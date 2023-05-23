https://crimea.ria.ru/20230523/ukrainskaya-drg-v-belgorodskoy-oblasti-zablokirovana-i-razbita-1128904300.html

ДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиков

ДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиков - РИА Новости Крым, 23.05.2023

ДРГ в Белгородской области разбита: уничтожено более 70 боевиков

Российские военные в ходе контртеррористической операции в Белгородской области заблокировали и разбили националистические формирования. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T14:15

2023-05-23T14:15

2023-05-23T14:38

министерство обороны рф

контртеррористическая операция (кто)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Российские военные в ходе контртеррористической операции в Белгородской области заблокировали и разбили националистические формирования. Об этом сообщает Минобороны России. В ведомстве заявили, что "киевский режим, потерпев поражение в городе Артемовск, перешел к реализации террористических акций против мирного населения".Оставшиеся националисты были отброшены на территорию Украины и полностью ликвидированы. Читайте также на РИА Новости Крым:Число пострадавших при обстрелах Белгородской области выросло до 12Преступления украинской ДРГ в Белгородской области расследует СК РФНападение украинской ДРГ на Белгородскую область - все о ЧП к этому часу

https://crimea.ria.ru/20230522/atakoy-diversantov-na-belgorodskuyu-oblast-upravlyali-iz-ssha----mnenie-1128894537.html

белгородская область

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артемовск

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, контртеррористическая операция (кто), атака украинской дрг на белгородскую область, белгородская область, происшествия, вооруженные силы россии, украина, россия, безопасность, новости, артемовск, граница