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В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы - РИА Новости Крым, 28.05.2023
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В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы
В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы - РИА Новости Крым, 28.05.2023
В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы
В составе диверсионно-разведывательной группы, совершившей нападение на Белгородскую область, помимо украинцев, участвовали американцы и поляки. Об этом... РИА Новости Крым, 28.05.2023
2023-05-28T17:02
2023-05-28T17:02
атака украинской дрг на белгородскую область
белгородская область
вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В составе диверсионно-разведывательной группы, совершившей нападение на Белгородскую область, помимо украинцев, участвовали американцы и поляки. Об этом губернатору региона рассказала местная жительница, мужа которой убили диверсанты.В воскресенье Гладков навестил в больницах пострадавших при нападении ДРГ и рассказал об этом в своем Telegram-канале.Он также проведал других раненых и пообщался с местными жителями. По словам Гладкова, "все рассказы от увиденного и пережитого очень тяжелые, особенно тех, кто был ранен, но не мог выбраться из подвалов много часов на захваченной ДРГ территории".Руководитель региона добавил, что глава Козинского сельского поселения Игорь Моховенко, по словам местных жителей, на руках выносил раненых, а его машина несколько раз была обстреляна."Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз. Несмотря на это, он не спрятался, оказывал помощь не только жителям Козинки, но и соседнему Глотово. И благодаря его умелым действиям спасено много людей", - отметил губернатор.Боевики проникли на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции.От рук диверсантов в селе Козинка погиб местный житель, который служил в территориальной обороне. У мужчины остались жена и несовершеннолетняя дочь. 13 человек получили ранения. Девять человек остаются в больницах, из них трое — в реанимации.23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.Читайте также на РИА Новости Крым:Били по домам, магазинам и детсаду - власти об ущербе от ДРГ в ГрайворонеПолитолог назвал главную цель атак украинских ДРГ на РоссиюАтакой диверсантов на Белгородскую область управляли из США – мнение
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В атаке ДРГ на Белгородскую область участвовали поляки и американцы

Гладков: среди напавших на Белгородскую область диверсантов были поляки и американцы

17:02 28.05.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
Поврежденная техника на месте ликвидации украинской ДРГ в Белгородской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 мая – РИА Новости Крым. В составе диверсионно-разведывательной группы, совершившей нападение на Белгородскую область, помимо украинцев, участвовали американцы и поляки. Об этом губернатору региона рассказала местная жительница, мужа которой убили диверсанты.
В воскресенье Гладков навестил в больницах пострадавших при нападении ДРГ и рассказал об этом в своем Telegram-канале.
"Особенно тяжело, конечно, жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа. Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. В заложниках ее держали два украинца, остальные, с ее слов – поляки и американцы. Что испытала она, наверное, трудно даже представить. Психологическое состояние очень тяжелое, никто и ничто не вернет ей мужа", - написал губернатор.
Он также проведал других раненых и пообщался с местными жителями. По словам Гладкова, "все рассказы от увиденного и пережитого очень тяжелые, особенно тех, кто был ранен, но не мог выбраться из подвалов много часов на захваченной ДРГ территории".
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаГубернатор Белгородской области посетил в больницах раненных диверсантами жителей Грайворонского и Шебекинского округов
Губернатор Белгородской области посетил в больницах раненных диверсантами жителей Грайворонского и Шебекинского округов
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области посетил в больницах раненных диверсантами жителей Грайворонского и Шебекинского округов
Руководитель региона добавил, что глава Козинского сельского поселения Игорь Моховенко, по словам местных жителей, на руках выносил раненых, а его машина несколько раз была обстреляна.
"Когда я сам встречался с ним в Козинке, видел простреленное лобовое стекло. То есть стреляли в упор, стреляли несколько раз. Несмотря на это, он не спрятался, оказывал помощь не только жителям Козинки, но и соседнему Глотово. И благодаря его умелым действиям спасено много людей", - отметил губернатор.
Боевики проникли на территорию Грайворонского округа Белгородской области 22 мая. После этого в регионе ввели режим контртеррористической операции.
От рук диверсантов в селе Козинка погиб местный житель, который служил в территориальной обороне. У мужчины остались жена и несовершеннолетняя дочь. 13 человек получили ранения. Девять человек остаются в больницах, из них трое — в реанимации.
23 мая Минобороны РФ сообщило, что российские военные в ходе контртеррористической операции заблокировали и разгромили украинских диверсантов. Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов.
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Атака украинской ДРГ на Белгородскую областьБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияУкраинаРоссияСВОБезопасностьНовости
 
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