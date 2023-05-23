https://crimea.ria.ru/20230523/prestupleniya-ukrainskoy-drg-v-belgorodskoy-oblasti-rassleduet-sk-rf-1128900575.html

Преступления украинской ДРГ в Белгородской области расследует СК РФ

Преступления украинской ДРГ в Белгородской области расследует СК РФ - РИА Новости Крым, 23.05.2023

Преступления украинской ДРГ в Белгородской области расследует СК РФ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 23.05.2023

2023-05-23T11:47

2023-05-23T11:47

2023-05-23T11:47

атака украинской дрг на белгородскую область

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

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новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Следствием установлено, что 22 мая 2023 года представители украинских вооруженных формирований совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области. Жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры были обстреляны из минометов и артиллерийских орудий. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц, уточнили в ведомстве.В настоящее время на территории Белгородской области проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего.Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинули территорию. Губернтор региона Вячеслав Гладков сообщал о восьмерых раненых, жертв среди мирного населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез РоссииЧто такое контртеррористическая операцияАтака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены

https://crimea.ria.ru/20230523/napadenie--ukrainskoy-drg-na-belgorodskuyu-oblast---vse-o-chp-k-etomu-chasu-1128895770.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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