https://crimea.ria.ru/20230606/po-belgorodskoy-oblasti-za-sutki-vypustili-pochti-500-snaryadov-1129216156.html

По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов

По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов - РИА Новости Крым, 06.06.2023

По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов

За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области ВСУ выпустили 491 боеприпас, ранен один человек. В Грайворонском округе насчитали 49... РИА Новости Крым, 06.06.2023

2023-06-06T14:18

2023-06-06T14:18

2023-06-06T14:18

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области ВСУ выпустили 491 боеприпас, ранен один человек. В Грайворонском округе насчитали 49 прилетов, контузию головного мозга получил 14-летний мальчик. Всего от артиллерийских ударов ВСУ 5 июня пострадали 20 населенных пунктов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков."В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. Села Графовка и Безлюдовка обстреляли снарядами "Града" – зафиксировано 12 и 15 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.По данным губернатора, в Шебекинском городском округе 20 артиллерийских снарядов были выпущены по селу Муром, пострадавших нет. Количество поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 105 прилетов, 12 раз противник сбрасывал с беспилотников взрывные устройства на жилые дома. Повреждено около 20 домовладений.По селу Красное выпущено 5 минометных снарядов, по поселку Ленинский – 7, по хуторам Терезовка и Балки – 8 и 6 соответственно. Пострадавших и разрушений нет, пишет Гладков.В результате обстрелов повреждено одно производственное помещение сельхозпредприятия и один частный дом. Четыре минометных снаряда выпущено по окраине села Козинка, по окраинам сел Сподарюшино и Почаево также били из миномета – зафиксировано 1 и 2 прилета соответственно."По воздушным целям над Белгородом за прошедшие сутки дважды сработала система ПВО, повреждения получили два служебных автомобиля, люди не пострадали", - продолжил Вячеслав Гладков.В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 9 минометных и 5 артиллерийских снарядов. В селе Драгунское после сброса самодельного взрывного устройства с БПЛА поврежден один из энергетических объектов. В поселке Разумное отработала ПВО, осколками повреждены дом, летняя веранда кафе, кровля теплицы, линия электропередачи и 11 автомобилей. Пострадавших в этих населенных пунктах нет.В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка, в Волоконовском - один минометный снаряд выпущен по хутору Старый. В Краснояружском районе два артиллерийских снаряда выпущено по окраине села Вязовое, пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны: попытка ДРГ форсировать реку в Новой Таволжанке пресеченаКак Крым защищен от атак диверсантов – АксеновВ атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы

https://crimea.ria.ru/20230605/pervaya-gruppa-detey-pribyla-na-otdykh-v-krym-iz-belgorodskoy-oblasti-1129194697.html

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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