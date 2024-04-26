https://crimea.ria.ru/20240426/opyt-krymskoy-nastupatelnoy-operatsii-mozhet-pomoch-v-khode-svo-1136891072.html
Опыт Крымской наступательной операции может помочь в ходе СВО
Опыт Крымской наступательной операции может помочь в ходе СВО - РИА Новости Крым, 26.04.2024
Опыт Крымской наступательной операции может помочь в ходе СВО
Опыт проведения Крымской наступательной операции может быть полезен сегодня в зоне проведения СВО. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал ученый... РИА Новости Крым, 26.04.2024
2024-04-26T16:28
2024-04-26T16:28
2024-04-26T16:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Опыт проведения Крымской наступательной операции может быть полезен сегодня в зоне проведения СВО. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.Горбачев отметил, что Крымская наступательная операция является "классикой" межвидовой операции с привлечением различных родов и сил. Он напомнил, что в общей сложности она заняла 35 суток, сделать ее успешной помог высокий уровень подготовки."И хотя характер ведения боевых действий на линии боевого соприкосновения и в целом в ходе ведения СВО иной, чем 80 лет назад, думаю, что нынешнему поколению всех, кто руководит нашими Вооруженными силами, и находится непосредственно на линии боевого соприкосновения, есть чему поучиться", - отметил он.Старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Александр Малышев уверен, что боевой опыт, полученный в ходе Великой Отечественной войны, полезен и сегодня."Боевой опыт, полученный при штурме Севастополя, является актуальным и сегодня в ходе проведения специальной военной операции по освобождению от неонацистов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей", - резюмировал он.Ранее профессор КФУ, доктор исторических наук Андрей Ишин высказал мнение, что Россия в ходе специальной военной операции, как и в годы Великой Отечественной войны, освобождает населенные русскими людьми земли от киевских неонацистов, которые по указке западных кураторов переняли практику геноцида у гитлеровского Третьего рейха в отношении жителей Крыма и других регионов России.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская стратегическая наступательная операция – СправкаХроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивыВесна освобождения: хроника разгрома фашистов в Крыму
https://crimea.ria.ru/20231101/v-nebe-nad-krymom-nochnye-vedmy-kerchensko-eltigenskoy-operatsii-80-let-1132408582.html
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Опыт Крымской наступательной операции может помочь в ходе СВО
Уникальный опыт Крымской наступательной операции может помочь в спецоперации – историк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Опыт проведения Крымской наступательной операции может быть полезен сегодня в зоне проведения СВО. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал ученый секретарь Военно-научного общества Черноморского флота, исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачев.
"Крымская наступательная операция, как и весь 1944 год, уникальны с точки зрения выработки стратегических и управленческих решений, работы штабов и деятельности курировавших этот вопрос маршалов Василевского и Ворошилова", - сказал он в рамках видеомоста Москва - Симферополь.
Горбачев отметил, что Крымская наступательная операция является "классикой" межвидовой операции с привлечением различных родов и сил. Он напомнил, что в общей сложности она заняла 35 суток, сделать ее успешной помог высокий уровень подготовки.
"И хотя характер ведения боевых действий на линии боевого соприкосновения и в целом в ходе ведения СВО иной, чем 80 лет назад, думаю, что нынешнему поколению всех, кто руководит нашими Вооруженными силами, и находится непосредственно на линии боевого соприкосновения, есть чему поучиться", - отметил он.
Старший научный сотрудник НИИ (военной истории) Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Александр Малышев уверен, что боевой опыт, полученный в ходе Великой Отечественной войны, полезен и сегодня.
"Боевой опыт, полученный при штурме Севастополя, является актуальным и сегодня в ходе проведения специальной военной операции по освобождению от неонацистов ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей", - резюмировал он.
Ранее профессор КФУ, доктор исторических наук Андрей Ишин высказал мнение
, что Россия в ходе специальной военной операции, как и в годы Великой Отечественной войны, освобождает населенные русскими людьми земли от киевских неонацистов, которые по указке западных кураторов переняли практику геноцида у гитлеровского Третьего рейха в отношении жителей Крыма и других регионов России.
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