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Опыт Крымской наступательной операции может помочь в ходе СВО

Опыт Крымской наступательной операции может помочь в ходе СВО - РИА Новости Крым, 26.04.2024

Опыт Крымской наступательной операции может помочь в ходе СВО

Опыт проведения Крымской наступательной операции может быть полезен сегодня в зоне проведения СВО. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал ученый... РИА Новости Крым, 26.04.2024

2024-04-26T16:28

2024-04-26T16:28

2024-04-26T16:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Опыт проведения Крымской наступательной операции может быть полезен сегодня в зоне проведения СВО. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Горбачев отметил, что Крымская наступательная операция является "классикой" межвидовой операции с привлечением различных родов и сил. Он напомнил, что в общей сложности она заняла 35 суток, сделать ее успешной помог высокий уровень подготовки."И хотя характер ведения боевых действий на линии боевого соприкосновения и в целом в ходе ведения СВО иной, чем 80 лет назад, думаю, что нынешнему поколению всех, кто руководит нашими Вооруженными силами, и находится непосредственно на линии боевого соприкосновения, есть чему поучиться", - отметил он.Старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Александр Малышев уверен, что боевой опыт, полученный в ходе Великой Отечественной войны, полезен и сегодня."Боевой опыт, полученный при штурме Севастополя, является актуальным и сегодня в ходе проведения специальной военной операции по освобождению от неонацистов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей", - резюмировал он.Ранее профессор КФУ, доктор исторических наук Андрей Ишин высказал мнение, что Россия в ходе специальной военной операции, как и в годы Великой Отечественной войны, освобождает населенные русскими людьми земли от киевских неонацистов, которые по указке западных кураторов переняли практику геноцида у гитлеровского Третьего рейха в отношении жителей Крыма и других регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская стратегическая наступательная операция – СправкаХроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивыВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму

https://crimea.ria.ru/20231101/v-nebe-nad-krymom-nochnye-vedmy-kerchensko-eltigenskoy-operatsii-80-let-1132408582.html

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