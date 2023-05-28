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В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы

В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы - РИА Новости Крым, 28.05.2023

В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы

В составе диверсионно-разведывательной группы, совершившей нападение на Белгородскую область, помимо украинцев, участвовали американцы и поляки. Об этом... РИА Новости Крым, 28.05.2023

2023-05-28T17:02

2023-05-28T17:02

2023-05-28T17:02

атака украинской дрг на белгородскую область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В составе диверсионно-разведывательной группы, совершившей нападение на Белгородскую область, помимо украинцев, участвовали американцы и поляки. Об этом губернатору региона рассказала местная жительница, мужа которой убили диверсанты.В воскресенье Гладков навестил в больницах пострадавших при нападении ДРГ и рассказал об этом в своем Telegram-канале.Он также проведал других раненых и пообщался с местными жителями. По словам Гладкова, "все рассказы от увиденного и пережитого очень тяжелые, особенно тех, кто был ранен, но не мог выбраться из подвалов много часов на захваченной ДРГ территории".Руководитель региона добавил, что глава Козинского сельского поселения Игорь Моховенко, по словам местных жителей, на руках выносил раненых, а его машина несколько раз была обстреляна."Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз. Несмотря на это, он не спрятался, оказывал помощь не только жителям Козинки, но и соседнему Глотово. И благодаря его умелым действиям спасено много людей", - отметил губернатор.Боевики проникли на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции.От рук диверсантов в селе Козинка погиб местный житель, который служил в территориальной обороне. У мужчины остались жена и несовершеннолетняя дочь. 13 человек получили ранения. Девять человек остаются в больницах, из них трое — в реанимации.23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.Читайте также на РИА Новости Крым:Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в ГрайворонеПолитолог назвал главную цель атак украинских ДРГ на РоссиюАтакой диверсантов на Белгородскую область управляли из США – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

атака украинской дрг на белгородскую область, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, украина, россия, сво, безопасность, новости