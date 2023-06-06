https://crimea.ria.ru/20230606/po-belgorodskoy-oblasti-za-sutki-vypustili-pochti-500-snaryadov-1129216156.html
По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов
По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов - РИА Новости Крым, 06.06.2023
По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов
За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области ВСУ выпустили 491 боеприпас, ранен один человек. В Грайворонском округе насчитали 49... РИА Новости Крым, 06.06.2023
2023-06-06T14:18
2023-06-06T14:18
2023-06-06T14:18
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области ВСУ выпустили 491 боеприпас, ранен один человек. В Грайворонском округе насчитали 49 прилетов, контузию головного мозга получил 14-летний мальчик. Всего от артиллерийских ударов ВСУ 5 июня пострадали 20 населенных пунктов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков."В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. Села Графовка и Безлюдовка обстреляли снарядами "Града" – зафиксировано 12 и 15 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.По данным губернатора, в Шебекинском городском округе 20 артиллерийских снарядов были выпущены по селу Муром, пострадавших нет. Количество поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 105 прилетов, 12 раз противник сбрасывал с беспилотников взрывные устройства на жилые дома. Повреждено около 20 домовладений.По селу Красное выпущено 5 минометных снарядов, по поселку Ленинский – 7, по хуторам Терезовка и Балки – 8 и 6 соответственно. Пострадавших и разрушений нет, пишет Гладков.В результате обстрелов повреждено одно производственное помещение сельхозпредприятия и один частный дом. Четыре минометных снаряда выпущено по окраине села Козинка, по окраинам сел Сподарюшино и Почаево также били из миномета – зафиксировано 1 и 2 прилета соответственно."По воздушным целям над Белгородом за прошедшие сутки дважды сработала система ПВО, повреждения получили два служебных автомобиля, люди не пострадали", - продолжил Вячеслав Гладков.В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 9 минометных и 5 артиллерийских снарядов. В селе Драгунское после сброса самодельного взрывного устройства с БПЛА поврежден один из энергетических объектов. В поселке Разумное отработала ПВО, осколками повреждены дом, летняя веранда кафе, кровля теплицы, линия электропередачи и 11 автомобилей. Пострадавших в этих населенных пунктах нет.В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка, в Волоконовском - один минометный снаряд выпущен по хутору Старый. В Краснояружском районе два артиллерийских снаряда выпущено по окраине села Вязовое, пострадавших и разрушений нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Минобороны: попытка ДРГ форсировать реку в Новой Таволжанке пресеченаКак Крым защищен от атак диверсантов – АксеновВ атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), новости
По Белгородской области за сутки выпустили почти 500 снарядов
Обстрелы в Белгородской области: ранен мужчина и 14-летний подросток
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. За прошедшие сутки по Шебекинскому городскому округу Белгородской области ВСУ выпустили 491 боеприпас, ранен один человек. В Грайворонском округе насчитали 49 прилетов, контузию головного мозга получил 14-летний мальчик. Всего от артиллерийских ударов ВСУ 5 июня пострадали 20 населенных пунктов. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор области Вячеслав Гладков.
"В городе Шебекино удары наносились в большинстве своем по жилым массивам. Есть пострадавший с осколочным ранением кисти. Мужчину доставили в больницу, где врачи оказывают ему необходимую помощь. Количество разрушенных и поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. Села Графовка и Безлюдовка обстреляли снарядами "Града" – зафиксировано 12 и 15 прилетов соответственно. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
По данным губернатора, в Шебекинском городском округе 20 артиллерийских снарядов были выпущены по селу Муром, пострадавших нет. Количество поврежденных домовладений и автомобилей уточняется. В поселке Новая Таволжанка зафиксировано 105 прилетов, 12 раз противник сбрасывал с беспилотников взрывные устройства на жилые дома. Повреждено около 20 домовладений.
По селу Красное выпущено 5 минометных снарядов, по поселку Ленинский – 7, по хуторам Терезовка и Балки – 8 и 6 соответственно. Пострадавших и разрушений нет, пишет Гладков.
"В Грайворонском городском округе зафиксировано 49 прилетов. Из них 42 пришлось на село Глотово – били из миномета. Пострадал 14-летний мальчик. В момент обстрела он находился на улице и получил контузию головного мозга. Сейчас доставлен в детскую областную больницу, где врачи оказывают ему всю необходимую помощь", - уточнил Гладков.
В результате обстрелов повреждено одно производственное помещение сельхозпредприятия и один частный дом. Четыре минометных снаряда выпущено по окраине села Козинка, по окраинам сел Сподарюшино и Почаево также били из миномета – зафиксировано 1 и 2 прилета соответственно.
"По воздушным целям над Белгородом за прошедшие сутки дважды сработала система ПВО, повреждения получили два служебных автомобиля, люди не пострадали", - продолжил Вячеслав Гладков.
В Белгородском районе по селу Журавлевка выпущено 9 минометных и 5 артиллерийских снарядов. В селе Драгунское после сброса самодельного взрывного устройства с БПЛА поврежден один из энергетических объектов. В поселке Разумное отработала ПВО, осколками повреждены дом, летняя веранда кафе, кровля теплицы, линия электропередачи и 11 автомобилей. Пострадавших в этих населенных пунктах нет.
В Борисовском районе под минометный обстрел попало село Цаповка, в Волоконовском - один минометный снаряд выпущен по хутору Старый. В Краснояружском районе два артиллерийских снаряда выпущено по окраине села Вязовое, пострадавших и разрушений нет.
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