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ДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиков
ДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиков - РИА Новости Крым, 23.05.2023
ДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиков
Российские военные в ходе контртеррористической операции в Белгородской области заблокировали и разбили националистические формирования. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T14:15
2023-05-23T14:15
2023-05-23T14:38
министерство обороны рф
контртеррористическая операция (кто)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Российские военные в ходе контртеррористической операции в Белгородской области заблокировали и разбили националистические формирования. Об этом сообщает Минобороны России. В ведомстве заявили, что "киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения".Оставшиеся националисты были отброшены на территорию Украины и полностью ликвидированы. Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12Преступления украинской ДРГ в Белгородской области расследует СК РФНападение украинской ДРГ на Белгородскую область - все о ЧП к этому часу
https://crimea.ria.ru/20230522/atakoy-diversantov-na-belgorodskuyu-oblast-upravlyali-iz-ssha----mnenie-1128894537.html
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ДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиков
Минобороны: атаковавшая Белгородскую область ДРГ разбита - уничтожено 70 боевиков
14:15 23.05.2023 (обновлено: 14:38 23.05.2023)