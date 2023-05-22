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В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции - РИА Новости Крым, 22.05.2023

В Белгородской области ввели режим контртеррористической операции

Режим контртеррористической операции введен в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T18:09

2023-05-22T18:09

2023-05-22T19:30

белгородская область

обстрелы всу

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

безопасность

контртеррористическая операция (кто)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости Крым. Режим контртеррористической операции введен в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Глава региона пояснил, что данные меры включают в том числе проверку удостоверяющих личность документов у физических лиц и приостановку деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества.Ранее Гладков сообщил о заходе украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Грайворонского округа области. Вооруженные силы РФ вместе с погранслужбой, Росгвардией и ФСБ начали операцию по ликвидации противника.Кроме того, в понедельник три села в Белгородской области попали под массированный обстрел со стороны украинских вооруженных формирований. После обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести. Позже стало известно, что количество пострадавших в Грайвороне Белгородской области выросло до пяти, они в больнице.Читайте также на РИА Новости Крым:За сутки российские военные ликвидировали 10 украинских ДРГРиски терактов в многолюдных местах существенно возросли – Совбез РоссииУгрожали жене: СБУ пыталась завербовать первого замминистра МЧС ДНР

белгородская область

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белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, безопасность, контртеррористическая операция (кто)