округ в Белгородской области
ВСУ обстреляли Гайворонский городской округ в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области ВСУ выпустили 491 боеприпас, ранен один человек. В Грайворонском округе насчитали 49 прилетов, контузию головного мозга получил 14-летний мальчик. Всего от артиллерийских ударов ВСУ 5 июня пострадали 20 населенных пунктов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. Села Графовка и Безлюдовка обстреляли снарядами "Града" – зафиксировано 12 и 15 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
По данным губернатора, в Шебекинском городском округе 20 артиллерийских снарядов были выпущены по селу Муром, пострадавших нет. Количество поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 105 прилетов, 12 раз противник сбрасывал с беспилотников взрывные устройства на жилые дома. Повреждено около 20 домовладений.
По селу Красное выпущено 5 минометных снарядов, по поселку Ленинский – 7, по хуторам Терезовка и Балки – 8 и 6 соответственно. Пострадавших и разрушений нет, пишет Гладков.

"В Грайворонском городском округе зафиксировано 49 прилетов. Из них 42 пришлось на село Глотово – били из миномета. Пострадал 14-летний мальчик. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию головного мозга. Сейчас доставлен в детскую областную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - уточнил Гладков.

Дети из Белгородской области прибыли в Крым на отдых - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
Вчера, 15:27
Первая группа детей прибыла на отдых в Крым из Белгородской области
В результате обстрелов повреждено одно производственное помещение сельхозпредприятия и один частный дом. Четыре минометных снаряда выпущено по окраине села Козинка, по окраинам сел Сподарюшино и Почаево также били из миномета – зафиксировано 1 и 2 прилета соответственно.
"По воздушным целям над Белгородом за прошедшие сутки дважды сработала система ПВО, повреждения получили два служебных автомобиля, люди не пострадали", - продолжил Вячеслав Гладков.
В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 9 минометных и 5 артиллерийских снарядов. В селе Драгунское после сброса самодельного взрывного устройства с БПЛА поврежден один из энергетических объектов. В поселке Разумное отработала ПВО, осколками повреждены дом, летняя веранда кафе, кровля теплицы, линия электропередачи и 11 автомобилей. Пострадавших в этих населенных пунктах нет.
В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка, в Волоконовском - один минометный снаряд выпущен по хутору Старый. В Краснояружском районе два артиллерийских снаряда выпущено по окраине села Вязовое, пострадавших и разрушений нет.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Минобороны: попытка ДРГ форсировать реку в Новой Таволжанке пресечена
Как Крым защищен от атак диверсантов – Аксенов
В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы
 
Обстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:02Когда в Феодосии откроют галерею Айвазовского после реставрации
14:47Семь лет развращал девочек: сетевой педофил задержан в Севастополе
14:30Уголовное дело о теракте завели после разрушения Каховской ГЭС
14:18По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов
14:08В Крыму "УАЗ" с тремя людьми застрял в размытом грунте
13:55Что происходит на Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС
13:41Диверсия Киева и попытка обезводить Крым: Кремль о ЧП на Каховской ГЭС
13:35Бежал от мобилизации: в Севастополе осужден военнослужащий ЧФ
13:25Звуки выстрелов и хлопков - в Евпатории проходят учения
13:15Каховская ГЭС: история, значение, мощность
12:51Двое "Жигулей" столкнулись на трассе в Крыму – водители в больнице
12:32ВСУ обстреливают места сбора людей для эвакуации из Голой Пристани
12:21Режим ЧС введен в Новокаховском округе
12:08Что брать с собой при эвакуации из прибрежных районов Херсонской области
11:54Что происходит в Херсонской области после удара по Каховской ГЭС
11:34Алешки после ударов ВСУ по Каховской ГЭС: затопление, эвакуация и пожар
11:29Возможно ли дальнейшее разрушение плотины Каховской ГЭС – эксперт
11:17Ситуация на Керченской переправе - в очереди почти 200 машин
11:00Удары по Каховской ГЭС, подтопления и эвакуация: все о ЧП к этому часу
10:47Житель Красноперекопска забил до смерти бездомного
Лента новостейМолния