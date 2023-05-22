https://crimea.ria.ru/20230522/ataka-ukrainskoy-drg-v-belgorodskoy-oblasti-vosem-chelovek-raneny-1128891405.html

Атака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены

Атака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены - РИА Новости Крым, 22.05.2023

Атака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены

Восемь человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы, погибших среди мирных нет. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T19:27

2023-05-22T19:27

2023-05-22T19:31

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

сво

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россия

безопасность

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы, погибших среди мирных нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По его словам, большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинули территорию."У кого есть возможность - уехали на своем транспорте, у кого нет - помогаем. Порядок и сохранность всего имущества будет обеспечен. Главам органов местного самоуправления дано указание подготовить пункты размещения", - уточнил Гладков.В то же время он назвал текущую обстановку в районе напряженной и напомнил, что введен режим контреррористической обперации "с достаточно большим количеством ограничений".Последние звонки в школах области завтра пройдут в дистанционном формате, ждобавил Гладков.Ранее сообщалось, что украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез РоссииЧто такое контртеррористическая операцияЕще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне

https://crimea.ria.ru/20230406/ukrainskaya-drg-popytalas-proniknut-v-bryanskuyu-oblast-1128013075.html

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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, украина, россия, безопасность, общество, новости