https://crimea.ria.ru/20240408/istorik-provel-paralleli-mezhdu-svo-i-operatsiey-po-osvobozhdeniyu-kryma-1136376991.html

Историк провел параллели между СВО и операцией по освобождению Крыма

Историк провел параллели между СВО и операцией по освобождению Крыма - РИА Новости Крым, 08.04.2024

Историк провел параллели между СВО и операцией по освобождению Крыма

Россия в ходе специальной военной операции, как и в годы Великой Отечественной войны, освобождает населенные русскими людьми земли от киевских неонацистов,... РИА Новости Крым, 08.04.2024

2024-04-08T19:28

2024-04-08T19:28

2024-04-08T19:34

андрей ишин

мнения

история

украина

нацизм

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россия

крым

великая отечественная война

80 лет освобождения крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 апр – РИА Новости Крым. Россия в ходе специальной военной операции, как и в годы Великой Отечественной войны, освобождает населенные русскими людьми земли от киевских неонацистов, которые по указке западных кураторов переняли практику геноцида у гитлеровского Третьего рейха в отношении жителей Крыма и других регионов России. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал профессор Крымского федерального университета, доктор исторических наук Андрей Ишин."Не так давно мне пришлось работать в архиве с журналом, который издавался оккупационным режимом. Мне там бросилась в глаза такая фраза: "нам нужно восстановить связь с единой арийской Европой". Я провожу параллели с современной мировой ситуацией. Если убрать слово "арийская", все один к одному", – сказал историк в ходе видеомоста Москва – Симферополь, посвященного 80-й годовщине начала операции по освобождению полуострова.Он напомнил недавние слова бывшего командующего силами США в Европе Бена Ходжеса, который призвал нынешний профашистский режим Зеленского "быстрее и скорее учиться у Гитлера". "Они это и делают по советам своих кураторов на Западе", – заметил историк.По его словам, водная и энергетическая блокады Крыма, обстрелы мирного населения Донбасса, Новороссии, Курской, Белгородской и Брянской областей являются актами геноцида русского населения.Как и в годы Великой Отечественной войны коллективный Запад использует нацизм для борьбы с Россией, констатирует доктор наук. Поэтому специальная военная операция тоже является "священной войной" для России, как и освобождение Крыма, и других территорий СССР в ходе Великой Отечественной, заключил Ишин.8 апреля 1944 года началась Крымская стратегическая наступательная операция. Освобождение Крыма – один из ключевых этапов Великой Отечественной войны. Президиум Верховного Совета СССР поставил перед бойцами Красной Армии "почетную задачу – очистить Крым от немецко-фашистских полчищ". Операция длилась более месяца и завершилась полным разгромом нацистской армии на мысе Херсонес 12 мая 1944 года. Советским войскам удалось освободить полуостров за 35 дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымская стратегическая наступательная операция - СправкаХроники Крымской операции 1944 года: в Минобороны рассекретили архивы

https://crimea.ria.ru/20231212/pochemu-zapad-vybral-natsizm-oruzhiem-borby-s-rossiey---istorik-1133472112.html

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андрей ишин, мнения, история, украина, нацизм, в мире, россия, крым, великая отечественная война