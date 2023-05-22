https://crimea.ria.ru/20230522/vsu-obstrelyali-selo-v-belgorodskoy-oblasti--dvoe-raneny-1128880494.html

ВСУ обстреляли село в Белгородской области – двое ранены

ВСУ обстреляли село в Белгородской области – двое ранены - РИА Новости Крым, 22.05.2023

ВСУ обстреляли село в Белгородской области – двое ранены

Двое жителей села Глотово Белгородской области ранены после украинского обстрела в понедельник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 22.05.2023

2023-05-22T15:04

2023-05-22T15:04

2023-05-22T15:04

обстрелы всу

обстрелы белгородской области

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

вячеслав гладков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости Крым. Двое жителей села Глотово Белгородской области ранены после украинского обстрела в понедельник. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.Вся необходимая медицинская помощь пострадавшим оказывается, подчеркнул он.Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что под массированный обстрел со стороны украинских вооруженных формирований попали три села. Повреждены жилые дома, крестьянское хозяйство, автомобили. Жертв и пострадавших нет.Территории граничащих с Украиной Курской, Белгородской и Брянской областей подвергаются обстрелам со стороны ВСУ с начала спецоперации. В этих и других приграничных регионах действует "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар по Белгородской области: повреждены дома и предприятияБеспилотники атакуют Белгородскую область – есть пострадавшиеДвое мирных жителей погибли в Белгородской области – что известно

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы всу, обстрелы белгородской области, белгородская область, всу (вооруженные силы украины), вячеслав гладков, украина, россия, сво, новости