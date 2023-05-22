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ВСУ обстреляли село в Белгородской области – двое ранены
ВСУ обстреляли село в Белгородской области – двое ранены - РИА Новости Крым, 22.05.2023
ВСУ обстреляли село в Белгородской области – двое ранены
Двое жителей села Глотово Белгородской области ранены после украинского обстрела в понедельник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.05.2023
2023-05-22T15:04
2023-05-22T15:04
2023-05-22T15:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Двое жителей села Глотово Белгородской области ранены после украинского обстрела в понедельник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается, подчеркнул он.Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что под массированный обстрел со стороны украинских вооруженных формирований попали три села. Повреждены жилые дома, крестьянское хозяйство, автомобили. Жертв и пострадавших нет.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Белгородской области: повреждены дома и предприятияБеспилотники атакуют Белгородскую область – есть пострадавшиеДвое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известно
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обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, украина, россия, сво, новости
ВСУ обстреляли село в Белгородской области – двое ранены
Гладков: двое жителей села Глотово Белгородской области ранены после обстрела ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Двое жителей села Глотово Белгородской области ранены после украинского обстрела в понедельник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"После обстрела села Глотово Грайворонского округа в районную больницу доставлены мужчина и женщина с минно-взрывными ранениями. Женщина находится в реанимации в тяжелом состоянии, мужчина в состоянии средней степени тяжести", - написал он в своем Telegram-канале.
Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается, подчеркнул он.
Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что под массированный обстрел со стороны украинских вооруженных формирований попали три села. Повреждены жилые дома, крестьянское хозяйство, автомобили. Жертв и пострадавших нет.
Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.
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