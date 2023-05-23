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ДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиков - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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ДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиков
ДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиков - РИА Новости Крым, 23.05.2023
ДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиков
Российские военные в ходе контртеррористической операции в Белгородской области заблокировали и разбили националистические формирования. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T14:15
2023-05-23T14:38
министерство обороны рф
контртеррористическая операция (кто)
атака украинской дрг на белгородскую область
белгородская область
происшествия
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украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Российские военные в ходе контртеррористической операции в Белгородской области заблокировали и разбили националистические формирования. Об этом сообщает Минобороны России. В ведомстве заявили, что "киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения".Оставшиеся националисты были отброшены на территорию Украины и полностью ликвидированы. Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12Преступления украинской ДРГ в Белгородской области расследует СК РФНападение украинской ДРГ на Белгородскую область - все о ЧП к этому часу
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министерство обороны рф, контртеррористическая операция (кто), атака украинской дрг на белгородскую область, белгородская область, происшествия, вооруженные силы россии, украина, россия, безопасность, новости, артемовск, граница
ДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиков

Минобороны: атаковавшая Белгородскую область ДРГ разбита - уничтожено 70 боевиков

14:15 23.05.2023 (обновлено: 14:38 23.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 23.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Российские военные в ходе контртеррористической операции в Белгородской области заблокировали и разбили националистические формирования. Об этом сообщает Минобороны России.
В ведомстве заявили, что "киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения".

"22 мая, после интенсивных артиллерийских обстрелов международного пункта пропуска "Козинка", а также ряда других гражданских объектов Грайворонского района Белгородской области, подразделение украинского националистического формирования вторглось на территорию Р️Ф. В ходе контртеррористической операции ударами авиации, огнем артиллерии и активными действиями подразделений прикрытия государственной границы Западного военного округа националистические формирования были заблокированы и разгромлены", - говорится в сообщении.

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Атакой диверсантов на Белгородскую область управляли из США - мнение
Оставшиеся националисты были отброшены на территорию Украины и полностью ликвидированы.
"Уничтожено более 70 украинских террористов, четыре боевые бронированные машины и пять пикапов", - подчеркнули в Минобороны.
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