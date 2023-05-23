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Преступления украинской ДРГ в Белгородской области расследует СК РФ - РИА Новости Крым, 23.05.2023
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Преступления украинской ДРГ в Белгородской области расследует СК РФ
Преступления украинской ДРГ в Белгородской области расследует СК РФ - РИА Новости Крым, 23.05.2023
Преступления украинской ДРГ в Белгородской области расследует СК РФ
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости Крым, 23.05.2023
2023-05-23T11:47
2023-05-23T11:47
атака украинской дрг на белгородскую область
обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Следствием установлено, что 22 мая 2023 года представители украинских вооруженных формирований совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области. Жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры были обстреляны из минометов и артиллерийских орудий. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц, уточнили в ведомстве.В настоящее время на территории Белгородской области проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего.Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинули территорию. Губернтор региона Вячеслав Гладков сообщал о восьмерых раненых, жертв среди мирного населения нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез РоссииЧто такое контртеррористическая операцияАтака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены
https://crimea.ria.ru/20230523/napadenie--ukrainskoy-drg-na-belgorodskuyu-oblast---vse-o-chp-k-etomu-chasu-1128895770.html
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атака украинской дрг на белгородскую область, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, крымский следком, новости
Преступления украинской ДРГ в Белгородской области расследует СК РФ

СК возбудил уголовное дело после нападения украинской ДРГ на Белгородскую область

11:47 23.05.2023
 
© Фото: Следственный комитет РФАвтомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© Фото: Следственный комитет РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая - РИА Новости Крым. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения на населенные пункты Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ)", – говорится в сообщении.
Следствием установлено, что 22 мая 2023 года представители украинских вооруженных формирований совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области. Жилые и административные здания, а также объекты гражданской инфраструктуры были обстреляны из минометов и артиллерийских орудий. В результате этих преступных действий ранения получили несколько гражданских лиц, уточнили в ведомстве.
В настоящее время на территории Белгородской области проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление личностей нападавших и всех обстоятельств произошедшего.
Украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа 22 мая, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения. Большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинули территорию. Губернтор региона Вячеслав Гладков сообщал о восьмерых раненых, жертв среди мирного населения нет.
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