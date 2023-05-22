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Атака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены - РИА Новости Крым, 22.05.2023
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Атака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены
Атака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены - РИА Новости Крым, 22.05.2023
Атака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены
Восемь человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы, погибших среди мирных нет. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T19:27
2023-05-22T19:31
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
сво
украина
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безопасность
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы, погибших среди мирных нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.По его словам, большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинули территорию."У кого есть возможность - уехали на своем транспорте, у кого нет - помогаем. Порядок и сохранность всего имущества будет обеспечен. Главам органов местного самоуправления дано указание подготовить пункты размещения", - уточнил Гладков.В то же время он назвал текущую обстановку в районе напряженной и напомнил, что введен режим контреррористической обперации "с достаточно большим количеством ограничений".Последние звонки в школах области завтра пройдут в дистанционном формате, ждобавил Гладков.Ранее сообщалось, что украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения.Читайте также на РИА Новости Крым:Риски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез РоссииЧто такое контртеррористическая операцияЕще трое раненых от рук ВСУ: губернатор рассказал о ситуации в Грайвороне
https://crimea.ria.ru/20230406/ukrainskaya-drg-popytalas-proniknut-v-bryanskuyu-oblast-1128013075.html
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), происшествия, сво, украина, россия, безопасность, общество, новости
Атака украинской ДРГ в Белгородской области: восемь человек ранены

Гладков: 8 человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской ДРГ

19:27 22.05.2023 (обновлено: 19:31 22.05.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Восемь человек пострадали в Белгородской области в результате атаки украинской диверсионно-разведывательной группы, погибших среди мирных нет. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
"Восемь человек у нас ранены, по информации от министерства здравоохранения, министерства обороны, погибших среди мирных жителей нет", - сказал Гладков во время прямого эфира в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, большая часть населения приграничных сел и населенных пунктов, куда вошла украинская ДРГ, покинули территорию.
"У кого есть возможность - уехали на своем транспорте, у кого нет - помогаем. Порядок и сохранность всего имущества будет обеспечен. Главам органов местного самоуправления дано указание подготовить пункты размещения", - уточнил Гладков.
В то же время он назвал текущую обстановку в районе напряженной и напомнил, что введен режим контреррористической обперации "с достаточно большим количеством ограничений".
Последние звонки в школах области завтра пройдут в дистанционном формате, ждобавил Гладков.
Ранее сообщалось, что украинская ДРГ зашла на территорию Грайворонского округа, военные и силовики принимают все меры для ее ликвидации. В целях обеспечения безопасности граждан в регионе введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения.
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